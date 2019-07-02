ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ອີຣ່ານກຳລັງ “ຫຼິ້ນກັບໄຟ” ຫລັງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນເກັບສະສົມທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ມີແສນຍານຸພາບຕ່ຳຢູ່ໃນຄັງຫລາຍເກີນຂີດກຳນົດໄວ້ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທີ່ວາງຂໍ້ຈຳກັດ ແກ່ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ພວກເຂົາຮູ້ວ່າຕົນເອງກຳລັງເຮັດຫຍັງ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາກຳລັງຫລິ້ນກັບຫຍັງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງທ່າທີຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະ “ບໍ່ອະນຸຍາດ” ໃຫ້ອີຣ່ານພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້.
ຖະແຫລງການສະບັບນັ້ນ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ອີຣ່ານ ຄວນປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ກັ່ນທາດຢູເຣນຽມເກີນຂີດຈຳ ແລະເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະສືບຕໍ່ທຳການປຸກລະດົມໃຫ້ກົດດັນອີຣ່ານ “ຈົນກວ່າຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ນັ້ນຈະປ່ຽນແປງການກະທຳຂອງຕົນ."
ທ່ານ ໂມຮຳມາດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ (Mohammad Javad Zarif) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ISNA ທີ່ເປັນອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ ຂອງອີຣ່ານວ່າ ອີຣ່ານ "ໄດ້ກາຍຂີດຈຳກັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ 300 ກິໂລກຣາມ" ສຳລັບການເກັບສະສົມທາດຢູເຣນຽມທີ່ກັ່ນແລ້ວ ໃນລະດັບທີ່ສູງເຖິງ 3.67 ເປີເຊັນ.
ອົງການພະລັງງານປະລາມະນູສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີບົດບາດໃນການຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ອີຣ່ານປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຫລືບໍ່ນັ້ນ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານມີທາດຢູເຣນຽມກາຍຂີດຈຳກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ.
ທ່ານ ຊາຣິຟ (Zarif) ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຝ່າຍນຶ່ງທຳການຕອບໂຕ້ໄດ້ ຖ້າຫາກອີກຝ່າຍນຶ່ງ ຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງໄປ.
ອີຣ່ານເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບ 6 ປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ຊຶ່ງລວມທັງສະຫະລັດແລະສະຫະພາບຢູໂຣບເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ເຕຫະຣ່ານ. ສະຫະລັດໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນປີກາຍນີ້.