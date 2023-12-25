2023 ເປັນປີທີ່ປັນຍາປະດິດ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ

ຈາກຊອຟແວ ChatGPT ຫາຜົນກະທົບຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ ກ່ຽວກັບ ອຸດສາຫະກຳເພງ ແລະ ຮູບເງົາ, ການສຶກສາ ແລະ ການເມືອງ, ເທັກໂນໂລຈີປັນຍາປະດິດໄດ້ຄອບງຳຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ເທັກໂນໂລຈີໃນປີ 2023. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ດີນາ ມິດແຊລ໌ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ມີລາຍລະອຽດ.
ເທັກໂນໂລຈີປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ແມ່ນໄດ້ຊຶມເຂົ້າໄປໃນອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຂະແໜງໃນປີ 2023
ດ້ວຍຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບອຸດສາຫະກຳເພງ ແລະ ຮູບເງົາ, ການສຶກສາ ແລະ ການໂຄສະນາທາງການເມືອງ.
ແຕ່ການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນນອນຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ, ດ້ວຍຊອຟແວ ChatGPT ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກສ້າງໂປຣແກຣມ ມີອຳນາດຕໍ່ການສ້າງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ, ເພງ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຕ່າງໆຂອງຊອຟແວ.
ພວກນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ຍຶດເອົາເທັກໂນໂລຈີດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ບັນດານາຍຄູ່ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ວ່າມັນຄືກັບການສໍ້ໂກງ. ແຕ່ນາຍຄູ ດອນນີ ເພຍຊີ ເຫັນມັນແຕກຕ່າງ.
ທ່ານນາງ ດອນນີ ເພຍຊີ, ນາຍຄູສອນຊັ້ນປໍ 5 ກ່າວວ່າ “ຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ AI ໃນການສຶກສາ, ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມັນຈະມີສິ່ງດີຫຼາຍກວ່າອອກມາ ເວລາທີ່ນາຍຄູທັງຫຼາຍຮູ້ວິທີໃຊ້ມັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.”
ທ່ານນາງ ເພຍຊີ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກນັກຮຽນໃຊ້ ChatGPT ເພື່ອສ້າງລະຄອນ ແລ້ວກໍປ່ຽນມັນໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ນາງ ແຄເທີຣິສ ແມັກຄໍມິກ, ນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 5 ກ່າວວ່າ “AI ໄດ້ຂຽນບົດລະຄອນໃຫ້ເຮົາໝົດເລີຍ, ແລະ ພວກເຮົາຮອດບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າມັນມີຫຸ່ນຍົນ ແລະ ການເດີນທາງຂ້າມເວລາຮ່ວມນຳດ້ວຍ.”
ນັກດົນຕຣີ ນາງ ຮອລລີ ເຮີນເດິນ ໄດ້ພັດທະນາແອັບພລີເຄຊັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Holly+ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຮ້ອງເພງຜ່ານສຽງຂອງລາວໃນເວລາຈິງ.
ນັກດົນຕຣີ Pher ທຳການສະແດງຢູ່ທີ່ນີ້.
ເທັກໂນໂລຈີທີ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກໃຊ້ໂດຍເຈົ້າຂອງ TikTok ທີ່ບໍ່ອອກຊື່ເພື່ອສ້າງເພງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊື່ວ່າ “Heart on My Sleeve,” ເຊິ່ງຟັງຄືດາຣາຊັ້ນນຳເຊັ່ນທ້າວ ເດຣກ ແລະ Weekend.
ນາງ ຮອລລີ ເຮີນເດິນ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຄິດວ່າດຽວນີ້ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານ ຫຼາຍ ແລະ ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງຢ້ານ ກ່ຽວກັບ ມັນ, ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າໃນອະນາຄົດ, ມັນອາດເປັນບາງສິ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນຫຼາຍ ແລະ ມັນມີວິທີທີ່ນັກສິລະປະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມການຄວບຄຸມວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ.”
ບັນຫາການໃຊ້ວຽກງານຂອງຄົນອື່ນເພື່ອສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນ AI ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການນັດຢຸດງານຂອງບັນດານັກສະແດງ ແລະ ນັກຂຽນຂອງຮໍລີວູດ. ທ່ານ ດັງແຄນ ແຄຣບທຣີ-ໄອແລນ ໄດ້ຊ່ວຍເຈລະຈາສັນຍາໃໝ່ຂອງບັນດານັກສະແດງກັບຄ້າຍຕ່າງໆ.
ທ່ານ ດັງແຄນ ແຄຣບທຣີ-ໄອແລນ, ນັກເຈລະຈາສະຫະພັນບັນເທີງກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນການແຈ້ງຄວາມຍິນຍອມ ແລະ ການຊົດເຊີຍທີ່ເປັນທຳ. ນັ້ນແມ່ນກະແຈຫຼັກທີ່ສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອ. ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ AI. ທີ່ເວົ້າມາທັງໝົດນັ້ນແມ່ນມີຢູ່ໃນສັນຍານີ້.”
ເທັກໂນໂລຈີ AI ຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງວິດີໂອການເມືອງປອມ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2024. ວິດີໂອນີ້ມາຈາກກຸ່ມທີ່ເປັນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ລວມມີພາບ AI ຂອງທ່ານ ທຣຳ ກອດກັບອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາການແພດທຳນຽບຂາວ ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນ.
ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສແຕນຝອດ ທ່ານ ຈີ ຫວັງ ເວົ້າວ່າເທັກໂນໂລຈີແມ່ນກຳລັງແຊງໜ້າບັນດາຜູ້ອອກກົດລະບຽບທີ່ເປັນມະນຸດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງ Zoom.
ທ່ານ ຈີ ຫວັງ ກ່າວວວ່າ “ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະມີໂອກາດທີ່ຈະຮູ້ສິ່ງນຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຖືກກ່າວຢ້ຳ ແລະ ບໍ່ຖືກກ່າວຢ້ຳອັນຕໍ່ໄປແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບເຮົາ. ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາສື່ສານກັນ, ວິທີທີ່ເຮົາເຮັດວຽກ, ວິທີທີ່ເຮົາປົກຄອງ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາລັດຖະບານກາງໄດ້ສະເໜີມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການໃຊ້ຮູບພາບປອມ ແລະ ຫົວຂໍ້ການຄວບຄຸມອື່ນໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງ. ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຊັນດຳລັດສະບັບນຶ່ງ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈະສ້າງຕັ້ງມາດຕະຖານໃໝ່ສຳລັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປັນຍາປະດິດ.
Generative AI infiltrated many industries in 2023 with substantial impacts for the music and film industry, academia and political advertising.
But the biggest change lay directly in the hands of consumers, with ChatGPT giving non-programmers the power to generate text, images, videos, music and software codes.
Students were quick to embrace the technology, sounding alarms among some teachers that it is akin to cheating. Teacher Donnie Piercey sees it differently.
"The idea of AI in education, I definitely understand the concern, but I feel like there's going to be so much more good that comes out once we as teachers figure out how best to use it."
Piercy let students use ChatGPT to create a play and then tweak it to make it their own.
"The AI wrote us the entire script, and we didn't even know there was going to be robot and time traveling involved."
Musician Holly Herndon developed an app called
Holly+ that allows people to sing through her voice in real-time.
Musician Pher demonstrates here.
Similar technology was used by an anonymous TikToker to create the viral hit “Heart on My Sleeve,”
which sounded like megastars Drake and The Weeknd.
“I think right now it seems really scary and I completely understand why people are apprehensive about it, but I think in the future, it could be something that's really playful and that there are ways where the artist doesn't necessarily feel like they have relinquished all control over their work.”
The issue of using other people's work to create generative AI datasets was central to the Hollywood actors’ and writers’ strikes. Duncan Crabtree-Ireland helped negotiate the actors’ new contract with studios.
“What we needed was informed consent and fair compensation. Those were the key principles we were fighting for. And also, limitations on the use of generative AI. All of those things exist in this contract.”
Generative AI has also been used to create political deepfakes ahead of the 2024 U.S. presidential election. This video from a group affiliated with a Republican rival to former President Donald Trump included AI-generated images of Trump hugging former White House chief medical adviser Dr. Anthony Fauci, who is unpopular among many Republican voters. ((end credit))
Stanford University professor Ge Wang says technology is outpacing human regulators. He spoke to VOA over Zoom.
“Before we’ve even had a chance to really figure out what one thing really means,
the next quote-unquote groundbreaking thing is upon us. What’s at stake is how we communicate, how we work, how we govern.”
Federal lawmakers have introduced measures targeting the use of deepfakes and other manipulated content in federal elections. U.S. President Joe Biden signed an executive order in October which establishes new standards for AI safety and security.
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