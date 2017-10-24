ຊື່ສຽງຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ແມ່ນໄດ້ຮັບການເທີດທູນບູຊາຢູ່ໃນ
ທຳມະນູນຂອງພັກຄອມມູນິດ ໂດຍຍົກຖານະຂອງຂອງທ່ານ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນທຽບເທົ່າກັບ
ປະທານ Mao Zedong ທີ່ຖືວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກຄອມມຸຍນິດຈີນນັ້ນ.
ການດັດແກ້ທຳມະນູນ ທີ່ຮວມທັງ “ແນວຄິດຂອງທ່ານ Xi Jinping ກ່ຽວກັບລັດທິ
ສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ມີເອກກະລັກຂອງຈີນ ໃນຍຸກໃໝ່” ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍພັກ ໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຊຸມມື້ສຸດທ້າຍ ປິດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນສອງ
ຄັ້ງຕໍ່ທົດສະວັດທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໃຫ້ພັກຄອມມູນິດ
ເປັນຜູ້ນຳພາແຖວໜ້າໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວຈີນ ນັບແຕ່ກຳກັບເບິ່ງເລື່ອງເສດ
ຖະກິດ ແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ຕະຫລອດເຖິງສະໜອງການນຳພາ
ປະຊາຊົນແບບມີສິນລະທຳຂອງຕົນ.
ການດັດແກ້ທຳມະນູນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປັນສັນຍາລັກຂອງຖານະປະທານປະເທດ Xi
ຄືເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຍຸກໃໝ່ຂອງຈີນ. ທ່ານແມ່ນຜູ້ນຳຈີນ
ຄົນທີ 3 ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຖືກຈາລຶກຊື່ລົງໃນທຳມະນູນຂອງພັກຕໍ່ຈາກທ່ານ Mao ແລະ
Deng Xiaoping ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ໄດ້ປະຕິຮູບເສດຖະກິດຂອງຈີນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຖານະຂອງ
ຈີນກາຍເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດທາງດ້ານເສກຖະກິດຂອງໂລກໃນເວລານີ້.
ທ່ານ Xi ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະຮັບເອົາຕຳແໜ່ງ ສະໄໝທີ 2 ເປັນເວລາ 5 ປີ ໃນຖານະທີ່
ເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ເວລາບັນດາສະມາຊິກໃໝ່ ຂອງກົມການເມືອງສູນ
ກາງພັກ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ແລະການດັດແກ້ທີ່ວ່ານີ້ ຈະແຜ້ວທາງ ໃຫ້ປະທານ Xi ຍັງຄົງຢູ່ໃນອຳນາດຕໍ່ໄປອີກ ເວລາໃດທີ່ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ສະໄໝທີ 2 ຂອງທ່ານໝົດອາຍຸລົງ ໃນທ້າຍປີ 2022.
Chinese President Xi Jinping's name has been enshrined in the ruling Communist Party's constitution, elevating his status as equal to that of Mao Zedong, the founder of Communist China.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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