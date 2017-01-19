ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ສານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຍົກເລີກໝາຍຈັບ ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung ໃນຄະດີ ທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ Park Geun-hye.
ທ່ານ Jay Y. Lee ຮອງປະທານຂອງບໍລິສັດອີເລັກໂທຣນິກ Samsung ໄດ້ ຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ເປັນເວລາ 14 ຊົ່ວໂມງ ໃນສະຖານທີ່ກັກຂັງແຫ່ງນຶ່ງ ກ່ອນຈະນຳຕົວ ກ່ອນທີ່ສານ
ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຕັດສິນວ່າ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍໃນເວລານີ້ ທີ່ຈະເຫັນພ້ອມກັບ
ຂໍ້ຫາຂອງໄອຍະການ ກ່ຽວກັບການຮັບເງິນສິນບົນ ການສໍ້ໂກງ ແລະການໃຫ້ການເທັດ.
ຜູ້ພິພາກສາທີ່ກຳກັບນຳຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກວດສອບເບິ່ງຫຼັກຖານຕ່າງໆ ແລະຂັ້ນຕອນການສືບສວນສອບສວນແລ້ວນັ້ນ ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ຍັງເປັນການຍາກຢູ່ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະຂໍ້
ເທັດຈິງໃນການຈັບກຸມ ໃນສະຖານະປະຈຸບັນນີ້.”
ທ່ານ Lee Kyu-chul ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການໄອຍະການໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນ
ຂອງສານ ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ໝາຍຈັບນັ້ນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈ ແຕ່ວ່າ
ພວກເຮົາຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ຈະເອົາທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ”
ທ່ານ Lee ແມ່ນຖືກສົງໄສວ່າ ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານນາງ Choi Soon-sil ເພື່ອນທີ່ມີ
ອິດທິພົນຂອງປະທານາທິບໍດີ Park ໃນຈຳນວນ 36 ລ້ານໂດລ່າເພື່ອເປັນການຕອບແທນ
ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຂອງປະທານາທິບໍດີໃນການອະນຸມັດກອງທຶນເບ້ຍບຳ
ນານທີ່ດຳເນີນງານໂດຍລັດຖະບານ ປີ 2015 ໃນການຮວມເຂົ້າກັນ 2 ບໍລິສັດເຄືອຄ່າຍ ຂອງບໍລິສັດ Samsung. ການຈ່າຍເງິນທີ່ສົງໄສນີ້ ແມ່ນຈ່າຍໃນຮູບຂອງການບໍລິຈາກ
ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຝຶກແອບ ຂອງນາງ Chung Yoo-ra ຜູ້ຊຶ່ງເປັນລູກສາວຂອງ
ທ່ານນາງ Choi ແລະສອງມູນນິທິບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍທ່ານນາງ Choi.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ