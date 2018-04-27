ລັດຖະບານລາວມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເປັນພາກສ່ວນ ທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບການພັດທະນາທຸກດ້ານ ໃນເຂດຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແນ
ໃສ່ການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນສຳຄັນ.
ທ່ານລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫຼງວ່າ ຄະ
ນະລັດຖະບານລາວໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ແລະມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນພາກສ່ວນຫລັກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການພັດທະນາທຸກດ້ານໃນເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນໃນພື້້ນທີ່ ທີ່ຍັງມີບັນຫາຄ້າງຄາກ່ຽວກັບເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງລາວກັບ
ປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ໂດຍການມອບໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຜົນຈາກການເຄື່ອນກຳລັງທະຫານຂອງກຳປູເຈຍ
ເຂົ້າມາໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ທາງການລາວກັບກຳປູເຈຍ ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດ
ແດນຮ່ວມກັນໄດ້ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງກໍເປັນຜົນໃຫ້ມີການພົບ
ປະເຈລະຈາ ແລະຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸດລິດ ກັບທ່ານຮຸນ ເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທັງ 2 ປະເທດໃນມື້ດຽວກັນ ໂດຍທ່ານຮຸນ ເຊນ ໄດ້ເດີນທາງ
ມານະຄອນວຽງຈັນຕາມການເຊີນຂອງທ່ານທອງລຸນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນຢ່າງ
ຮີບດ່ວນ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບການຈະໄດ້ກັບສູ່ສະພາວະປົກກະຕິແລ້ວກໍຕາມ
ແຕ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍຍັງຈະຕ້ອງເປັນພາກສ່ວນຫລັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄປ
ທັງຍັງຈະຕ້ອງປະສານງານກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະວຽກງານອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່
ທ່ານລຽນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ.
“ເລື່ອງບັນຫາຈຸດສູມພັດທະນາຊາຍແດນ ມັນຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງໂພດ ສິມອບວຽກ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ເຮັດ ແລະອີກຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບວຽກງານພັດ
ທະນາ ຊາຍແດນ ເພາະວ່າຊາຍແດນມີບັນຫາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ກະຫຼາຍ ໜໍ່ແໜງ
ຄວາມບໍ່ສະງົບກະຫຼາຍ ອັນນີ້ແມ່ນວຽກທີ່ສືບຕໍ່ປະລະບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເພີ່ນຍຸບ
ອັນນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາກະຍຸບຂະແໜງການອັນນີ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງມອບໃຫ້ໃຜເຮັດຂາດ
ຕົວເປັນຫລັກ ແຕ່ວ່າຫລັກອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າຂະແໜງການອື່ນປະລະ ບໍ່ພັດທະນາຊາຍ
ແດນ ຖ້າວ່າບໍ່ມີເຂົ້າກິນເພີ່ນກະຢູ່ບໍ່ໄດ້ເນາະ ປະຊາຊົນ ກະບໍ່ຮັ່ງບໍ່ຮັ່ງບໍ່ມີຂຶ້ນໄດ້ ບໍ່ມີ
ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງກະບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີການສຶກສາກະບໍ່ໄດ້ ເພີ່ນກະເຮັດແຕ່ປ້ອງກັນຊາດ
ກະບໍ່ໄດ້ ຄັນເຮົາບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ.”
ທາງດ້ານທ່ານແພງສະຫວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າການສຳຫຼວດ ແລະ
ປັກປັນເຂດແດນລະຫວ່າງລາວກັບກຳປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນການຮ່ວມກັນນັບແຕ່ປີ
2000 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫລັກການ 4 ປະການທີ່ລັດຖະບານທັງ 2
ປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາກໍຄື ການຮັບຮູ້ເຂດແດນຕິດຕໍ່
ກັນໂດຍອີງຕາມແຜນທີ່ 1/100,000 ປີ 1933 ຫລັກການຕ່າງໆ ທີ່ສານຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ
ການຂີດເສັ້ນຊາຍແດນ ການຄຳນຶງເຖິງເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ສືບທອດກັນມາ
ຍາວນານ ແລະຫລັກການຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ເຄົາລົບສິດທິ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ເປັນເອກກະພາບກັນຢ່າງສົມບຸນ.
ໂດຍເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການຕົກລົງລະຫວ່າງທ່ານທອງລຸນ ກັບທ່ານຮຸນເຊນ ເມື່ອ
ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017 ກໍຄືການຖອນກຳລັງທະຫານທັງໝົດຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ ອອກໄປ
ຈາກພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງໃນເຂດແກ້ງຕໍມໍກັບຫ້ວຍຕະເງົາ ທີ່ເປັນເຂດຊຽງແຕງ ໂດຍໃຫ້ກັບ
ຄືນໄປຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງເດີມຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ ແລະໃຫ້ຍຸຕິ ການກໍ່ສ້າງຖະໜົນໃນເຂດດັ່ງ
ກ່າວດ້ວຍ ໃນປັດຈຸບັນທາງການລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ສາມາດຕົກລົງປັກຫລັກໝາຍ
ຊາຍແດນຮ່ວມກັນໄດ້ແລ້ວ 121 ຫລັກ ລະຍະທາງຍາວ 465 ກິໂລແມັດ ຄິດເປັນ 87
ເປີເຊັນ ຂອງຊາຍແດນທັງໝົດ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 70 ກິໂລແມັດທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງກັນຕໍ່ໄປ.
ອີກດ້ານນຶ່ງ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກໍດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດ
ລຽນຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ໂດຍເລີ້ມ ຈາກເມືອງຊານ
ໄຊ ແຂວງອັດຕະປືໄປຫາຊາຍແດນແຂວງເຊກອງ ລະຍະທາງຍາວ 115 ກິໂລແມັດ ທີ່
ຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການພັດທະນາເຂດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມຢ່າງຮອບດ້ານ
ທີ່ີມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ 100 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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