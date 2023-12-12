ຫວຽດນາມ ປາກົດວ່າຍັງບໍ່ທັນສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸ່ນໃຈຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມ "ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາ" ຂອງທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ເຊິ່ງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ນັກສັງເກດການມາເປັນເວລາຍາວນານຄາດວ່າ ຮາໂນ່ຍຈະຍັງສືບຕໍ່ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ນຳຈີນ ໃນອາທິດນີ້.
ໃນຕົວຢ່າງຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງຮາໂນ່ຍ, ເມື່ອປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ ໃນເດືອນຕຸລາແລ້ວນີ້, ແລະເມື່ອລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ໄປຮ່າໂນ່ຍ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ, ອົງ ການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ນຳຈີນ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນຮ່ວມມືກັບຈີນ ເພື່ອສ້າງການ "ເປັນປະຊາຄົມ ທີ່ມີຊະຕາກໍາຮ່ວມກັນ," ເຊິ່ງສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ບໍ່ໄດ້ສະແດງ ຄໍາເຫັນ ໃດໆຕໍ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ ຫວຽດນາມ ເບິ່ງຄືວ່າຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຈີນ, ເຊິ່ງນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນັກສັງເກດການຈໍານວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ຮາໂນ່ຍ ຍັງຄົງບໍ່ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງ ໃນການມີຊະຕາກຳຮ່ວມກັນນັ້ນ ຈະເປັນແນວໃດ.
ທ່ານຫວງ ຫວຽດ (Hoang Viet), ເຊິ່ງເປັນອາຈານຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລກົດໝາຍນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກ່າວວ່າ “ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດຄືວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄື ‘ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາ’ ທີ່ແທ້ຈິງ.”