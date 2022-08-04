ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເວັນດີ ເຊີແມນ (Wendy Sherman) ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ ອອສເຕຣເລຍ, ທ່ານນາງ ແຄໂຣໄລນ ເຄັນເນດີ (Caroline Kennedy) ຈະເດີນທາງໄປເກາະໂຊໂລມອນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ເພື່ອລະນຶກເຖິງການ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສູ້ລົບຂອງສະ ຫະລັດຢູ່ທີ່ນັ້ນເມື່ອ 80 ປີ ກ່ອນໃນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນການສູ້ຢັນກັນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນກ່ຽວກັບວ່າປະເທດໃດຈະມີມີອິດທິພົນຫຼາຍກວ່າກັນໃນຂົງເຂດເກາະປາຊີຟິກແຫ່ງນັ້ນ.
ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ, ຈີນແລະຫມູ່ເກາະໂຊໂລມອນໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກ ລົງຄວາມປອດໄພທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປັກກິ່ງສາມາດສົ່ງຕຳຫຼວດປະກອບອາວຸດໄປເກາະຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງຈີນ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຖານທັບທະຫານໃນປະເທດທີ່ມີໝູ່ເກາະ 992 ແຫ່ງນັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດອື່ນໆໃນພາກພື້ນນັ້ນເປັນຫ່ວງ.
ຜູ້ສື່ຂ່າວວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນບາງຄົນໃນນະຄອນຫລວງ ໂຮເນຍຣາ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ເທິງເກາະ ກວາດານການາລ (Guadalcanal) ທີ່ເປັນເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມ ແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຄືນໃໝ່ຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ເກາະດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກັງວົນວ່າໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ອາດຈະຕົກໄປຢູ່ລະຫວ່າງ ກາງຂອງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຂັດແຍ້ງກັນ.
ທ່ານປີເຕີ ເຄນີລໍເຣຍ ຈູເນຍ (Peter Kenilorea Jr.) ສະມາຊິກລັດຖະ ສະພາຝ່າຍຄ້ານທີ່ເປັນປະທານຄະນະກຳມາທິການການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ເຊີແມນ ແລະເຄັນເນດີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ສຳພັນອັນດີລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
"ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ ການພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບປະຊາຊົນຂອງ ສະຫະລັດແລະຫມູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ແທນທີ່ຈະຫລິ້ນເກມແມວ ກັບຫນູ ແບບນີ້ ຫຼືຫາຈັບສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງປະມານນັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ເຄນີລໍເຣຍ ທີ່ພໍ່ຂອງທ່ານ ກໍຄືມື້ລາງ ທ່ານປີເຕີ ເຄນີລໍເຣຍ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທໍາອິດຂອງຫມູ່ເກາະໂຊໂລມອນ.
ທ່ານ ເຄນີລໍເຣຍ ກ່າວວ່າທ່ານຫວັງວ່າສະຫະລັດຈະສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ຊາວ ເກາະ ໂຊໂລມອນປະເຊີນຢູ່ ແລະສຸມໃສ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເຊັ່ນ: ທຶນການສຶກສາເພີ່ມເຕີມໃນ ສະຫະລັດ ແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າບໍລິສັດ ສະຫະລັດໄດ້ຮັບແຮງດຶງດູດໃຫ້ໄປລົງທຶນໃນທ້ອງຖິ່ນ.