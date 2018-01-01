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ຄາດວ່າ ວິກິດການ ກ່ຽວກັບຊາວໂຣຮິງຢາ ຈະດຳເນີນເຂົ້າໄປໃນ ປີ 2018

Rohingya Crisis Expected to Persist into 2018
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ລິງໂດຍກົງ

ເປັນ​ເວລາ​ສີ່​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ ທີ່​ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ພາກັນ​ຫລົບໜີ ຫລັງ​ຈາກ​ມີລາຍ
​ງານວ່າ ພວກຄົນຮ້າຍໄດ້ໂຈມຕີ​ປ້ອມ​ຍາມ​ຕຳຫລວດມ່ຽນມ່າຫຼາຍແຫ່ງ. ສະ​ຕີ​ວ ​ແຊນ
​ຝອດ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ອົບພະຍົບ ​ແລະ​ພະນັກງານ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອເພື່ອ​ຢາກໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ສະພາບ​ການ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ສຳລັບ ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບຫຼາຍກວ່າ 650.
000 ຄົນຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະ​ວັນ ຈະ​ນຳ​ລາຍລະອຽດມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ
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ລິງໂດຍກົງ

ລະດູ​ໜາວ​ໄດ້​ມ​າ​ເຖິງ​ ສຳລັບ​ຊາວ​ອົບ​ພະຍົບ​ໂຣຮິງ​ຢາ​ຫລາຍ​ກວ່າ 650,000 ຄົນ ຜູ້​ທີ່​
ໄດ້​ຫຫລົບໜີຈາກ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ທີ່​ໂຫດຮ້າຍ ​ໂດ​ຍກຳລັງ​ມຽນມາ​ໃນ​ສີ່​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່າ​ນມາ.

​ເສັ້ນ​ສາຍ​ຂອງສະບຽງ​ອາຫານ ​ແລະ​ທີ່​ພັກ​ພາອາ​ໄສພວມຖືກ​ຈັດ​ແຈງຊ້າລົງ ​ແລະ​ການ
​ລໍຖ້າ​ ກໍແມ່ນ​ຍາວ​ນານ ​ແລະ​ສະບຽງຕ່າງໆກໍ​ຂາດ​ເຂີນ​ສຳລັບພວກ​ຄອບຄົວ​ໃຫຍ່ ທີ່​ມີ​
ຫລາຍ​ກວ່າ​ແປດ​ຄົນ.

ນາງ​ຟາ​ຕິ​ມາ ນົວ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ​ມາ​ຮອດໃໝ່ໆ​ກ່າວ​ວ່າ "​ເຂົາ​ເຈົ້າເອົາ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ 10
ຫລື12 ກິ​ໂລກຣາ​ມ ​ແຕ່ມັນບໍ່​ພໍ​ກິນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ແຕ່ທໍ່ນັ້ນ​ໃນ​ແຕ່ລະເດືອນ. ​ແຕ່​ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ບໍ່​ໄດ້ເຂົ້າຫລາຍ​ກວ່າ 10 ກິ​ໂລກຣາມ​.”

ອົງການ​ອາຫານ​ໂລກ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເຂົ້າໃຫ້ ຫລາຍ​ກວ່າ 20,000 ​ໂຕ​ນ ແກ່ 185,000 ຄອບ
ຄົວ ​ແຕ່ກໍຍອມ​ຮັບວ່າມັນ​ບໍ່​ພຽງພໍ.

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ລີ ທັກ​ກຣານ ຈາກອົງການ​ອາຫານ​ໂລກ ກ່າວວ່າ “ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາກຳລັງ​ແນເປົ້າ​ໝາຍໃສ່​ບັນດາ​ຄອບຄົວ ​ແລະ​ຂະໜາດ​ຂອງຄອບຄົວແທ້ໆ ​ເພື່ອ
ຢາກຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ເພີ້​ມ​ຈຳນວນ​ໃຫ້​ແກ່ ພວກຄອບຄົວທີ່ມີ​ສີ່​ຄົນ ຫາ​ຫົກ​ຄົນ ​
ແລະພວກທີ່ມີແປດ​ຄົນ ​ເພີ້​ມ​ໃຫ້ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງໄດ້ຕອບສະໜອງ
ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ພວກທີ່​ບອກ​ພວກ​ເຮົາວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຫີ​ວ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ອາຫານ
​ພຽງພໍ.”

ການ​ສຳ​ຫລວດ​ສູນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ​ໂດຍ ບັນດາ​ກຸ່ມສິດທິ​ມະນຸດ ​ນາຍ​ແພດບໍ່​ມີ​ພົມ​ແດນ
ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6,700 ຄົນ​ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ
​ຕີ​ໃນ​ມຽນມາ​ ແລະພາບ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫລາຍ​ກວ່າ 40 ໝູ່​ບ້ານ
ທີ່ມີ​ຕຶກອາຄານ​ຖືກ​ທຳລາຍໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ຊຶ່ງ​ນຳຈຳນວນ​ມາສູ່​ທັງ​ໝົດ 354 ຫລັງ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຄວາມ​ເຫັນ​ພ້ອມນຳກັນລະຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ພະນັກງານ
​ຜູ້​ມີ​ປະສົບ​ການ​ທີ່​ສຸດ​ກໍບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ແປກ​ໃຈ.

ທ່ານ​ອາ​ເຊີ​ວາ​ທຳ ​ຟຣໍລິງ​ຕັນ ຈາກ​ອົງການ​ພະລັງ​ສັນຕິ​ພາຍ ທີ່​ໃຫ້ລະເວັ້ນຄວາມຮຸ​ນ​
ແຮງກ່າວ​ວ່າ “​ໃນການ​ຜ່ານ​ພ່າ​ສະພາບ​ຄວາມ​ໂຫດຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ມາ ໂດຍ
ໄດ້​ເຫັນພວກ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ແລ​ະພໍ່​ແມ່ ຖືກ​ຂ້າຕາຍ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາຂອງພວກ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ ​ແລະ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ຂືນອິງ​ຕາມ ບັນດາ​ປະຊາ​ຄົມ ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ
ມາ​ໂດຍ​ທັນ​ທີ່.”

ຕົກມາເຖິງ​ເດືອນ​ທັນວາ ຈຳ​ນວນອົບ​ພະຍົບທັງ​ໝົດ​ຢູ່​ສູນ​ຕ່າງໆ​ມີ​ຢູ່​ເກືອບ 860,000
ຄົນ ຮວມທັງ​ພວກ​ທີ່​ພາກັນ​ຫລົບໜີ​ ກ່ອນ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ນຳ. ​ແລະ​ອົບພະ
ຍົບຄືທ້າວ​ມູຮາ​ມິດ ອາມາຣ ກໍບໍ່ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ໃດໆ​ໃຫ້ເຫັນ ວ່າກຳລັງຕຽມຕົວ
ຈະ​ກັບ​ເມືອ​ບ້ານ.

​ທ້າວອາມາຣ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ກັບຄືນ​ໄປ​ມຽນມາ​ຢ່າງ​ງ່າຍໆ ນອກຈາກວ່າ
ພວກ​ເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິດຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບໄປພວກເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຕັດ
​ແລະຂ້າ​ ແລະ​ຍິງພວກ​ເຮົາຖິ້ມ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງຈະ​ບໍ່​ກັບ​ຄືນ​ເທື່ອ.”

ລັດຖະບານ​ມຽນມາ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ການກ່າວ​ຫາມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ ວ່າທຳ

ຄວາມໂຫດຮ້າຍຕໍ່​ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ ​ແຕ່ມັນກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ ວ່າ​ເວລາ​ໃດ ຫລື​ເມື່ອໃດ
​ຊາວ​ມຸສລິ​ມກຸ່ມ​ນ້ອຍຈະ​ສາມາດ​ກັບ​ຄືນໄປໄດ້. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນວິ​ກິ​ດຕະການ​ດ້ານ
ມະນຸດສະທຳ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ອົບ​ພະຍົບຕ່າງໆ ກໍ​ເບິ່ງ​ຄື​ຈະ​ດຳ​ເນີນຕໍ່ໄປ ​ໃນ​ປີ 2018.

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