ເສລີພາບໃນການອອກຂ່າວ ກຳລັງຖືກຂົ່ມຂູ່ນັບມື້ ນັບຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ອີງ
ຕາມ ລາຍງານຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມດ້ານຂ່າວສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ
ນັກຂ່າວ ແລະພວກລາຍງານຂ່າວທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ Committee to Protect Jour-
nalists ຫລື Reporters without Borders. ທັງສອງກຸ່ມກ່າວວ່າ ຈຳນວນພວກນັກ
ຂ່າວທີ່ຖືກສັງຫານ, ລັກພາໂຕ ແລະຖືກກັກຂັງ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢູ່
ນັ້ນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2018 ນີ້. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເອລີຊາເບັຕຮ໌ ເຊີແນັຟ
(Elizabeth Cherneff) ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະ
ເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ, ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບລັດອິສລາມຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນອັຟກາສິນ
ຖານ ໄດ້ປອມໂຕເປັນນັກຂ່າວໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງ 26 ຄົນ ຊຶ່ງຮວມທັງນັກຂ່າວເກົ້າ
ຄົນ ທີ່ໄດ້ຟ້າວໄປຫາບ່ອນເກີດເຫດ ຫຼັງຈາກລະເບີດແຕກຄັ້ງທຳອິດ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ມືປືນຄົນນຶ່ງໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຂ່າວໃນລັດແມຣີແລນ
ແລະໄດ້ເປີດສາກຍິງໃສ່ຄົນ ຊຶ່ງສັງຫານພະນັກງານໜັງສືພິມໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຫ້າຄົນ.
ແລະໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສຕ໌, ທ່ານຈາມາລ
ຄາຊອກກີ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນສະຖານກົງສຸນຂອງຊາອຸດີ ໃນປະເທດເທີກີ.
ນັບແຕ່ການຖືກລັກພາໂຕ ແລະການສັງຫານຊີວິດ ຈົນເຖິງຖືກການກັກຂັງ, ໄພຂົ່ມ
ຂູ່ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວລ້ວນແຕ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ມີທ່າ ອ່ຽງ
ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້າວິຕົກ.
ທ່ານນາງມາຣໂກ ອີເວີນ ຈາກກຸ່ມນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນກ່າວວ່າ “ພວກນັກຂ່າວຢູ່
ໃນປະຊາທິປະໄຕ ກຳລັງເພີ້ມຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ຂຶ້ນນັບມື້ ແລະພວກນັກ
ຂ່າວຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ກໍຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍຍ້ອນການລາຍງານຂ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ອີງຕາມລາຍງານຈາກບັນດານັກຂ່າວທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ ພວກນັກຂ່າວອາຊີບຢ່າງໜ້ອຍ
63 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນປີ 2018. ສາມປະເທດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຮ້າຍແຮງສຸດຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວແມ່ນ ອັຟການິສຖານ, ຊີເຣຍ, ແລະແມັກຊິໂກ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ.
ແຕ່ການໂຈມຕີກໍບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ການຖືກສັງຫານ ຊີວິດ.
ການຈັບພວກນັກຂ່າວໄປຂັງຄຸກກໍກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ
ນັກຂ່າວ ເວົ້າວ່າ ຈີນ, ເທີກີ, ແລະອີຈິບ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັບ ເອົາຫຼາຍກວ່າ
ເຄິງນຶ່ງຂອງຈຳນວນນັກຂ່າວທັງໝົດ ໄປຂັງຄຸກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນກໍລະນີຢູ່ໃນມຽນມາ ຊຶ່ງໃນ
ປີນີ້ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດນັກຂ່າວຈາກອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ສອງຄົນໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາ
ເຈັດປີ.
ທ່ານໂຣເບີດ ມາໂຮນີ ຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປ
ເອົາຂ່າວກ່ຽວກັບການທຳອາດຊະຍາກຳດ້ານສົງຄາມ, ກ່ຽວກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍ.
ແລະຍ້ອນວ່າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກວາງແຜນຕົວະຍົວະໂດຍຕຳຫຼວດ
ແລ້ວຖືກກ່າວຫາວ່າລັກເອກກະສານ, ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ ແລະບັດນີ້ ຢູ່ໃນການ
ດຳເນີນຂະບວນດ້ານຍຸຕິທຳທີ່ໜ້າຕະຫລົກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເອົາໄປເຂົ້າຄຸກ.
ສະພາບເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບັນຫາປະເພດດຽວກັນທີ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນປະເທດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າທີ່ທຳໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບລັດຖະບານຂອງຕົນ, ກຳລັງປະສົບຢູ່.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ “ເຈົ້າສ້າງໂຕຂອງເຈົ້າເອງ ແລະກໍຍັງມີພວກນັກຂ່າວ
ຫລາຍຄົນ ທີ່ພາກັນກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍການບໍ່ໄດ້ຂຽນຕາມຄວາມເປັນຈິງ.
ຂ່າວຂີ້ຕົວະກຳລັງກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.”
ສ່ວນຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ຖ້ອຍຄຳທີ່ຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ຂອງປະ
ທານາທິບໍດີ ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ ທີ່ຢາກໂຈມຕີອົງການຂ່າວ
ສານຕ່າງໆ, ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້.
ທ່ານທອມ ໂຣເຊັນທຽວ ຈາກສະຖາບັນຂ່າວອາເມຣິກັນກ່າວວ່າ “ໂດຍການຮ້ອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ຂ່າວຂີ້ຕົວະ ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່
ເປັນໜ້າເຊື່ອຖື, ໂດຍກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າລົ້ມແຫຼວ, ໃນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບອກວ່າ
ຢູ່ບ່ອນທີ່ຜິດພາດຂອງປະຫວັດສາດ. ແລະໂດຍການກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນສັດຕູ
ຂອງປະຊາຊົນ, ກໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ຕົນເອງເປັນປະຊາຊົນ,ຖ້າຫາກ
ເຂົາເຈົ້າເປັນສັດຕູຕໍ່ຂ້ອຍ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕິຕຽນຂ້ອຍ, ທີ່ຈິງແລ້ວ ກໍແມ່ນເຂົາເຈົ້າ
ຕິຕຽນທ່ານ.”
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ອົງການຂ່າວອາເມຣິກາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ຊຶ່ງ
ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເສລີພາບໃນການ
ອອກຂ່າວຢູ່ທົ່ວໂລກຕົກຕ່ຳລົງ. ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງມີຮອງຮອຍທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ໃນແງ່ບວກບາງ
ຢ່າງທີ່ສະແດງວ່າ ມັນກໍມີການປ່ຽນແປງຢູ່ເຊັ່ນກັນ.
ຢູ່ໃນເອທິໂອເປຍ ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການປະຕິຮູບທາງປະຊາທິປະໄຕ ຊຶ່ງດຳເນີນໂດຍນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່, ທ່ານອາບີ ອາເມດ ນັ້ນ ບໍ່ມີນັກຂ່າວຄົນໃດຖືກຕິດຄຸກເປັນ
ເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 14 ປີຜ່ານມາ. ແລະຍັງບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ.
ຍານາງມາຣເຊີ ອີເວີນ ນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນການປ່ຽນແປງຢູ່
ໃນລະບອບການປົກຄອງຕ່າງໆ ແລະຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃດນຶ່ງເຊັ່ນ ເອກົວດໍຣ, ເກົາ
ຫຼີໃຕ້, ກຳເບຍ, ຊຶ່ງໄດ້ກວາມເອົາການປັບປຸງໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ຢູ່ໃນດັດສະນີເສລີພາບ
ການອອກຂ່າວໂລກ ຂອງພວກເຮົາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຂ່າວສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່
ທົ່ວໂລກນັ້ນ ລາຍງານຫລ້າສຸດກໍໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ
ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະສ່ຽງໄພຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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