ການຖືສັນຊາດໄທ ເປັນທີ່ໝາຍຕາ ຂອງ ອົບພະຍົບມຽນມາ ທີ່ເກີດ ໃນປະເທດໄທ

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ມີອົບພະຍົບຊາວມຽນມາແລະກຳປູເຈຍ ຫຼາຍພັນຄົນ ພວກທີ່ໄດ້ຫລົບໜີຈາກສົງຄາມ
ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງ
ໃນປະເທດໄທ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ມີເອກກະສານເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ແຕ່ວ່າ
ພວກລູກເຕົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄທ ແມ່ນພາກັນຊື່ນຊົມຍິນດີກັບນະໂຍ
ບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຮີບເລັ່ງດຳເນີນຂັ້ນຕອນການ
ປະຕິບັດງານ ເລື່ອງການບັນຈຸເຂົ້າເປັນສັນຊາດ. Steve Sandford ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ
ຫຼາຍໆຄົນທີ່ເປັນພວກທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນ
ຄົງແລະເລື່ອງການເດີນທາງໄປມາໃນປະເທດໄທ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ.
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດມາແລ້ວ ທີ່ມີທັງພວກທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງແລະພວກອົບພະຍົບ
ໄດ້ທະຍອຍຫຼັ່ງໄຫຼພ່າຍສົງຄາມແລະຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃນພວກປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ເຂົ້າໄປຍັງປະເທດໄທ.
ພວກຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ພາກັນຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເປັນການຍາກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເອກະສານເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທັງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເຮັດວຽກຊັ້ນຕໍ່າ ແລະຈຳກັດການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄປມາ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ການແກ້ໄຂຫາທາງອອກຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານໃນ
ເດືອນທັນວາ ຜ່ານມານີ້ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກຄອບຄົວຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະເທດທັງຫຼາຍ
ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສຳລັບພວກລູກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດໄທ.
ສຳຫຼັບ ນາງ Mou Jae ຊາວ ກະຣ່ຽງ ຊຶ່ງພື້ນຖານເດີມແມ່ນມາຈາກມຽນມາ ແລະເປັນ
ຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ເວົ້າວ່າ ການສຶກສາທີ່ດີ ໝາຍເຖິງ
ມີວຽກງານທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ.
ນາງ Mou Jae ກ່າວເປັນພາສາ ກະຣ່ຽງ ວ່າ “ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ມີບັດປະຈຳຕົວ.
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂ້ອຍງ່າຍຂຶ້ນ ໃນການເດີນທາງໄປໃສກໍໄດ້ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ຳຮຽນ
ສຶກສາ ແລະມີໂອກາດທີ່ດີແນວອື່ນໆ. ຕອນທີ່ຂ້ອຍໄປໂຮງຮຽນໃນເມື່ອກ່ອນ ພວກຜູ້
ຄົນໄດ້ຖາມຂ້ອຍວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນໄທເບາະ?” ເພາະວ່າມີແຕ່ພວກທີ່ເປັນຄົນໄທເທົ່ານັ້ນ
ຈະສາມາດໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້.
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍການມີສິດເປັນສັນຊາດ ອອກໄປໃຫ້ພວກ
ເດັກນ້ອຍປະມານ 80 ພັນຄົນ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພວກອົບພະຍົບ
ແລະເລັ່ງລັດເລື່ອງເອກກະສານເຈ້ຍສໍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ອະດີດຜູ້ອາໄສໃນຊາຍແດນ ແລະຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການທີ່ເຄີຍປະສົບຄວາມລຳບາກຂອງ
ພວກອົບພະຍົບນີ້ມາແລ້ວ, ທ່ານ Santhipong Moonfong ກ່າວວ່າ ການທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ແກ່ພວກຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີປະເທດ ແມ່ນເປັນກະແຈສຳຄັນ ທີ່ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພວກ
ລູກເຕົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ Santhipong Moonfong ຈາກອົງການເຄືອຄ່າຍພັດທະນາເດັກນ້ອຍໄດ້ກ່າວ
ເປັນພາສາໄທວ່າ “ບັນຫາໃຫຍ່ ສຳຫຼັບພວກທີ່ບໍ່ມີປະເທດ ໃນບ່ອນນີ້ກໍຄືວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ທີ່ມາຂອງພວກຕົນເລີຍ ຫຼືແມ່ນແຕ່ວ່າ ມີຫຽັງແດ່ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ເຖິງຂັ້ນຕອນໃນການຂໍເປັນສັນຊາດ ບາງຄົນຮອດບໍ່ຮູ້ຊໍ້າ ວ່າໂຕເອງເກີດ
ຢູ່ໃສ ສະຖານະຂອງຕົນ. ບາງພວກຍັງບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າພວກຕົນເກີດຢູ່ທີ່ໃດ. ບາງພວກ
ບໍ່ມີຫຼັກຖານເລີຍ ວ່າໂຕມາຈາກໃສ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ແລະຊີ້ຊ່ອງທາງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອນຳໄປສູ່ການໄດ້ຮັບບັດປະຊາຊົນ.”
ຈັງຫວັດແມ່ຫ້ອງສອນ ຕາມຊາຍແດນໄທ-ມຽນມາ ແມ່ນເປັນຂົງເຂດທີ່ມີຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກທີ່ບໍ່ມີປະເທດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືມີຫຼາຍກວ່າ 50 ພັນ ຄົນ.
ນັກຮຽນຊາວກະຣ່ຽງ ນາງ Sher La Aer ເປັນຜູ້ສະໝັກໃໝ່ ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າການຢັ້ງຢືນ
ຂອງການເປັນສັນຊາດຢູ່ ເພື່ອແຜ່ວທາງໄປສູ່ການຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອໃນອະນາຄົດ
ຂ້າງໜ້າ.
ນາງ Sher La Aer ເວົ້າເປັນພາສາໄທວ່າ “ຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍກໍຄື ມີບັດປະຈຳຕົວ
ແລະສືບຕໍ່ສຶກສາວິຊາລັດຖະສາດ. ຫຼັງຈາກຂ້ອຍຮຽນຈົບແລ້ວ ຂ້ອຍຈະກັບມາເຮັດ
ວຽກຢູ່ກັບການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະຊ່ອຍເຫຼືອພວກເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ ໃນປະຊາ
ຄົມຂອງພວກຂ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ບັດປະຈຳຕົວ.”
ໃນຂະນະທີ່ ຈຳນວນຂອງພວກຜູ້ຄົນທີ່ພາກັນຂ້າມໄປຍັງປະເທດໄທ ໄດ້ຫລຸດລົງຢູ່ນີ້ ພ້ອມໆກັບການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນໃນມຽນມານັ້ນ ຫຼາຍໆຄອບຄົວ ກໍແມ່ນຫວັງວ່າ
ຈະມີການຄ້ຳປະກັນສຳລັບອະນາຄົດຂອງພວກລູກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຝັ່ງ
ປະເທດໄທ.
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