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ທ່ານເຊເລັນສກີ ຕ້ອງ​ຕິຣັດເຊຍ ຢູ່ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ຂ້າງທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວິກິດການໃນຢູເຄຣນ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້​ປາກົດຕົວ ກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອຮ້ອງ​ຂໍການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ ແລະກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ໄດ້ດຳເນີນ “ການຮຸກຮານທາງອາຍາ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນ” ເຊິ່ງທຳລາຍບັນດາມາດຕະຖານຂອງສົງຄາມ ແລະ ກົດ​ບັດຂອງ​ສະຫະປະ​ຊາ​ຊາດ​.

​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການປະຊຸມ​ທີ່ຂ້ອນຂ້າງ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ, ທ່ານເຊເລັນສກີ ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການດຳເນີນການ, ເຊິ່ງລວມເຖິງ​ການ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄຣນ ​ແລະ ວາງ​ມາດ​ຕະການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢູ​ເຄຣນ ດ້ວຍ​ອາວຸດ​ໃນການປະຕິບັດການ​ຄັ້ງ​ນີ້, ​ໂດຍ​ການວາງມາດຕະການ​ລົງ​ໂທດ ​ແລະ ການ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າງຮອບດ້ານ​ຕໍ່​ຜູ້​ຮຸກ​ຮານ, ພ້ອມກັບ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງເພື່ອລົງ​ມະຕິ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ຈະ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຊ່ວຍ​ປົກປ້ອງ​ກົດ​ບັດ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ສະພາໄດ້ປະຊຸມກັນຫຼາຍ​ຄັ້ງ ​ແລະ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ ເມື່ອ 19 ​ເດືອນ​ກ່ອນ ​ແລະ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ວັງເຄຣມລິນ ຖອນ​ທະຫານ​ອອກ​ຈາກ​ຢູ​ເຄຣນ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃດໆ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ເນື່ອງຈາກ​ຣັດ​ເຊຍໄດ້​ມີ​ການ​ຄັດຄ້ານ ກໍຕາມ.

ທ່ານເຊເລັນສກີ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ສະໜັບສະໜູນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ, ​ໂດຍ​ເນັ້ນຢໍ້າ​ວ່າ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ສັນຕິພາບ​ຂອງ​ທ່ານເຊ່ິງ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ກົດ​ບັດ​ທີ່​ຮັບປະກັນອະທິປະ​ໄຕ ​ແລະ ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ 193 ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ຂອງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ກ່ອນ​ການ​ປະຊຸມ, ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ທ່ານເຊເລັນສກີ ​ແລະ ນັກ​ການ​ທູດ​ລະ ດັບ​ສູງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອຟ (Sergey Lavrov) ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ, ອະພິປາຍກັນ ຫຼື​ພຽງ​ແຕ່​ຫຼີກ​ລ່ຽງກັນ​ແລະ​ກັນ. ແຕ່ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ອອກຈາກສະພາທັນທີ ຫຼັງຈາກການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາເວົ້າທີ່ຮ້ອນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ທ່ານລາວຣອຟ ຈະມາຮອດ. ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານວາສຊີລີ ເນເບນເຊຍ (Vassily Nebenzia) ໄດ້ປະທ້ວງການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາລເບເນຍ ທ່ານເອດີ ຣາມາ (Edi Rama) ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ໜ້າ​ສະມາຊິກ​ສະພາ 15 ທ່ານ.

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