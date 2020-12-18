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ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລໍຖ້າການກັບຄືນມາພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໂລກ ຂອງທ່ານໄບເດັນ

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ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 4 ປີ ຫຼັງຈາກມີການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ “ອາເມຣິກາມາກ່ອນ” ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວແມ່ນໝາຍເຖິງ “ອາເມຣິກາແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວນັ້ນ.” ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ປະທານາທີບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະຢືນຢັນຄືນອີກຄັ້ງນຶ່ງເຖິງບົດບາດ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ຂອງປະເທດ ໃນຖານະຜູ້ນຳລະດັບໂລກ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມາຣກາເຣັຕ ເບີເຊຍ ລາຍງານວ່າ ຄວາມຄາດຫວັງຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນສູງ ທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຄືນມາປະສານງານພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໂລກອີກ ດັ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລໍຖ້າການກັບຄືນມາພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໂລກ ຂອງທ່ານໄບເດັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ໄດ້ນຳສະເໜີ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລະດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນທັງສອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ “ອາເມຣິກາກັບຄືນມາອີກ.”

ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳພາໂລກ ບໍ່ຖອຍໜີໄປຈາກມັນ. ພ້ອມ ແລ້ວທີ່ຈະປະເຊີນກັບພວກຝ່າຍປໍລະປັກຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ປະຕິເສດຕໍ່ບັນດາພັນ ທະມິດຂອງພວກເຮົາ. ແລະພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຢືນຢັດເພື່ອຫຼັກຄຸນຄ່າ ຂອງພວກເຮົາ.”

ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕັດທຶນອຸດໜຸນໂຄງ ການຕ່າງໆຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ລວມທັງພາລະກິດຂອງໜ່ວຍຮັກສາສັນຕິ ພາບ ພວກອົບພະຍົບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ແລະສຸຂະພາບດ້ານການສືບພັນຂອງພວກແມ່ຍິງ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະ ຊາຊາດ ເຊັ່ນວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ແລະຢຸດເຊົາປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນໆກ່ຽວກັບເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານໄບເດັນ ອາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກນາໆຊາດບາງສ່ວນທີ່ມີເຈດ ຕະນາດີ ໂດຍຍົກເລີກນະໂຍບາຍບາງສ່ວນຂອງທ່ານທຣຳ ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣັສ ທີທ່າທາງວ່າ ຈະມີອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ ກັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ.

ທ່ານຣິຊາຣ໌ດ ໂກວານ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈາກກຸ່ມວິກິດການສາກົນ ຫຼື International Crisis Group ກ່າວຜ່ານທາງສໄກ້ປ໌ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະເຫັນທ່ານກູເຕເຣັສ ວາງແຜນທີ່ທະເຍີທະຍານສົມຄວນບາງຢ່າງໃນປີໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບວິທີຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ ກາດ ແລະວິທີຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ. ໃນຄວາມຮູ້ສຶກແລ້ວ ເພາະວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມແນວຄິດທີ່ທະເຍີທະຍານຕ່າງໆສຳລັບການຮ່ວມມືຂອງນານາຊາດ ຫຼັງຈາກຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງ ຊຶ່ງທ່ານຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຫລີກເວັ້ນການຂັດໃຈທ່ານທຣຳ.”

ຜູ້ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ແລະສະມາຊິກຂອງຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ກໍແມ່ນນັກການທູດອາຊີບ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມັສ-ກຣີນຟີລດ໌.

ທ່ານນາງ ທອມມັສ ກຣີນຟີລດ໌ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ອາເມຣິກາກັບຄືນມາແລ້ວ. ພາຄີຫຼາຍຝ່າຍກັບຄືນມາແລ້ວ. ການທູດກັບຄືນມາແລ້ວ.”

ບັນດານັກການທູດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະແບບສ່ວນຕົວ ຕໍ່ການສະເໜີຊື່ທ່ານນາງທອມມັສ-ກຣີນຟີລດ໌.

ທ່ານເຈີຣີ ແມັດຈີລາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄິດວ່າ ທ່ານນາງຈະນຳເອົາປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ມາສູ່ອົງການ ຊຶ່ງຕະຫຼອດໄລຍະສາມທົດສະວັດຂອງການທູດ ແລະອັນນັ້ນເປັນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການດຽວນີ້. ບັດນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການທັກສະດ້ານການທູດ ວຸດທິພາວະ ແລະໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາມີເຫດຜົນເໝືອນກັນ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.”

ລິ້ງຄຳຕອບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານເຈີຣີ ແມັດຈີລາ:

https://s3.amazonaws.com/downloads2.unmultimedia.org/public/video/ondemand/2586883_PCONF%20SECURITY%20COUNCIL%20PRESIDENT%20FOR%20DECEMBER%20SOUTH%20AFRICA%2001%20DEC%2020.mp4

ບໍ່ວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍອີຣ່ານ ຄືນອີກຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈະເປັນການທົດສອບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຢ່າງໄວວາ.

ທ່ານນາງຣານດາ ສລິມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ປະຈຳສະຖາບັນຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຜ່ານທາງສໄກ້ປ໌ ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ຮັບຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ໄປໜ້າ…ຖ້າຫາກອີຣ່ານແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ສະຫະລັດກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ ຄືນອີກ ພຽງແຕ່ວ່າເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງການເຈລະຈາທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ແລະອັນນັ້ນ ເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແມ່ນຈະເຂົ້າມາ.”

ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈີນພວມທຳການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳຖອຍກັບຄືນຢູ່ນັ້ນ.

ທ່ານຣິຊາຣ໌ດ ໂກວານ ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄບເດັນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ແມ່ນຕ້ອງ
ການທີ່ຈະຈຳກັດອິດທິພົນຂອງຈີນ ແຕ່ຈະບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ໃນບາງດ້ານແລ້ວ ມັນຈຳ
ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປັກກິ່ງ.”

ທັງພັນທະມິດ ແລະຄູ່ປໍລະປັກທ ຕ່າງກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນວິທີທີ່ທ່ານໄບເດັນ ແລະທູດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດຂອງທ່ານ ຈະຕີຄວາມໝາຍການນຳ ພາໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາດ ອັນນີ້ແນວໃດ.

After four years of President Trump’s “America First” policy, President-elect Joe Biden says his administration will reassert the nation’s historic role as a global leader. VOA correspondent Margaret Besheer reports that expectations at the United Nations are high the United States will re-engage at the world body.

When he introduced his top national security and foreign policy officials last month, President-elect Joe Biden said they reflect that “America is back.”

(President-elect Joe Biden)

“Ready to lead the world, not retreat from it. Ready to confront our adversaries, not reject our allies. And ready to stand up for our values.”

At the United Nations, the Trump administration has slashed hundreds of millions of dollars in funding to programs, including peacekeeping missions, Palestinian refugees and for women’s reproductive health. It pulled out of U.N. agencies like the World Health Organization and quit a major accord on climate action.

Biden could win some international goodwill by quickly undoing some of Trump’s policies.

Experts say U.N. Secretary-General Antonio Guterres will likely have more latitude with the new U.S. administration.

(Richard Gowan, UN Director, International Crisis Group)

“I think we are going to see Guterres laying out some pretty ambitious plans in the year ahead on how to fight climate change and how to fight inequality. Because in a sense, he is liberated to promote ambitious ideas for international cooperation after a period in which he had to be enormously cautious to avoid offending Trump.”

Biden’s nominee to be U.N. Ambassador and member of his Cabinet is career diplomat Linda Thomas-Greenfield.

(Linda Thomas Greenfield, U.N. Ambassador nominee)

“America is back. Multilateralism is back. Diplomacy is back.”

Diplomats have publicly and privately welcomed her nomination.

(Jerry Matjila, South African Ambassador to the UN)

https://s3.amazonaws.com/downloads2.unmultimedia.org/public/video/ondemand/2586883_PCONF%20SECURITY%20COUNCIL%20PRESIDENT%20FOR%20DECEMBER%20SOUTH%20AFRICA%2001%20DEC%2020.mp4

“We think that she will bring to bear a vast experience — over three decades of diplomacy — and that’s what we need now. Now, we need diplomatic skills, maturity and knowing we have a common cause, all of us.”

Whether to rejoin the Iran nuclear deal will quickly test the new administration.

(Randa Slim, Senior Fellow, Middle East Institute)

“The president-elect recognizes that this is going to be a tough road ahead. … If Iran were to enter into strict compliance with the 2015 deal, then the U.S. will rejoin the deal, but only as the beginning of follow-on negotiations — and that’s where the difficulties are going to come.”

At the United Nations, China moved to expand its influence as the Trump administration pulled back.

(Richard Gowan, UN Director, International Crisis Group)

“Biden, I think, will want to limit Chinese influence but does know that in some ways, it is necessary to work with Beijing.”

Both allies and adversaries are eager to see how Biden and his U.N. envoy will translate this new U.S. leadership at the United Nations.

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ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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