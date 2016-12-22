ຣັດເຊຍ ໄດ້ໄວ້ທຸກ ໃຫ້ແກ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳຢູ່ປະເທດເທີກີ ຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າ ຕາຍນັ້ນ ຢູ່ໃນພິທີ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນ ນະຄອນຫຼວງມົສກູ.
ຕຳຫຼວດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍິງສັງຫານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ
ທ່ານ Andrei Karlov ໃນວັນຈັນຜ່ານມາຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ. ຫີບສົບຂອງ
ທ່ານ Karlov ໄດ້ຫ້ອມລ້ອມໂດຍພວງມາລາ ແລະທະຫານກອງກຽດຕິຍົດ ໃນ ຂະນະທີ່ມີບັນດາສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວ ນັ່ງແນມເບິ່ງຢູ່ ຈາກດ້ານຂ້າງ ແລະ ພວກ ຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປ ສະແດງຄວາມຄຳນັບ.
ໃນບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດທັງຫຼາຍ ທີ່ໄປຮ່ວມໃນພິທີນັ້ນ ກໍມີ ປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Dmitry Medvedev ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງ ປະເທດ ທ່ານ Sergei Lavrov.
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ Tayyip Erdogan ກ່າວວ່າ ການສັງຫານດັ່ງກ່າວ ນີ້
ແມ່ນ “ບໍ່ສົງໄສໃດໆເລີຍ” ເປັນການກະທຳຂອງສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ ຂອງນັກ
ສອນສາສະໜາ ອິສລາມ ທ່ານ Fethullah Gulen.
ທ່ານ Erdogan ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໃຊ້ ຄຳຫຍໍ້ ສຳລັບ ກຸ່ມຂອງ Fethullah Gulen ທີ່ Ankara ໃຊ້ເປັນຊື່ຫຍໍ້ນັ້ນ ວ່າ “ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນເລື້ອງລັບ ຈາກຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ລາວເປັນສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມ FETO.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງເທີກີ ທ່ານ Mevlut Cavusoglu ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ໃນລະຫວ່າງ ການ
ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ວ່າ ເທີກີເຊື່ອວ່າ ມືສັງຫານ ແມ່ນພົວ
ພັນກັບ ນັກສອນສາສະໜາອິສລາມ ທ່ານ Fethullah Gulen ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ແລະຖືກຖິ້ມ ໂທດໃສ່ ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ເທີກີ ໃນເດືອນ
ກໍລະກົດປີກາຍນີ້.
ແຕ່ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຊັ່ນນັ້ນ ຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ທ່ານ Gulen ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີ ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ ປະຕິເສດຕໍ່ອັນທີ່ຕົນ ເອີ້ນວ່າ “ເລື້ອງທີ່ໜ້າຢາກຫົວທີ່ສຸດ” ໃນການຕີລາຄາວ່າ ມັນໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການລອບສັງຫານ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານ
Gulen ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
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