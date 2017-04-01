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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ພິພາກສາ ຕັດສິນ ໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ທຣໍາ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ 25 ລ້ານໂດລາ

ການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ພົວພັນກັບ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກ ທ່ານ Donald Trump ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Trump University ທີ່ຖືກປິດ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2005.

ການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ພົວພັນກັບ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກ ທ່ານ Donald Trump ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Trump University ທີ່ຖືກປິດ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2005.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິພາກສາ​ສະຫະລັດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ໄດ້​ໃຫ້ການ​ອະນຸມັດ ​ຕໍ່​ການ​ຕົກລົງ​ສະ​ສ້າງການ​ຟ້ອງ
​ຮ້ອງມູນ​ຄ່າ 25 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຕໍ່ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump
​ແລະ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ຂອງທ່ານທີ່ປິດ​ລົງ​ແລ້ວນັ້ນ.

ພວກ​ນັກຮຽນພາກັນກ່າວ​ອ້າ​ງວ່າ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ສໍ້​ໂກງ ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ການ​
ສຳ​ມະ​ນາ​ອະ​ສັງຫາລິ​ມາ​ຊັບ​ຂອງ​ທ່ານ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຕະ
ຫລາດ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ.

ພວກ​ນັກຮຽນ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເຖິງ 35,000 ​ໂດ​ລາ ລົງ​ທະບຽນ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນມະຫາ
ວິທະຍາ​ໄລ Trump University.

ຜູ້ພິພາກສາສາປະຈຳ​ເຂດສະຫະລັດ ທ່ານ Gonzalo Curiel’s ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃນ​ວັນ​
ສຸກ​ວານ​ນີ້​ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຕໍ່ສູ້ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານກັບທ່ານ Trump ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ
ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເອງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ ​ທີ່​ຈະ​ຍໍ່​ຍອມຕົກລົງ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງນີ້.
ຫລັງ​ຈາກທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​
ເດືອນ​ພະຈິກ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈທີ່​ຈະ​ຕົກລົງ​ສະ​ສາງ ​ການ​ຟ້ອງ
​ຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເວລາ ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຄະດີ.

ຜູ້​ພິພາກສາ​ລັດ California ຕັດສິນແກ້​ໄຂຄະດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ 2 ຄະດີ ຢູ່​ໃນ​ລັດ
California ​ແລະ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທາງ​ອາຍາ ​ໂດຍ​ທະນາຍຄວາມປະຈຳ​ລັດ New
York ທ່ານ Eric Schneiderman.

​ທ່ານ Schneiderman ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ການ​ຕົກ
ລົງ​ນີ້ “ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂລ່ງ​ໃຈ ​ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ ​ສຳລັບບັນດາ
​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ ໃນການ​ສໍ້​ໂກງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລຂອງທ່ານ Donald
Trump.”

ທ່ານ Curiel ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕົກລົງ​ໃນ​ວົງ​ເງິນ 25 ລ້ານໂດ​ລາແມ່ນ​ "ພິ​ເສດ" ​
ເພາະວ່າ ​ມັນເປັນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຄືນ​ປະມານ 80 ​ເປີ​ເຊັນຂອງພວກ​ນັກຮຽນ.

ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຜູ້ພິພາກສາ Curiel ຜູ້​ທີ່​ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມຣິກາ ໃນ​
ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ໃນປີ​ກາຍ​ນີ້ວ່າ​ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະເປັນກາງ​ໄດ້​
ໃນ​ຄະດີ ​ເພາະວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ມາ​ຈາກ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ. ຄຳ​ຖະ​ແຫລ​ງຂອງ​ທ່ານ
Trump ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຄົນໂກດ​ແຄ້ນ.

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