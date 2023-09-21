ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ປາກົດຕົວ ກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ ແລະກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ໄດ້ດຳເນີນ “ການຮຸກຮານທາງອາຍາ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນ” ເຊິ່ງທຳລາຍບັນດາມາດຕະຖານຂອງສົງຄາມ ແລະ ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຂັດແຍ່ງກັນ, ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການດຳເນີນການ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການປະກອບອາວຸດໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະ ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ດ້ວຍອາວຸດໃນການປະຕິບັດການຄັ້ງນີ້, ໂດຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ການກົດດັນຢ່າງຮອບດ້ານຕໍ່ຜູ້ຮຸກຮານ, ພ້ອມກັບລົງຄະແນນສຽງເພື່ອລົງມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະໝາຍເຖິງການຊ່ວຍປົກປ້ອງກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ສະພາໄດ້ປະຊຸມກັນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກນັບແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອ 19 ເດືອນກ່ອນ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວັງເຄຣມລິນ ຖອນທະຫານອອກຈາກຢູເຄຣນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໃດໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເນື່ອງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ມີການຄັດຄ້ານ ກໍຕາມ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຢູເຄຣນ, ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບຂອງທ່ານເຊ່ິງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຍຶດໝັ້ນໃນກົດບັດທີ່ຮັບປະກັນອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ກ່ອນການປະຊຸມ, ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານເຊເລັນສກີ ແລະ ນັກການທູດລະ ດັບສູງຂອງຣັດເຊຍ, ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອຟ (Sergey Lavrov) ຈະປະເຊີນໜ້າກັນ, ອະພິປາຍກັນ ຫຼືພຽງແຕ່ຫຼີກລ່ຽງກັນແລະກັນ. ແຕ່ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ອອກຈາກສະພາທັນທີ ຫຼັງຈາກການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາເວົ້າທີ່ຮ້ອນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ທ່ານລາວຣອຟ ຈະມາຮອດ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານວາສຊີລີ ເນເບນເຊຍ (Vassily Nebenzia) ໄດ້ປະທ້ວງການຕັດສິນໃຈ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາລເບເນຍ ທ່ານເອດີ ຣາມາ (Edi Rama) ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ໜ້າສະມາຊິກສະພາ 15 ທ່ານ.