ການສຶກສາ ໂດຍອົງການ UNESCO ພົບວ່າ ຕ້ອງໄດ້ ລົງທຶນໃສ່ ລະບົບການຄວບຄຸມນ້ຳ ທີ່ເປັນມິດ ຕໍ່ທຳມະຊາດ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ການປ່ຽນແປງແບບແຜນຂອງການບໍລິໂພກ ແລະ
ການພັດທະນາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງນ້ຳສະອາດຂອງໂລກ ແລະ ບັນດາ
ລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ຕ້ອງກາງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ທຳມະຊາດ ຫຼາຍຂຶ້ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ສາມາດສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການ ຂອງປະຊາກອນໂລກທີ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ.
ອັນນັ້ນ ແມ່ນນຶ່ງໃນຂໍ້ຄວາມ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ ໂດຍ ອົງການວັດທະນະທຳ
ແລະວິທະຍາສາດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການ UNESCO ທີ່ໄດ້
ນຳມາສະເໜີ ໃນມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍນ້ຳຂອງໂລກ ຢູ່ໃນປະເທດ ບຣາຊີລ.
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງນ້ຳ ແມ່ນມີເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍປະມານ ນຶ່ງເປີເຊັນຕໍ່ປີ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ມົນລະຜິດ ແລະ ການເຊາະ
ເຈື່ອນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນ. ແຕ່ຈົນເຖິງເວລາ
ນີ້ ປະເທດທັງຫຼາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍັງກາງຕໍ່ວິທີແບບດັ້ງເດີມ ຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ
ນ້ຳ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາໂດຍມະນຸດ ເຊັ່ນວ່າ ອ່າງເກັບນ້ຳ ຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ໂຮງງານ
ບຳບັດນ້ຳ ເປັນຕົ້ນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດໃນຫຼາຍໆ
ດ້ານຂອງນ້ຳທຳມະຊາດ “ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ” ເຊັ່ນ ດິນທາມ ສວນປູກຜັກໃນຊານເມືອງ
ແລະການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາທີ່ຍືນຍົງ -- ແລະ ການສຶກສາພົບເຫັນ ວ່າ ມີການລົງທຶນໜ້ອຍ
ເກີນໄປ ເຂົ້າໃນທາງເລືອກໃໝ່ ໃນການຄວບຄຸມນ້ຳ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ທຳມະຊາດ.
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