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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການໂອ້ລົມ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣຳ ແລະນາຍົກ ເມີເກີລ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳພັນ ຂ້າມແອັດແລນຕິກ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ຈັບມືກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (17 ມີນາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ຈັບມືກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (17 ມີນາ 2017)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ແລະ ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເຢຍຣະມັນ
ທ່ານ​ນາງ Angela Merkel ​ໄດ້​ຈັບ​ມື​ກັນ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ອຶດ
​ອັດທີ່​ມີ​ມາ​ຊົ່ວ​ໄລຍະ​ນຶ່ງ ສິ້ນສຸດ​ລົງ ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ ໃນວັນ​ສຸກ​ວານ
​ນີ້ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ​ ຂອງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ ກ່ອນ​ໜ້າ​ຄວາມສຳພັນ​ຂ້າມ​ມະ
ຫາ​ສະໝຸດ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກ.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ Merkel ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນສອງ​ຜູ້ນຳ​ທີ່ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ທີ່​ສຸດຂອງ​
ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ປາກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ເລີ້ມຕົ້ນບໍ່​ຄ່ອຍ​ລາບ​ລື່ນ​ປານ​ໃດ​ໃນ​ການພົບ​ປະ
​ແບບ​ເຊິ່ງໜ້າເທື່ອທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ. ມີ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ ພວກທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​
ຈັບ​ມື​ກັນ​ເວລາ​ພວກ​ທ່ານ​ນັ່ງ ​ເພື່ອ​ຖ່າຍຮູບ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ຫຼັງ​ຈາກໄດ້​ເລີ້ມ​ໂອ້​ລົມ
​ກັນ​ແລ້ວ.

Trump, Merkel Meet in Oval Office
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ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຢູ່ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ ລຸນ​ຫລັງ​ການ​ໂອ້​
ລົມ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ແລ້ວ ພວກຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ ​ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​
ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕ່າງໆ​ໝົດ​ໄປ.

ທ່ານ Charles Kupchan ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ຕ່າງປະ
​ເທດກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ສຸພາບ ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຊ່ຽວຊານ ພວກ​
ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນພິ​ເສດ​ໃດໆ ​ແລະ​ຜູ້​ໃດກໍ​ສາມາດ​ຮູ້
ສຶກ​ໄດ້​ວ່າຍັງ​ມີ​ທັດສະນະ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະກັນນີ້.

Trump: NATO Members 'Must Pay Fair Share'
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ທ່ານ​ທຣຳບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງ Merkel ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ
​ໄປ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ເວລາ​
ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນ​ການ​ຕ້ອນຮັບ​ເອົາພວກ​ຄົນ​
ເຂົ້າ​ເມືອງ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ພວມ​ທຳລາຍ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ແລະ​ທະວີບຢູ​ໂຣບສ່ວນ
​ໃຫຍ່. ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ Merkel ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ແບບ​ສຸພາບໃນ​ການ​ໃຫ້ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ
​ກັບ​ເລື່ອ​ງຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງ​ໃນ​ສະຫະລັດ​ນັບແຕ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​
ເຂົ້າກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງທີ່​ທຳນຽບຂາວ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ Wilbur Ross ນາງ Ivanka Trump ແລະທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Jared Kushner ພວມຟັງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ Wilbur Ross ນາງ Ivanka Trump ແລະທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Jared Kushner ພວມຟັງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ

ທ່ານ​ນາງ Merkel ​ເວົ້າວ່າ ບັນຫາ “ຜູ້​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ການຮວມ
​ໂຕ​ກັນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ “ຢ່າງ​ແນ່ນອນ” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ແຕ່​ນີ້
ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຫຼຽວ​ເບິ່ງ ​ເລື່ອງ​ອົບ​ພະຍົບຄື​ກັນ ໂດຍ​ໃຫ້​ໂອ
ກາດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ຊີວິດ​ເຂົາ​ເຈົ້າວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢູ່​ໃສ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ
ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ວິທີ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້. ​ແລະ​ນີ້ ​ແນ່
ນອນ ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ເຫັນ​ກັນ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຄັ້ງນຶ່ງ ​ເອີ້ນອົງການ​ເນ​ໂຕ້​ວ່າ “ລ້າ​ສ​ະ​ໄໝ​ແລ້ວນັ້ນ” ​ໄດ້​ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນ​ອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ພັນທະ​ມິດ​ດັ່ງກ່າວ
​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ Merkel ກ່າວ​ວ່າທ່ານ​ນາງ “​ເພິ​ງພໍ​ໃຈ” ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້. ​ແຕ່​ແນວ​ໃດ​
ກໍ​ຕາມທ່ານ​ທຣຳກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຖອຍ​ຈາກ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ກຸ່ມ​ພັນທະ​ມິດ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ທີ່ທ່ານ
​ກ່າວ​ວ່າບໍ່​ຍອມຮັບ​ເອົາ​ການ​ແບກ​ຫາບ​ພາລະ​ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງກັນ​ປະ​ເທດ​ແບບຍຸຕິ
​ທຳນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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