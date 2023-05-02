ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາຈາແນັດ ແຢລເລັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບວ່າ ສະຫະລັດກະປະມານວ່າຈະກ້າວໄປຮອດຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນພາຍໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາຈະມາເຖິງນີ້ ຖ້າສະມາຊິກສະພາ ບໍ່ໄດ້ເພີ້ມເພດານໜີ້ໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕື່ມ ຫຼືໂຈະການຈຳກັດໜີ້ສິນກ່ອນເວລານັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໄປເຖິງພວກຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳແລະສະພາສູງໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານນາງແຢລເລັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາ “ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍເຕັມ ຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະສິນເຊື່ອຂອງສະຫະລັດດ້ວຍການດຳເນີນການຢ່າງໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້” ເພື່ອແກ້ໄຂ ຂີດຈຳກັດໃນການກູ້ຢືມຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນມູນຄ່າ 31 ພັນ 400 ຕື້ໂດລາ. ນອກນັ້ນ ທາງກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນມີແຜນການທີ່ຈະເພີ້ມການກູ້ຢືມໃນໄຕມາດລະຫວ່າງເດືອນເມສາຫາມິຖຸນາຂອງປີນີ້.
Treasury Secretary Janet Yellen has notified Congress that the U.S. is projected to reach its debt limit as early as June 1, if lawmakers do not raise or suspend the debt limit before then. In a letter Monday to House and Senate leaders, Yellen urged Congress “to protect the full faith and credit of the United States by acting as soon as possible” to address the $31.4 trillion limit on its legal borrowing authority. The Treasury also said Monday it plans to increase its borrowing during the April to June quarter of this year.