ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ກຳລັງປະເຊີນກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢ່າງໜັກ ໂດຍເປັນຜົນມາຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ -ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວປະກາດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ໄພພິບັດສຸກເສີກລະດັບຊາດ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ໄພນ້ຳຖ້ວມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ
ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເປັນຜົນກະທົບມາຈາກພະຍຸເຊິ່ນຕິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະລິການນ້ຳຝົນ
ລົ້ນອ່າງໂຕ່ງຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ ໄຫຼລົງມາຖ້ວມເມືອງ
ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະດ້ວຍຜົນກະທົບ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ເປັນພື້ນທີ່ ປະສົບໄພພິບັດສຸກເສີນ ລະດັບຊາດຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດນີ້.
ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍລິສັດ ຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ
ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນວ່າ ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ສັນເຂື່ອນແຕກກໍເປັນໄປໄດ້ ຊຶ່ງກໍໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງຕັ້ງແຕ່ເວລາ 23
ໂມງ ຂອງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ຳ
ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ລ້ານໂຕນ ໄຫຼຈາກອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນລົງສູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ
ກາຍເປັນໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການອົບພະຍົບປະຊາຊົນຢ່າງ
ສຸກເສີນ ຕັ້ງແຕ່ເມື່ອຄືນຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ທັງຍັງມີລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ມີປະຊາຊົນ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຍັງສູນຫາຍໃນເວລານີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານຂອງທາງການລາວ ກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງລໍຖ້າການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂອງແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮ່ວມມື ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອການກູ້ໄພພິບັດສຸກເສີນ ໃນຄັ້ງນີ້ ຫາກແຕ່ວ່າສະຖານະການ ຍັງມີທ່າອຽງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກຝົນບໍ່ເຊົາຕົກ.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເປັນການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ SK
ວິສະວະກຳແລະກໍ່ສ້າງຂອງເອກກະຊົນລາວກັບລັດວິສາຫະກິດ ຖືຫຸ້ນລາວ (Lao
Holding) ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດ Western Power ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າຣາຊບຸຣີຈຳກັດ ມະຫາຊົນຂອງໄທ ດ້ວຍສັດສ່ວນການຮ່ວມທຶນ 26 ເປີເຊັນ
- 24 ເປີເຊັນ - 25 ເປີເຊັນ ແລະ 25 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1,020
ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີກຳນົດກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ ໃນປີ 2019 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 410 ເມກາວັດ
ຫຼືຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ເຖິງ 1,879 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ 90
ເປີເຊັນ ຈະສົ່ງອອກໄປໄທ ຕະຫຼອດອາຍຸສຳປະທານ 27 ປີ ແລະ 10 ເປີເຊັນ
ທີ່ເຫຼືອຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້
ພາຍໃນລາວທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ.
ທັງນີ້ໂດຍພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100 ໂຄງການ
ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຮວມ ຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ໄດ້ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ/ປີ ໃນນີ້ ແບ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວ 46 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6,444 ເມກາວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ໄດ້ເຖິງ 35,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະກຳລັງກໍ່ສ້າງ 54 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
6,618 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 32,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ
ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ ໃນປີ 2020-2021.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ