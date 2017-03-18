ການໂອ້ລົມ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣຳ ແລະນາຍົກ ເມີເກີລ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳພັນ ຂ້າມແອັດແລນຕິກ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ
ທ່ານນາງ Angela Merkel ໄດ້ຈັບມືກັນ ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມອຶດ
ອັດທີ່ມີມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນການພົບປະທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານ
ນີ້ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນສັນຍາລັກ ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ ກ່ອນໜ້າຄວາມສຳພັນຂ້າມມະ
ຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານນາງ Merkel ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສອງຜູ້ນຳທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດຂອງ
ປະເທດຕາເວັນຕົກ ປາກົດວ່າໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນບໍ່ຄ່ອຍລາບລື່ນປານໃດໃນການພົບປະ
ແບບເຊິ່ງໜ້າເທື່ອທຳອິດຂອງພວກທ່ານ. ມີການສັງເກດເຫັນວ່າ ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້
ຈັບມືກັນເວລາພວກທ່ານນັ່ງ ເພື່ອຖ່າຍຮູບທີ່ທຳນຽບຂາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ເລີ້ມໂອ້ລົມ
ກັນແລ້ວ.
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ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາ ລຸນຫລັງການໂອ້
ລົມເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງແລ້ວ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ຕ່າງກໍໄດ້ຖະແຫຼງ ທີ່ເຮັດໃຫ້
ຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆໝົດໄປ.
ທ່ານ Charles Kupchan ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງສະພາຄວາມສຳພັນຕ່າງປະ
ເທດກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານແມ່ນສຸພາບ ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊ່ຽວຊານ ພວກ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສຳພັນພິເສດໃດໆ ແລະຜູ້ໃດກໍສາມາດຮູ້
ສຶກໄດ້ວ່າຍັງມີທັດສະນະຄວາມເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນການພົບປະກັນນີ້.
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ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງຕໍ່ທ່ານນາງ Merkel ທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າ
ໄປ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ເວລາ
ທ່ານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນການຕ້ອນຮັບເອົາພວກຄົນ
ເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ແມ່ນພວມທຳລາຍປະເທດຂອງທ່ານນາງແລະທະວີບຢູໂຣບສ່ວນ
ໃຫຍ່. ແລະທ່ານນາງ Merkel ກໍໄດ້ເວົ້າແບບສຸພາບໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງໃນສະຫະລັດນັບແຕ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້
ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານນາງ Merkel ເວົ້າວ່າ ບັນຫາ “ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ການຮວມ
ໂຕກັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ “ຢ່າງແນ່ນອນ” ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ນີ້
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຽວເບິ່ງ ເລື່ອງອົບພະຍົບຄືກັນ ໂດຍໃຫ້ໂອ
ກາດແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອກຳນົດຊີວິດເຂົາເຈົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃສ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າ ມັນເປັນວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການປະຕິບັດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ແລະນີ້ ແນ່
ນອນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນກັນ.”
ທ່ານທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ ເອີ້ນອົງການເນໂຕ້ວ່າ “ລ້າສະໄໝແລ້ວນັ້ນ” ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເຖິງຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ຕໍ່ກຸ່ມພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ
ແລະທ່ານນາງ Merkel ກ່າວວ່າທ່ານນາງ “ເພິງພໍໃຈ” ໃນເລື່ອງນີ້. ແຕ່ແນວໃດ
ກໍຕາມທ່ານທຣຳກໍບໍ່ໄດ້ຖອຍຈາກການຕ້ອງຕິກຸ່ມພັນທະມິດກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ທ່ານ
ກ່າວວ່າບໍ່ຍອມຮັບເອົາການແບກຫາບພາລະໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດແບບຍຸຕິ
ທຳນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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