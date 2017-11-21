ປ. ມູກາເບ ປະເຊີນໜ້າ ກັບການຟ້ອງ ບໍ່ເອົາຫົວຊາ ກັບເສັ້ນຕາຍ ໃຫ້ລາອອກ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃນ Zimbabwe ມີແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງປະທາ
ນາທິບໍດີທີ່ປົກຄອງປະເທດຍາວນານ ທ່ານ Robert Mugabe ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ຫລັງຈາກທ່ານບໍ່ເອົາຫົວຊາກັບເສັ້ນຕາຍ ໃຫ້ທ່ານລາອອກຈາກຕຳ ແໜ່ງ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກ Zanu-PF ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານ ປົກຄອງປະເທດໃນເວ
ລານີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ຂັ້ນຕອນນີ້ ອາດຈະເສັດສິ້ນລົງພາຍໃນນຶ່ງ
ອາທິດ.
ການເຄື່ີອນໄຫວຮ້ອງຟ້ອງຮວມທັງ ການກ່າວຫາໃຊ້ອຳນາດເຖື່ອນທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ພັນລະ
ຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ Grace Mugabe ເປັນຜູ້ສືບທອດໜ້າທີ່ແທນທ່ານ. ທ່ານ
Mugabe ເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ປົດນາຍທະຫານ ທີ່ ເປັນວິລະບຸຣຸດທີ່ມີຊື່
ສຽງ ແລະອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Emmerson Mnangagwa ອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານ Mnangage ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ
Zimbawe ໄດ້ກ່າວອອກມາ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທ່່ານ Mugabe ລາອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງ “ເພື່ອວ່າປະເທດຊາດຈະສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າໄດ້.”
ທ່ານ Mnangawa ໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ກັບຄືນປະເທດ ຈົນກວ່າວ່າທ່ານ
ສາມາດຈະຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Mugabe ອາຍຸ 93 ປີ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮ່ອງຮອຍແຫ່ງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່
ຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ກຳມາເປັນເວລາສີ່ທົດສະວັດ ແລະໄດ້ວາງແຜນທີ່
ຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ທ່ານ Mugabe ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນ ມາແຕ່ອາທິດແລ້ວ ເວລາພວກທະຫານ ເຂົ້າຍຶດ
ສະຖາບັນທີ່ສຳຄັນໆຕ່າງໆຂອງປະເທດ.
ສະມາຊິກພັກ ZANU-PF ໄດ້ຕັ້ງເສັ້ນຕາຍໃຫ້ທ່ານ Mugabe ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມາ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປົດທ່ານ ອອກຈາກຫົວໜ້າພັກ ແລະໄດ້ເລືອກເອົາ
ທ່ານ Mnangagwa ເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່.
ໃນນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ອະນາຄົດຂອງ Zimbabwe ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະສ້າງຕັ້ງໂດຍປະຊາຊົນ Zimbabwe” ແລະ
ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ໄປລະຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ
ດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ເປັນການຈັດແຈງໄລ
ຍະສັ້ນ ທີ່ລັດຖະບານ Zimbabwe ອາດໄດ້ຕັ້ງເອົາໄວ້ ເສັ້ນທາງໄປໜ້າ ຕ້ອງນຳໄປສູ່
ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ ແລະທ່ຽງທໍາ ອັນທີ່ປະຊາຊົນ Zimbabwe ມີສິດເສລີໃນການ
ເຕົ້າໂຮມໂດຍປາດສະຈາກການລົບກວນແຊກແຊງ ແລະສະແດງຄວາມຄິດຄວາມ
ເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວ ເລືອກເອົາບັນດາຜູ້ນຳເຂົາເຈົ້າໄດ້."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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