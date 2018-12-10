ກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ອາດຈະເປີດການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບລັດຖະບານທີ່ເປັນ
ປໍລະປັກກັບຕົນ ຖ້າຫາກວ່າ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບໃນປະຈຸບັນນີ້ ໃນສວີເດັນ
ເປັນໄປດ້ວຍດີ, ດັ່ງທີ່ໂຄສົກໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້.
“ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາ ປ່ອຍການປຶກສານີ້ໄວ້ ໃຫ້ດຳເນີນໄປ ຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະຊອກຫາແບບແຜນປະຕິບັດງານ - ພວກເຮົາກໍສາມາດທີ່ຈະມີ
ການເຈລະຈາຮອບໃໝ່ໄດ້” ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຕໍ່ໜ້າ, ດັ່ງທີ່ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຮູຕີ
ທ່ານໂມຮາມແມັດ ອັບແດລຊາລາມ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວໄປ.
ບັນຫາບາງອັນ ທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນ ຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນເປັນ
ການແລກປ່ຽນພວກນັກໂທດ ແລະເປີດຄືນສະໜາມບິນຊານາ. ບາງລາຍງານຍັງກ່າວ
ອີກວ່າ ຫຼາຍພັກຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະແລກປ່ຽນພວກນັກໂທດ ກ່ອນການເຈລະຈາ
ໃນນະຄອນສຕ໊ອກໂຮມ ເລີ້ມຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າ ມັນມີການຄືບໜ້າຢ່າງຊ້າໆກັບບັນຫາ
ພວກນີ້ ເຊັ່ນການເປີດຄືນສະໜາມບິນ ແລະຄວບຄຸມເມືອງທ່າ ໂຮໄຮດາ ທີ່ເປັນເມືອງ
ທ່າ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຢເມນ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ໃນວັນພະຫັດ ຫຼືວັນສຸກ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ລະຫວ່າງ ພັກທີ່ເຮັດສົງຄາມກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ້ມເຈລະຈາໄດ້ແຕກຫັກ ໃນປີ 2016.
ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນ ໃນອັນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເອີ້ນວ່າເປັນວິກິດ
ການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ, ຍັງຜົນໃຫ້ມີຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ເສຍ
ຊີວິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2015 ຕອນທີ່ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະພາຄີ ເຂົ້າຮ່ວມລັດຖະບານ
ເຢເມນຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນພວກກະບົດ.
Yemen's Houthi rebels may be open to more talks with the rival government if current peace negotiations in Sweden go well, a spokesman said Sunday.
"If we leave these consultations having made progress -- progress in building confidence and finding a framework -- we can hold a new round of talks" in the coming months, Houthi spokesman Mohammed Abdelsalam told reporters.
Some of the issues being negotiated at the U.N.-brokered talks are a prisoner swap and the re-opening of the Sanaa airport. Some reports say that the parties had agreed to the prisoner swap before the talks in Stockholm began, but there has been little progress on issues such as the re-opening of the airport and control of Yemen's largest port city Hodeidah.
The talks, scheduled to end Thursday or Friday, are the first between the warring parties since a breakdown of negotiations in 2016.
The conflict, which has triggered what the U.N. calls the world's worst humanitarian crisis, has left more than 10,000 dead since 2015 when Saudi Arabia and its allies joined Yemen's government's fight against the rebels.
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