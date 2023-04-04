ໃນບົດລາຍງານທີ່ບໍ່ດີອອກມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທະນາຄານໂລກໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະມີວິກິດການການເຕີບໂຕຊ້າຂອງເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ສາມາດສືບຕໍ່ມີຢູ່ ໃນ ທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ຮັບຮອງເອົາສິ່ງທີ່ທະນາຄານນັ້ນເອີ້ນວ່າ "ນະໂຍບາຍການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ" ເທົ່ານັ້ນ.
ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່າວວ່າ ຈັງຫວະການເຕີບໂຕ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ທົ່ວໂລກໃນໄລຍະປີ 2022 ຫາ 2030 ແມ່ນຢູ່ໃນແລວທາງທີ່ຈະຕ່ຳລົງໄປເຖິງປະມານ 2.2 ເປີເຊັນ, ຊຶ່ງແມ່ນການຫລຸດລົງ 1
ສ່ວນ 3 ຈາກອັດຕາທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະຫວ່າງປີ 2000 ຫາ 2010. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຈະສູງກວ່າກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງອາດຈະຫຼຸດລົງນຶ່ງສ່ວນສາມ, ຈາກ 6 ເປີເຊັນ ເປັນ 4 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມເອກະສານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ການຄາດການຂອງການເຕີບໂຕ ໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ລົ້ມແຫລວ."
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ ປັດໄຈຈຳນວນນຶ່ງ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ພາບພົດການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວຫລຸດລົງ, ລວມທັງກຳລັງແຮງງານທີ່ສູງອາຍຸ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີ່ຊ້າລົງ ແລະອັດຕາການລົງທຶນເພື່ອເພີ່ມສະມັນຕະພາບການຜະລິດຕ່ຳ. ຜົນກະທົບທາງລົບເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນແຮງກະທົບໃສ່ເສດຖະກິດໂລກ, ລວມມີຜົນກະທົບທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ຂອງໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະສົງຄາມທີ່ກຳລັງມີຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
"ທົດສະວັດແຫ່ງການສູນເສຍອາດຈະກຳລັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອິນເດີມິດ ກີລ (Indermit Gill), ຫົວຫນ້ານັກເສດຖະສາດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນບົດຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ອອກມາພ້ອມກັບບົດ ລາຍງານນັ້ນ. "ການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງໂລກ ໃນການຮັບມືກັບ ການຂະຫຍາຍວົງກວ້າງຂອງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະສຳລັບຍຸກຂອງ ພວກເຮົາ - ນັ້ນກໍຄືຄວາມທຸກຍາກທີ່ບໍ່ຫລຸດລົງ, ລາຍໄດ້ທີ່ແຕກໂຕນກັນ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ແຕ່ການຫຼຸດລົງນີ້ ແມ່ນສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້. ຂີດຈໍາກັດຂອງຄວາມໄວຂອງການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງໂລກສາມາດຍົກອອກໄປໄດ້ ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ວຽກເຮັດ, ເພີ່ມທະວີສະມັດ ຕະພາບການຜະລິດ ແລະເລັ່ງການລົງທຶນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.”