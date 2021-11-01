ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບອາກາດ ໃນການເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ບັນດາຜູ້ນໍາລະດັບໂລກຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນ ແມ່ນກຳລັງເຕົ້າໂຮມກັນສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາບອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເປັນເວລາສອງອາທິດ, ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຂອງການປະຊຸມຄາດວ່າຈະລວມມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສໍາລັບເປົ້າໝາຍຫລຸດການປ່ອຍມົນລະຜິດ ແລະເງິນກອງທຶນເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ, ເຊິ່ງຮັບໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດການປະຊຸມຢູ່ໃນໃນເມືອງ ກລາສໂກ (Glasgow) ປະເທດ ສະກັອດແລນ ນັ້ນ, ແມ່ນຄາດວ່າຈະກ່າວຢໍ້າເຖິງການປະຕິບັດງານທີ່ຮີບດ່ວນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມະນຸດຊາດໄດ້ລໍຖ້າມາດົນເກີນໄປແລ້ວ.
“ຖ້າພວກເຮົາຫາກບໍ່ໃສ່ໃຈໃນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດແຕ່ມື້ນີ້, ມັນຈະຫລ້າຊ້າເກີນໄປສໍາຫລັບລູກຫລານຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໃນມື້ອື່ນ,” ທ່ານຈອນສັນ ຈະໄດ້ກ່າວ, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັດອອກມາໂດຍຫ້ອງການຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ຈອນ ເຄີຣີ (John Kerry), ນັກການທູດດ້ານສະພາບອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຊຸມ ເຊິ່ງລວມເຖິງການຍົກລະດັບ “ຄວາມໄຝ່ຝັນລະດັບໂລກຢ່າງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍ,” ແລະສໍາລັບປະເທດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ທົດສະວັດແຫ່ງການປະຕິບັດງານ” ເພື່ອຈໍາກັດພາວະໂລກຮ້ອນເຖິງ 1.5 ອົງສາແຊລຊຽສ ເໜືອລະດັບກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ.
ທ່ານ ເຄຣີ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດການດ້ານການເງິນຂອງການປ່ຽນແປງໃນດ້ານສະພາບອາກາດ, ທັງດ້ານການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະສົບຢູ່.
“ພວກເຮົາຍັງຮູ້ວ່າມີການສູນເສຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ຢູ່ຂ້າງນອກນັ້ນ, ທີ່ປະເທດຕ່າງໆກໍາລັງເວົ້າ ກ່ຽວກັບວ່າປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃສ ຍ້ອນລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ. ມັນມີພື້ນທີ່ຕ່າງໆທີ່ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ແລະມີຜູ້ອົບພະຍົບຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປທົ່ວໂລກ ອັນເປັນຜົນມາຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຖືກທໍາລາຍ,” ທ່ານເຄີຣີ ກ່າວ. “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດກະຕຸ້ນລັກສະນະຂອງການດໍາເນີນງານລະດັບໂລກແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຫາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຄິດເຖິງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນວົງຈອນເສດຖະກິດທີ່ຂຶ້ນໆລົງໆ ແລະຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຫຍັງເລີຍ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການມີສ່ວນສະໜັບສະໜຸນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງດ້ານສະພາບອາກາດໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກການປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ G-20 ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ ໂຣມ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸໃນການປັບຄວາມສົມດຸນຂອງທາດ ຄາຣ໌ບັອນ “ໂດຍປະມານກາງສັດຕະວັດ” ແລະຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຢຸດຕິການຈັດຫາເງິນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານຖ່ານຫິນໃນຕ່າງປະເທດພາຍໃນທ້າຍປີນີ້, ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຂໍ້ຕົກລົງຍົກເລີກການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫິນພາຍໃນປະເທດ.
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