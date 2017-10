ຊື່​ສຽງຂອງປະທານ​ປະ​ເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ​ແມ່ນໄດ້ຮັບການເທີດທູນບູຊາຢູ່ໃນ

ທຳ​ມະນູນ​ຂອງພັກ​ຄອມ​ມູນິດ ໂດຍຍົກຖານະຂອງ​ຂອງທ່ານ ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​

ປະທານ Mao Zedong ທີ່​ຖື​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງພັກຄອມ​ມຸຍນິດຈີນນັ້ນ.

ການດັດ​ແກ້ທຳ​ມະນູນ ​ທີ່ຮວມ​ທັງ “ແນວຄິດຂອງ​ທ່ານ Xi Jinping ກ່ຽວກັບລັດທິ​

ສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ມີເອກກະລັກຂອງຈີນ ​ໃນ​ຍຸກ​ໃໝ່” ຖືກຮັບຮອງເອົາ​ໂດຍ​ພັກ ​ໃນ​ວັນ

​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ໃນຊຸມມື້ສຸດທ້າຍ ປິດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນສອງ

ຄັ້ງຕໍ່ທົດ​ສະ​ວັດທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ. ​ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ຈະໃຫ້​ພັກ​ຄອມ​ມູນິດ ​

ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາແຖວໜ້າໃນ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຊາວ​ຈີນ ນັບແຕ່ກຳກັບ​ເບິ່ງເລື່ອງ​ເສດ​

ຖະກິດ ​ແລະ​ຮັກສາ​ຄວາມປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ຕະຫລອດເຖິງສະໜອງການນຳພາ

​ປະຊາຊົນ​ແບບມີສິນລະທຳຂອງ​ຕົນ.

ການ​ດັດ​ແກ້​ທຳ​ມະນູນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ​ຂອງ​ຖານະ​ປະທານປະເທດ Xi

ຄືເປັນຜູ້ນຳ​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ​ສູງ​ສຸດ ​ໃນ​ປະ​ຫວັດສາດຍຸກ​ໃໝ່ຂອງຈີນ​.​ ທ່ານ​ແມ່ນ​ຜູ້ນຳ​ຈີນ​

ຄົນທີ 3 ເທົ່ານັ້ນທີ່​ໄດ້​ຖືກຈາລຶກ​ຊື່ລົງ​ໃນທຳ​ມະນູນຂອງ​ພັກຕໍ່​ຈາກ​ທ່ານ Mao ​ແລະ

Deng Xiaoping ຜູ້​ຊຶ່ງໄດ້​ໄດ້​ປະຕິ​ຮູບເສດຖະກິດຂອງ​ຈີນ ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້ຖານະ​ຂອງ

​ຈີນ​ກາຍເປັນ​ປະ​ເທດ​ມະຫາ​ອຳນາດທາງ​ດ້ານ​ເສກ​ຖະກິດ​ຂອງ​ໂລກໃນເວລານີ້.

​ທ່ານ Xi ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ​ຈະ​ຮັບເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ສະ​ໄໝ​ທີ 2 ​ເປັນ​ເວລາ 5 ປີ​ ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​

ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ພັກ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ເວລາ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ໃໝ່​ ຂອງກົມການເມືອງສູນ

ກາງ​ພັກ ​ທີ່​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກຮັບ​ເລືອກ ​ແລະ​ການ​ດັດ​ແກ້​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະ​ແຜ້ວທາງ ​ໃຫ້​ປະທານ Xi ຍັງຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ອຳ​ນາດຕໍ່ໄປອີກ​ ເວລາໃດທີ່​ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ

​ສະ​ໄໝ​ທີ 2 ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ອາຍຸ​ລົງ ໃນທ້າຍ​ປີ 2022.

