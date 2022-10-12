ບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ຫຼື G-7 ທີ່ປະຊຸມກັນເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ໃນກອງປະຊຸມວິກິດການຜ່ານທາງວິດີໂອກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ໄດ້ສັນຍາວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ “ຢືນຄຽງຂ້າງຢ່າງເດັດດ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ ດົນເທົ່າທີ່ມັນຈະເປັນ” ຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ການລະດົມຍິງໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໃສ່ເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ.
ບັນດາຜູ້ນຳ G-7 ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຫຼັງຈາກການປະຊຸມຜ່ານທາງໄກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ວ່າເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ໄດ້ຢ້ານ ແລະ ແນ່ວແນ່ໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ໄຈ້ແຍກຕໍ່ປະຊາກອນພົນລະເຮືອນທີ່ບໍລິສຸດໂດຍມົສກູ ແມ່ນເທົ່າກັບອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.”
ບັນດາຜູ້ນຳ G-7 ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະນຳເອົາປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບມາລົງໂທດ.” ກຸ່ມ 7 ປະເທດ ປະກອບມີ ສະຫະລັດ, ເຢຍຣະມັນ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ອິຕາລີ, ການາດາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ດຳເນີນຢູ່ຂອງທ່ານ ປູຕິນ ທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ, ກຸ່ມ 7 ປະເທດ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ “ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍກົງ” ຖ້າ ມົສກູ ໃຊ້ອາວຸດທຳລາຍລ້າງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມທາງທະຫານໂດຍກົງໃນ ຢູເຄຣນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ກ່າວຢ້ຳວ່າມັນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນທ່າທີດ້ານນິວເຄລຍຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ຜູ້ປະສານງານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສຳລັບການສື່ສານດ້ານຍຸດທະສາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ, ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີທີ່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ທຳລາຍລ້າງໜ້ອຍກວ່າອາວຸດນິວເຄລຍຍຸທະວິທີໄປ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງແນ່ນອນຈາກຟາກຂອງເຮົາ ແລະ ຈາກພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຫັນສົງຄາມນີ້ຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນໃຊ້ອາວຸດທຳລາຍລ້າງເລີຍ.”
ຣັດເຊຍ ແມ່ນຄາດວ່າມີອາວຸດນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ 2,000 ລູກ, ລວມທັງບາງລູກທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ສາມາດພົກພາໄດ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວອ້າງເຖິງມັນວ່າ ເປັນ “ລະເບີດກະເປົາເດີນທາງ.”