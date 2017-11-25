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ການຊ່ອຍເຫຼືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ສົ່ງໄປເຖິງ ປະເທດເຢເມນ ແລ້ວ

ພວກເດັກນ້ອຍ ປະທ້ວງກຸ່ມແນວໂຮມ ທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ນອກຫ້ອງການ ສປຊ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຊານາອາ. (20 ພະຈິກ 2017)

ຖ້ຽວບິນຂົນການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ
3 ຖ້ຽວ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ຂອງເຢເມນແລ້ວ.

ການຊ່ອຍເຫຼືອນີ້ ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົ່ງເຂົ້າໄປ ໃນປະເທດດັ່ງ
ກ່າວ ໃນຮອບເກືອບ 3 ອາທິດ ຫລັງຈາກ ໄດ້ມີການປິດລ້ອມຂອງກຸ່ມແນວໂຮມທີ່ນຳ
ພາໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນເຢ
ເມນ ຢຸດຊະງັກລົງ.

ພວກຜູ້ນຳຂອງອົງການອາຫານໂລກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນີແຊັຟ
ໄດ້ເຕືອນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍໃນການປິດລ້ອມ “ທີ່ຈະຖືກວັດແທກດ້ວຍໂຕເລກຂອງ
ການເສຍຊີວິດ.”

ອົງການທັງສາມກ່າວວ່າ ມີ 7 ລ້ານຄົນ ສ່ຽງຕໍ່ການຂາດແຄນອາຫານຢູ່ໃນປະເທດເຢ
ເມນ ແລະຈຳນວນດັ່ງກ່າວອາດຈະເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.

ມີເດັກນ້ອຍ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຄໍຕີບ ຖ້າການລະບາດ ຂອງ
ໂຣກນີ້ ຫາກບໍ່ສາມາດ ຄວບຄຸມໄດ້ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງອົງການທັງສາມ. ນອກ
ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນ ເຖິງການລະບາດ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຂອງໂຣກອະຫິ
ວາ ທີ່ໄດ້ຄ່ອຍໆຫລຸດຄວາມແຮງລົງລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງເປັນປະ ຫວັດການໂດຍມີຜູ້ຕິດແປດຫຼາຍກວ່າ 900,000 ກໍລະນີໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ.

ກຳລັງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍໄດ້ປິດລ້ອມເຢເມນ ທັງ
ທາງອາກາດ ພາກພື້ນດິນແລະທາງທະເລເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍ ລູກສອນໄຟ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງ ຈາກອີຣ່ານ ໃກ້ໆນະຄອນ
ຫຼວງຣິຢາດ ຂອງຊາອຸດີ.

ສົງຄາມຢູ່ໃນເຢເມນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນແລ້ວ ແລະຕ້ອງ
ກາຍເປັນຜູ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພປະມານ 3 ລ້ານຄົນ. ແມ່ນແຕ່ກ່ອນສົງຄາມກາງເມືອງ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2015 ເຢເມນກໍເປັນປະເທດອາຣັບທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກຢູ່ແລ້ວ.

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