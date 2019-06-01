ບັນດານັກວິທະຍາສາດແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ ຄໍເລຈ ລອນດອນ (UCL) ກຳລັງ
ພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ ທີ່ຈະຊ່ອຍບັນດາທ່ານໝໍກວດເບິ່ງໂຣກມະເຮັງລຳໄສ້
ໃຫຍ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ແລະຕິ່ງເນື້ອງອກທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ເລີ້ມເປັນໃໝ່ໆ
ແລະຮັບປະກັນວ່າ ໂອກາດທີ່ຄົນປ່ວຍຈະຫາຍຈາກ ການເປັນພະຍາດນັ້ນແມ່ນ
ດີທີ່ສຸດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ Odin Vision ທີ່ນຳໃຊ້ການປະສົມປະສານກັນ
ລະຫວ່າງປັນຍາປະດິດ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ອະວະກາດ ເພື່ອຄວາມແມ່ນຢຳຂອງ
ການວິນິດໄສໂຣກ. ຊລາຕິກາ ໂຮກ ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂຣກມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ເປັນມະເຮັງຊະນິດທີ່ຄົນມັກເປັນຫລາຍທີ່ສຸດອັນດັບ 3
ຂອງໂລກ ແລະການກວດພົບຍິ່ງໄວເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ພວກຜູ້ປ່ວຍຈະຫາຍ
ຈາກໂຣກດັ່ງກ່າວໄດ້ ກໍຍິ່ງຫລາຍເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ການທີ່ທ່ານໝໍຜູ້ນຶ່ງໃຊ້ວິທີ
ວິນິໄສພະຍາດ ໂດຍການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍຮູບລໍາໄສ້ໃຫຍ່ຈາກຮູທະວານ
ຫລື colonoscopy ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຫັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ປາກົດຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ
ແລະລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍອາດຈະບໍ່ຖືກກວດພົບກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານ Laurence Lovat ອາຈານສອນກ່ຽວກັບລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃນລຳໄສ້
ແລະການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແບບຊີວະພາບຫລື biophotonics
ກ່າວວ່າ“ພວກເຮົາເບິ່ງຜິດພາດຕິ່ງເນື້ອງອກອັນ 1 ຢູ່ໃນ 5 ຕິ່ງ ໃນລະຫວ່າງ
ທີ່ສ່ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍຮູບລໍາໄສ້ໃຫຍ່ຈາກຮູທະວານ ຫລື colonoscopy ຢູ່ນັ້ນ
ແລະ ສຳລັບສິ່ງທີ່ເປັນສາເຫດໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບໂຣກມະເຮັງໃນອັງກິດແລ້ວ ອັນນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື້ອງໃຫຍ່.”
ນັກວິທະຍາສາດ ກ່າວວ່າ ປັນຍາປະດິດສາມາດທີ່ຈະເຫັນພາບທັງໝົດ, ມັນບໍ່ເຄີຍ
ທີ່ຈະເບິ່ງຜິດ ແລະບໍ່ເຄີຍຖືກລົບກວນໃຫ້ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈໄປ.
ທ່ານ Peter Mountney ຫົວໜ້າດ້ານບໍລິຫານບໍລິສັດ Odin Vision ກ່າວວ່າ
“ໃນຂະນະທີ່ວີດີໂອຖ່າຍທອດສົດລະບົບຂອງພວກເຮົາທີ່ກຳລັງຖ່າຍພາບຢູ່ນັ້ນ,
ຈາກພາບຕໍ່ພາບ, ແມ່ນດຳເນີນຂັ້ນຕອນໃນອັນທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ເຄືອຂ່າຍລະບົບ
ປະສາດຂອງປັນຍາປະດິດ ຫລື artificial neural network ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະຊອກຫາບ່ອນທີ່ຕິ່ງເນື້ອງອກເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ໃຫ້ພົບ ໂດຍການກວດເບິ່ງສິ່ງທີ່
ເປັນຄືຮູບຮອຍຢູ່ໃນພາບ ແລະ ການມີສີແຕກຕ່າງກັນຂອງເນື້ອເຫຍື່ອ.”
ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປທາງອິນເຕີແນັຕນັ້ນນັ້ນມັນຫລາຍໂພດ ແລະມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ ເກີນໄປ.
ສະນັ້ນ ບໍລິສັດ Odin Vision ທີ່ໃຊ້ການສື່ສານລະຫວ່າງຜືນໜ້າ ໂລກກັບດາວທຽມທີ່
ຢູ່ຫ່າງກັນເປັນຫລາຍພັນໄມລ໌ ບ່ອນທີ່ປັນຍາປະດິດຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດຫລື
cloud ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກັບຄືນໄປຫາທ່ານໝໍ ຜູ້ທີ່ກຳລັງວິນິໄສອາການນັ້ນຢູ່
ຕະຫລອດເວລາ. ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີອັນໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຢູ່.
ຖ້າຫາກມັນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳເລັດແລ້ວ ລະບົບ cloud ຈະເປັນບ່ອນທີ່ເຂົ້າ
ເຖິງຂໍ້ມູນສຳລັບຄລີນິກ ແລະໂຮງໝໍຕ່າງໆ ແມ່ນແຕ່ຈະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດກໍຕາມ
ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ຄົນປ່ວຍທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການວິນິໄສໂຣກໄວທີ່ສຸດ ແລະແມ່ນຢຳທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ແດນ ສະຕອຍຢານົຟ (Dan Stoyanov), ຈາກພະແນກຄອມພິວເຕີວິທະຍາ
ໃນມະຫາວິທະຍາໄວ UCL ກ່າວວ່າ“ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ແມ່ນຈັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ຈຸດທີ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການໄດ້. ພວກເຮົາ
ແມ່ນຜູ້ສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບກັບກາຍເປັນລັກສະນະປະຊາທິ
ປະໄຕ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການ
ວິໄຈໂຣກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະເພດທີ່ມີລັກສະນະຊ່ຽວຊານຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນທົ່ວ
ໂຮງໝໍ ຕ່າງໆ.”
ນັກວິທະຍາສາດຂອງບໍລິສັດ Odin Vision ຫວັງວ່າໂຄງການທີ່ຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້ານີ້ ຈະສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຜູ້ຄົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ ແລະຊ່ອຍເຫຼືອພວກຄົນປ່ວຍ
ທັງຫຼາຍໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຂັ້ນຕອນການສາຍແສງຕ່າງໆໄດ້. ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາຈາກ
ການໂຣກມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຫວັງວ່າ ເທັກໂນໂລຈີໃນການວິນິດໄສໃໝ່ນີ້ ຈະມີໄວ້
ໃຫ້ບໍລິການໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານນາງ Lesley Booth ຄົນປ່ວຍທີ່ຫາຍດີຈາກໂຣກມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ກ່າວວ່າ:
“ຫວັງວ່າ ເຄື່ອງໂປຣແກຣມ ຫລື software ທີ່ວ່ານີ້ ຈະຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຄືນອີກຢ່າງວ່ອງໄວວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຂ້ອຍ ມີບັນຫາ ຫຼືບໍ່.”
ບໍລິສັດ Odin Vision ແມ່ນກຳລັງມີແຜນທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແບບທົດລອງເຮັດຢູ່ຄລີນິກໃນ 12 ເດືອນ ຕໍ່ໜ້ານີ້ ແລະຄາດຫວັງວ່າ ເຄື່ອງເທັກໂນໂລຈີລຸ້ນແລກໆ ຈະນຳອອກມາໃຊ້ໃນຮອບ 2 ປີ ຕໍ່ໜ້ານີ້.
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