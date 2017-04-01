ຜູ້ພິພາກສາ ຕັດສິນ ໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ທຣໍາ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ 25 ລ້ານໂດລາ

ຜູ້ພິພາກສາສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຕົກລົງສະສ້າງການຟ້ອງ
ຮ້ອງມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump
ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຂອງທ່ານທີ່ປິດລົງແລ້ວນັ້ນ.
ພວກນັກຮຽນພາກັນກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານ Trump ໄດ້ສໍ້ໂກງ ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ການ
ສຳມະນາອະສັງຫາລິມາຊັບຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງລາຍໄດ້ຢູ່ໃນຕະ
ຫລາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.
ພວກນັກຮຽນບາງຄົນໄດ້ຈ່າຍເງິນເຖິງ 35,000 ໂດລາ ລົງທະບຽນຮຽນຢູ່ໃນມະຫາ
ວິທະຍາໄລ Trump University.
ຜູ້ພິພາກສາສາປະຈຳເຂດສະຫະລັດ ທ່ານ Gonzalo Curiel’s ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ມາເປັນເວລາດົນນານກັບທ່ານ Trump ສິ້ນສຸດລົງ
ຊຶ່ງທ່ານເອງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຍໍ່ຍອມຕົກລົງກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງນີ້.
ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານໃນ
ເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ທ່ານ Trump ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕົກລົງສະສາງ ການຟ້ອງ
ຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີເວລາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ.
ຜູ້ພິພາກສາລັດ California ຕັດສິນແກ້ໄຂຄະດີຟ້ອງຮ້ອງ 2 ຄະດີ ຢູ່ໃນລັດ
California ແລະການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ ໂດຍທະນາຍຄວາມປະຈຳລັດ New
York ທ່ານ Eric Schneiderman.
ທ່ານ Schneiderman ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການຕົກ
ລົງນີ້ “ຈະເຮັດໃຫ້ໂລ່ງໃຈ ແລະຫວັງວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເສັດສິ້ນລົງ ສຳລັບບັນດາ
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນການສໍ້ໂກງ ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງທ່ານ Donald
Trump.”
ທ່ານ Curiel ກ່າວວ່າ ການຕົກລົງໃນວົງເງິນ 25 ລ້ານໂດລາແມ່ນ "ພິເສດ"
ເພາະວ່າ ມັນເປັນການໄດ້ຮັບເງິນຄືນປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງພວກນັກຮຽນ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ພິພາກສາ Curiel ຜູ້ທີ່ເກີດຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ໃນ
ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປັນກາງໄດ້
ໃນຄະດີ ເພາະວ່າທ່ານມີເຊື້ອສາຍມາຈາກເມັກຊິໂກ. ຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານ
Trump ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນໂກດແຄ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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