ອົງການ UNESCO ຈະປະກາດຮັບຮອງໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນໃນລາວ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ສ່ວນທາງການລາວ ກໍຕຽມການຈັດງານເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານທອງໃບ ໂພທິສານ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຂອງອົງການ UNESCO ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ເພື່ອຮັບຮອງທົ່ງ ໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ໃນລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້
ໂດຍກຳນົດທີ່ຈະປະກາດຮັບຮອງທົ່ງໄຫຫີນແລະມອບໜັງສືຮັບຮອງໃຫ້ກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານລາວ ຢ່າງເປັນທາງການໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 43 ຊຶ່ງກຳນົດຈະມີຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ - 10 ກໍລະກົດ 2019 ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Baku ເມືອງຫຼວງຂອງສາທາລະນະລັດອາເຈີບາຍຈານ.
ທັງນີ້ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ UNESCO ໄດ້ເດີນທາງມາເກັບຂໍ້ມູນແລະກວດກາຄວາມພ້ອມ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງທົ່ງໄຫຫີນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ອົງການ UNESCO ກຳນົດໃນທຸກດ້ານ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ດັ່ງກ່າວ ທາງການລາວ ຈຶ່ງໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ເຂດນີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງຄຳ ເມືອງແປກ ເມືອງຜາໄຊ ແລະເມືອງພູກູດ ມີໄຫຫີນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ທັງໝົດ 999 ໜ່ວຍ.
ສ່ວນທ່ານນາງນວນສີ ສິດທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ
ແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງຊຽງຂວາງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ທາງການແຂວງຊຽງຂວາງ ຈະຈັດ
ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທົ່ງໄຫຫີນ ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ເມື່ອອົງການ UNESCO ໄດ້ມີມະຕິ
ຮັບຮອງທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງ
ນວນສີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ "ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກ່ຽວກັບການຮັບຮອງນີ້ ພວກເຮົາ
ກະແມ່ນຫຼາຍສົມຄວນ ເມື່ອໃດເພິ່ນຕອບມາວ່າຮັບຮອງ ແຂວງພວກເຮົາ ກໍຈະ
ກະກຽມວ່າ ຈະເຮັດຊ່ຳໃດ ສະຫຼອງແນວໃດປັບປຸງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ຂອງໜ່ວຍ
ງານມໍລະດົກຂັ້ນບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອວ່າ ກຽມພ້ອມຕົວນີ້ ປັບປຸງສະຖານທີ່ການ
ປົກປັກຮັກສາອະນາໄມຕ່າງໆ ນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ກຽມໄວ້ໝົດແລ້ວ."
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການຍັງສະເໜີ ໃຫ້ອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ
ໂດຍລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ໃນການສະເໜີໃຫ້ອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເອົາອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ
Phong Nha – Ke Bang ໃນແຂວງກວາງບິງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດ
ຢ່າງເປັນທາງການມາແລ້ວເມື່ອປີ 2003 ຈຶ່ງເປັນໂອກາດດີສຳລັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຂອງທາງການລາວ ຈະໄດ້ຮັບຖ່າຍທອດປະສົບການຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງ
ຫວຽດນາມໂດຍຕົງ ເພື່ອນຳສະເໜີເອກກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ເຖິງ ອົງການ
UNESCO ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັບການນະສະເໜີ
ໃຫ້ ອົງການ UNESCOຮັບຮອງເອົາລຳວົງລາວແລະສິ້ນລາຍນາກຂອງລາວ
ເປັນມໍລະດົກທາງນາມມະທຳ ຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນອົງການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ປ່າໄມ້ ແລະຊີວະນາໆພັນຂອງລັດຖະບານເຢຍຣະມັນ (GIZ)ລາຍງານວ່າການຊ່ອຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນະສະເໜີອົງການ UNESCO ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາເຂດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ໄດ້ດຳເນີນການ ໃນ 3 ດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ ອົງການ UNESCO ກຳໜົດຄືແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານດ້ານເທັກນິກ ແລະການບໍລິຫານງານພາຍໃນ ກົມມໍລະດົກຂອງລາວ ໂດຍການດຳເນີນໄດ້ແລ້ວເສັດ ໃນທ້າຍປີ 2018.
ປັດຈຸບັນ ລາວມີມໍລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ ກໍຄື ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະຜາສາດວັດພູ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນມໍລະດົກໂລກດ້ານປະຫວັດສາດສ່ວນທົ່ງໄຫຫີນ ກໍຈະຈັດເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງປະຫວັດສາດ ແລະເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ໃນລາວ ສ່ວນສຽງແຄນລາວນັ້ນ ກໍຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ດ້ານສຽງເພງຂອງມະນຸດຊາດແລະມອບໃບປະກາດໃຫ້ທາງການລາວ ເມື່ອເດືອນມີນາ 2018 ທີ່ນະຄອນປາຣີ ສ່ວນລຳວົງລາວແລະລາຍນາກຂອງສິ້ນໄໝລາວນັ້ນ ທາງການລາວ ກໍໄດ້ສະເໜີຕໍ່ອົງການ UNESCO ເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນດ້ານວັດທະນະທຳຂອງມະນຸດຊາດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.
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