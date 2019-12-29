ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເສລເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະການແລກປ່ຽນສະເລີຍເສີກ ທີ່ “ຄວນ” ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແຕ່ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງມອບໃຫ້ເສຍກ່ອນ ລະຫວ່າງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສູນກາງຂອງຢູເຄຣນ ແລະພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍຣັດເຊຍ ນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອ.
ແນວຄິດຂອງການແລກປ່ຽນສະເລີຍເສີກແບບວ່າ “ທັງໝົດ ຕໍ່ ທັງໝົດ” ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເມື່ອວັນທີ 9 ທັນວາ ຜ່ານມາ ພາຍໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ເອີ້ນວ່າ 4 ນໍມັງດີ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ປະເທດ ຢູເຄຣນ ຣັດເຊຍ ຝຣັ່ງ ແລະເຢຍຣະມັນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະນຳມາຊຶ່ງການຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 5 ປີ.
ທ່ານເສລເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຂົວ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ລະຫວ່າງ ອີວາໂນ ແລະແຟຣນກີບຄ໌ (Ivano and Frankivsk) ຂອງຢູເຄຣນ ວ່າ “ຄວນຈະມີການແລກປ່ຽນລະເລີຍເສີກ ໃນມື້ອື່ນນີ້” ອີງຕາມເວັບໄຊທີ່ເປັນທາງການຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າເບິ່ງຢູ່. ການຢັ້ງຢືນຂອງພວກຄົນທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອ.”
ທ່ານໄດ້ເອີ້ນແຜນການຂັ້ນສຸດທ້າຍ ສຳລັບການແລກປ່ຽນນັ້ນ ເປັນວຽກງານທີ່ຍາກລຳບາກທີ່ສຸດຂອງປີ.”
ອົງການຂ່າວ UNIAN ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນເຂດໂດເນສ (Donetsk) ທີ່ກ່າວວ່າ ກີຢິບ ຕາມທີ່ຄາດກັນໄວ້ ແມ່ນຈະປ່ອຍຕົວ 86 ຄົນ ແລະຝ່າຍແບ່ງແຍກດິນແດນ ຈະປ່ອຍຕົວ 55 ຄົນ.
ແຕ່ບໍ່ມີການຢືນຢັນທີ່ເປັນທາງການເທື່ອ ຂອງຕົວເລກດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ບໍ່ມີການສະຫລຸບທີ່ແນ່ນອນ ແລະບໍ່ມີບັນຊີລາຍຊື່ຢ່າງເປີດເຜີຍ ຂອງພວກສະເລີຍເສີກ ທີ່ແຕ່ລະຝ່າຍ ຄວບຄຸມຕົວຢູ່ນັ້ນ.
ຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນການແລກປ່ຽນສະເລີຍເສີກເທື່ອທີສອງ ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພວກຊາວຢູເຄຣນ ທີ່ໄປມີສ່ວນພົວພັນກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has said that while a prisoner swap is "supposed" to take place Sunday, the list of individuals to be handed over between central Ukrainian authorities and Russia-backed separatists has not been finalized.
The notion of an "all-for-all" prisoner exchange gained momentum during peace talks in Paris December 9 among the so-called Normandy Four -- Ukraine, Russia, France and Germany -- trying to bring an end to the five-year conflict.
"There is supposed to be an exchange [of prisoners] tomorrow," Zelenskiy told journalists during a visit for a bridge opening Saturday ato Ukraine's Ivano-Frankivsk region, according to his official website.
"We look forward to this. The verification of all people is not completed yet," he said.
He called finalizing plans for the exchange the year's most difficult task.
The UNIAN news agency quoted a representative of Donetsk separatists as saying that Kyiv was expected to release 87 people and the separatists 55.
But there is no official confirmation of any figures.
There are no definitive, publicly available lists of the prisoners that each side is holding.
This would be the second major prisoner exchange in the past four months involving Ukrainians caught up in the conflict.