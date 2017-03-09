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ທະຫານມາຣີນ ສຫລ ຖືກສົ່ງໄປ ປະຕິບັດງານ ໃນພາກເໜືອ ຊີເຣຍ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ລັດອິສລາມ

ພາບທີ່ນຳອອກມາຈາກວີດີໂອ ສະໜອງໂດຍ ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື (SDF), ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກນັກລົບ ຈາກ SDF ເປີດສາກຍິງເຂົ້າໃສ່ ທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງເມືອງ Raqqa ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2017.

ພາບທີ່ນຳອອກມາຈາກວີດີໂອ ສະໜອງໂດຍ ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື (SDF), ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກນັກລົບ ຈາກ SDF ເປີດສາກຍິງເຂົ້າໃສ່ ທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງເມືອງ Raqqa ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມີ​ການ​ສົ່ງ​ທະຫານ​ມາ​ຣີນ​ໄປ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ ​ໃນ
​ການ​ຍຶດ​ເອົາ​ເມືອງ Raqqa ຄືນ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ.

ໜັງສືພິມ Washington Post ຊຶ່ງ​ເປັນໜັງສືພິມ​ສະບັບ​ທຳ​ອິດ ທີ່ໄດ້ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ
ການ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຈ້ງວ່າ ປືນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ ສຳຄັນ
​ເປັນ​ພິ​ເສດ ​ໃນ​ການ​ເພີ້ມການ​ໃຊ້​ກຳລັງ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ.
ບໍ່​ໄດ້​ມີການ​ປະກາດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃດໆ ​ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ທະ ຫານ​ໄດ້​ໃຫ້ການ
​ຢືນຢັນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ດັ່ງກ່າວ ​ແກ່​ອົງການ​ຂ່າວ​ອື່ນໆ. ໜ່ວຍ​ປືນ​ໃຫຍ່​ ຂອງ​
ກອງທັບ​ບົກ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຂົ້າປະຕິບັດ​ງານ​ເປັນ​ທີ່​ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ
​ດັ່ງກ່າວ.

ຂະບວນລົດຫຸ້ມເກາະ ຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດ ກຳລັງແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ຄຸ້ມນຶ່ງ ຂອງຊາວ Yalanli, ຢູ່ນອກເມືອງກ້ຳເໜືອຂອງເມືອງ Manbij ປະເທດຊີເຣຍ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2017.

ຂະບວນລົດຫຸ້ມເກາະ ຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດ ກຳລັງແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ຄຸ້ມນຶ່ງ ຂອງຊາວ Yalanli, ຢູ່ນອກເມືອງກ້ຳເໜືອຂອງເມືອງ Manbij ປະເທດຊີເຣຍ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2017.

ນອກ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ທະຫານ​ມາຣີນ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ Manbij ຊຶ່ງ​ຕັ້ງຫ່າງ​ຈາກ ​ເມືອງ
Raqqa ​ໄປ​ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ປະມານ 138 ກິ​ໂລ​ແມັດ ທີ່​ໄດ້ ຖືກ​ປະກາດ​
ໃຫ້​ເປັນ​ນະຄອນຫຼວງຂອງລັດ​ອິສລາມ. ​ເປັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ ມີພວກ ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ
​ລັດ​ອິສລາມ​ຫຼາຍ​ເຖິງ 4,000 ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ.

ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່​ເມືອງ Manbij
ວ່າ “​ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ແລະ​ສະກັດ​ກັ້ນ” ບໍ່​ໃຫ້​ພັກ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ
​ໂຈມ​ຕີ​ກັນ.

ແຜນທີ່ເຂດເມືອງ al-Matab ຂອງຊີເຣຍ

ແຜນທີ່ເຂດເມືອງ al-Matab ຂອງຊີເຣຍ

ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ເວລາ​ນີ້ ສະຫະລັດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈຳກັດ​ການ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ພາກພື້ນດິນ​ຂອງ​ຕົນ​
ເຂົ້າ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໂດຍ​ມີ​ກຳລັງ​ພິ​ເສດປະມານ 500 ຄົນ​ເພື່ອ ສະໜັບ
ສະໜຸນ​ກຳລັງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ສະຫະລັດ ​ໃຫ້ການ​ໜຸນ​ຫລັງ ຊຶ່ງ​ເປັນພັນ
ທະ​ມິດ​ທີ່​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຊາວ​ອາ​ຣັບ ​ແລະ​ ຊາວ​ເຄີ​ດ ທີ່​ທຳ ການ​ສູ້​ລົບ
​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ. ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ກອງທັບກ່າວ​ວ່າ ກຳລັງ​ທະຫານ​ໃນ​ຈຳນວນ​ເພີ້ມຂຶ້ນ
ພວມ​ຖືກສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ Manbij ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ພັກ​ຝ່າຍ ທີ່​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ ສູ້​ລົບ​
ກັນ​ເອງ.

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