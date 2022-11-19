ວັກຊີນຕ້ານພະຍາດມາເລເຣຍ ຫລື ໄຂ້ຍຸງຊະນິດໃໝ່ທີ່ພັດທະນາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຝອດ (Oxford) ຂອງອັງກິດ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນຢູ່ 80 ເປີເຊັນໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ, ອີງຕາມຜົນການທົດລອງທີ່ພິມ ອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພະຫັດກ່ອນໆ ຢູ່ໃນວາລະສານການແພດແລນເຊັດ (Lancet). ພວກນັກວິທະຍາ ສາດກ່າວວ່າ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ກ້າວຫນ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າ ອາດຈະຊ່ວຍກອບກູ້ຊີວິດ ຂອງຫຼາຍລ້ານຄົນໄວ້ໄດ້ ແລະກໍກໍາຈັດພະຍາດນີ້ ໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ ໃນທີ່ສຸດ. Henry Ridgwell ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັບດັບຕໍ່ໄປ.
ວັກຊີນ, ຊື່ວ່າ R21/Matrix-M ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນການທົດລອງທີ່ເຮັດ ໃຫ້ມີກຳລັງໃຈແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການສັກຢາ ສາມເຂັມຂັ້ນຕົ້ນ. ການຮັກສາພູມຕ້ານທານອັນນັ້ນໄວ້ໄດ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ສະເໝີແລະການທົດລອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສັກຢາເຂັມເສີມຫລື booster ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນ, ອີງຕາມການອະທິບາຍຂອງສາດສະດາ ຈານອາດຣຽນ ຮີລ (Adrian Hill), ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນແຈນເນີ (Jenner) ທີ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລອອກສ໌ຝອດ ແລະຜູ້ຂຽນຮ່ວມ ຂອງວາລະສານແລນເຊັດ (Lancet).
ທ່ານຮີລກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເທັກໂນໂລຈີ ມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນໃນການພັດທະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການຕອບໂຕ້ ຂອງພູມຕ້ານທານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະການຕ້ານທານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງວ່າ ການຕອບໂຕ້ທັງໝົດໄດ້ຫຼຸດລົງໄປຕາມໄລຍະເວລາ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງນຶ່ງໃນຫລາຍໆຢ່າງກໍແມ່ນວ່າ ອັນນີ້ຈະເປັນການປປ້ອງກັນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະກໍກຸ້ມໄດ້ ແຕ່ສອງສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງນັ້ນ ແນ່ນອນ ມັນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັນເມື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາ ກໍາລັງເປີດເຜີຍອອກມາໃນມື້ນີ້.” "ແລະທີ່ຈິງແລ້ວ ການມີປະສິດທິພາບຂອງຢາຢູ່ 80 ເປີເຊັນ ໃນປີທີສອງ ຫລັງຈາກມີການສັກຢາເຂັມເສີມ ຫລື booster ແລ້ວ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈຫຼາຍ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງນີ້."
ການທົດລອງໃນໄລຍະ II ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍ 450 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 5 ຫາ 17 ເດືອນ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກມາຈາກເຂດນາໂນໂຣ (Nanoro) ໃນປະເທດເບີກີນາ ຟາໂຊ. ຜົນໄດ້ຮັບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມແຮງຂອງຢາເຂັມເສີມສູງຂຶ້ນ ໂດຍມີປະສິດທິຜົນຢູ່ 80 ເປີເຊັນ ໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ. ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຖືກພົບເຫັນ.
ທ່ານຮີລ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນແມ່ກາຝາກທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມສັກຢາປ້ອງກັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສ. ມັນມີພັນທຸກໍາຫລາຍພັນອັນ. [ສະນັ້ນມັນ] ເປັນສິ່ງສະຫລັບຊັບຊ້ອນໃນການອອກແບບຢາວັກຊີນ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຫຼາຍ ກວ່າ 100 ຄົນ ຢູ່ໃນການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກ ແລະນີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນ ຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ມີມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ສະນັ້ນພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍ.”
ສະຖາບັນເຊຣອມ (Serum) ຂອງອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ຜະລິດວັກຊີນແອສຕຣາເຊນເນກາ (AstraZeneca) ກັນໂຄວິດ-19 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຝອດຫຼາຍຕື້ໂດສ ກໍາລັງຜະລິດວັກຊີນກັນໄຂ້ມາເລເຣຍ R21/Matrix-M. ມັນໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຜະລິດຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າຢາວັກຊີນນີ້ ຫາກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງຫນ້ານີ້.
"ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງ, ເພື່ອຜະລິດຢາວັກຊີນທີ່ມີລາຄາຖືກ - ສອງສາມໂດລາຕໍ່ໂດສ - ແລະ ເພື່ອ ໃຫ້ມີການຜະລິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວອອກໃຫ້ສູງໄດ້ແທ້ໆ ເພື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະ ສາມາດມີຢາວັກຊີນ 100 ລ້ານໂດສ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວ ໄດ້" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຮີລ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ທ່ານຮີລ ກ່າວອີກວ່າ ອົງການ WHO ໄດ້ອະນຸມັດຢາວັກຊີນກັນໄຂ້ມາເລ ເຣຍຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ RTS,S. ແຕ່ວ່າຢາ R21 ອາດຈະໃຫ້ຄວາມຫວັງໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຢາວັກຊີນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແບບນີ້ ໜ້າຈະສາມາດຊ່ວຍ ກອບກູ້ຊີວິດຄົນໄດ້ຫຼາຍແສນຄົນຕໍ່ປີ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຈະຊ່ວຍຊີວິດຂອງຫຼາຍ ລ້ານຄົນໄດ້ໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປ." "ຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ທີ່ເລີ້ມເອົາອອກມາສັກໃຫ້ປະຊາກອນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະພິຈາລະນາເບິ່ງການສັກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ ກໍຈະຊອກຫາຢາວັກຊີນ ທີ່ສາມາດກໍາຈັດພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ ກໍາຈັດໃຫ້ມັນໝົດໄປຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ."
ຜົນການທົດລອງໄລຍະ III ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນີ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ນ້ອຍ 4,800 ຄົນ ແມ່ນມີກໍານົດຈະໄດ້ຮັບ ໃນທ້າຍປີນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າ ການຜະລິດ ແລະການເລີ້ມເອົາຢາອອກໄປໃຊ້ ຈະໄດ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2023, ພາຍຫລັງທີ່ມີການອະນຸມັດຂອງອົງການ WHO.