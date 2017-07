ການຖືສັນຊາດໄທ ເປັນທີ່ໝາຍຕາ ຂອງ ອົບພະຍົບມຽນມາ ທີ່ເກີດ ໃນປະເທດໄທ

​ມີອົບ​ພະຍົບ​ຊາວ​ມຽນມາ​ແລະ​ກຳປູ​ເຈຍ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ພວກ​ທີ່​ໄດ້ຫ​ລົບ​ໜີຈາກສົງຄາມ

ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວມປະ​ເຊີນໜ້າ​ກັບ​ບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງ

​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ຍ້ອນວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ເອກກະສາ​ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ. ​ແຕ່​ວ່າ

ພວກ​ລູກເຕົ້າຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ​ທີ່ເກີດຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນໄທ ແມ່ນພາກັນຊື່ນຊົມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ນະ​ໂຍ

ບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ ຈະຮີບ​ເລັ່ງດຳ​ເນີນຂັ້ນ​ຕອນ​ການ

ປະຕິບັດ​ງານ ​ເລື່ອງ​ການ​ບັນຈຸ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສັນຊາດ. Steve Sandford ​ໄດ້ໂອ້​ລົມ​ກັບ

​ຫຼາຍໆ​ຄົນທີ່​ເປັນ​ພວກ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ໃບ​ສະໝັກຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນ

ຄົງ​ແລະເລື່ອງການ​ເດີນທາງໄປມາໃນປະເທດໄທ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ ຈະມີ​ລາຍ​ລະອຽດ

ມາສະເໜີທ່ານ.



ນັບເປັນເວລາ​ຫຼາຍໆ​ທົດ​ສະ​ວັດມາແລ້ວ ທີ່ມີທັງ​ພວກ​ທີ່​ໜີ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແລະ​ພວກ​ອົບພະຍົບ

ໄດ້​ທະຍອຍ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼພ່າຍສົງຄາມ​ແລະ​ຄວາມ​ບໍ່​ທຸ່ນທ່ຽງ​ໃນພວກ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ

ເຂົ້າໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ໄທ.

ພວກ​ຜູ້​ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້​ພາກັນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​

ເປັນ​ການ​ຍາກ ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບເອກະສານເຮັດວຽກເຮັດການ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ທັງໄດ້ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກຊັ້ນຕໍ່າ ແລະ​ຈຳກັດ​ການ​ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄປມາ.

​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນກໍ​ຕາມ​ ການ​ແກ້ໄຂຫາ​ທາງ​ອອກຂອງ​ລັດຖະບານ ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນ

​ເດືອນ​ທັນວາ ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກ​ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະເທດທັງຫຼາຍ​

ໄດ້ຮັບ​ສັນຊາດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສຳລັບ​ພວກ​ລູກໆ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ

ທີ່​ເກີດຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ.

ສຳ​ຫຼັບ ນາງ Mou Jae ຊາ​ວ ກະຣ່ຽງ ຊຶ່ງ​ພື້ນຖານ​ເດີມ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ມຽນມາ ​ແລະ​ເປັນ​

ຜູ້​ທຳອິດ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ສັນຊາ​ດ​ ​ພາຍ​ໃຕ້​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃໝ່​ເວົ້າວ່າ ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ດີ ໝາຍ​ເຖິງ ​

ມີ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສູງ.

ນາງ Mou Jae ກ່າວ​ເປັນ​ພາສາ ກະຣ່ຽງ ວ່າ “ຂ້ອຍດີ​ໃຈ​ຫຼາຍ ທີ່​ຈະ​ໄດ້ມີ​ບັດປະຈຳຕົວ​.

ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ​ຂ້ອຍ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ໃນການ​ເດີນທາງ​ໄປ​ໃສ​ກໍ​ໄດ້ ​ແລະ​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ຳຮຽນ

ສຶກສາ ​ແລະ​ມີ​ໂອກາດ​ທີ່ດີແນວອື່ນໆ. ຕອນ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ໄປ​ໂຮງຮຽນ​ໃນເມື່ອກ່ອນ ພວກ​ຜູ້

ຄົນໄດ້​ຖາມ​ຂ້ອຍ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ໄທ​ເບາະ?” ​ເພາະວ່າ​ມີ​ແຕ່​ພວກ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ໄທ​ເທົ່າ​ນັ້ນ

ຈະ​ສາມາດ​ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ​ໄດ້.

ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ການ​ມີ​ສິດເປັນ​ສັນຊາດ ອອກ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ

​ເດັກນ້ອຍ​ປະມານ 80 ພັນ​ຄົນ ​ຂອງ​ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ແລະ​ພວກອົບ​ພະຍົບ ​

ແລະເລັ່ງລັດ​ເລື່ອງ​ເອກ​ກະສາ​ນ​ເຈ້ຍສໍໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ອະດີດ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ໃນ​ຊາຍ​ແດນ ​ແລະ​ຜູ້ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການທີ່ເຄີຍປະສົບ​ຄວາມ​ລຳບາກຂອງ​

ພວກ​ອົບ​ພະຍົບນີ້ມາແລ້ວ, ທ່ານ Santhipong Moonfong ກ່າວ​ວ່າ ການທີ່​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ

ແກ່​ພວກຄອບຄົວ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະເທດ ​ແມ່ນ​ເປັນກະ​ແຈ​ສຳຄັນ ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​

ລູກ​ເຕົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ Santhipong Moonfong ຈາກ​ອົງການ​ເຄືອ​ຄ່າ​ຍພັດທະນາເດັກນ້ອຍໄດ້​ກ່າວ​

ເປັນ​ພາສາ​ໄທ​ວ່າ “ບັນຫາ​ໃຫຍ່ ສຳ​ຫຼັບ​ພວກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ເທດ ​ໃນບ່ອນ​ນີ້ກໍ​ຄືວ່າ ພວກ​ເຂົາ​

ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ​ເລີຍ ຫຼື​ແມ່ນ​ແຕ່​ວ່າ ມີຫຽັງແດ່ທີ່ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ ພວກ​ເຂົາ

​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້ ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຕອນໃນ​ການ​ຂໍ​ເປັນ​ສັນ​ຊາດ ບາງຄົນຮອດບໍ່​ຮູ້ຊໍ້າ ວ່າໂຕເອງເກີດ

ຢູ່ໃສ ສະຖານະຂອງ​ຕົນ. ບາງ​ພວກ​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຊ້ຳ​ວ່າພວກ​ຕົນ​ເກີດ​ຢູ່​ທີ່​ໃດ. ບາງ​ພວກ

ບໍ່ມີ​ຫຼັກຖານເລີຍ ວ່າໂຕ​ມາ​ຈາກ​ໃສ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້ມູນແກ່​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ ​

ແລະ​ຊີ້​ຊ່ອງທາງ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອນຳໄປສູ່ການໄດ້ຮັບ​ບັດ​ປະຊາຊົນ.”

ຈັງຫວັດ​ແມ່​ຫ້ອງ​ສອນ ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ໄທ-​ມຽນມາ ​ແມ່ນ​ເປັນຂົງເຂດ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນຂອງ

ພວກ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ປະ​ເທດ ​ເປັນຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ທີ່ສຸດ ຄືມີຫຼາຍກວ່າ 50 ພັນ ຄົນ.

ນັກຮຽນຊາວກະຣ່ຽງ ນາງ Sher La Aer ເປັນຜູ້​ສະໝັກ​ໃໝ່ ທີ່​ກຳລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຢັ້ງຢືນ

ຂອງ​ການ​ເປັນ​ສັນຊາດຢູ່ ​ເພື່ອ​ແຜ່​ວທາງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ

​ຂ້າງ​ໜ້າ.

ນາງ Sher La Aer ເວົ້າ​ເປັນພາສາໄທວ່າ “ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກໍຄື ມີ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ

​ແລະ​ສືບ​ຕໍ່​ສຶກສາ​ວິຊາລັດຖະສາດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຂ້ອຍ​ຮຽນ​ຈົບ​ແລ້ວ ຂ້ອຍ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ເຮັດ

​ວຽກ​ຢູ່​ກັບ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ ​ໃນ​ປະຊາ

​ຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ອຍ ​ໃຫ້​ໄດ້​ບັດປະຈຳຕົວ.”

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ ຈຳນວນຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນທີ່​ພາກັນ​ຂ້າມ​ໄປ​ຍັງປະ​ເທດ​ໄທ ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງຢູ່ນີ້ ພ້ອມໆກັບການ​ພັດທະນາ​ທີ່ດີຂຶ້ນໃນ​ມຽນມານັ້ນ ຫຼາຍໆ​ຄອບຄົວ ກໍ​ແມ່ນ​ຫວັງ​ວ່າ​

ຈະມີການ​ຄ້ຳປະກັນສຳລັບ​ອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ລູກ​ໆຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໃນ​ຝັ່ງ​

ປະ​ເທດ​ໄທ.​