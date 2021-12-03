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ຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ທຸກມື້ນີ້ ມີ​ທາງ​ເລືອກ ​ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ

World Aids Day USAGM
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ວັນ​ທີ 1 ທັນວາເປັນ​ວັນແຫ່ງໂຣກ​ເອດສ໌ຂອງ​ໂລກ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ຕໍ່ຜູ້​ຕິດເຊື້ອເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ​ແລະ ເພື່ອ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ຜູ້ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ ຍ້ອນ​ໂຣກ​ເອດສ໌.

ວັນ​ທີ 1 ທັນວາຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ຈັດ​ພິທີ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ວັນແຫ່ງໂຣກ​ເອດສ໌ຂອງ​ໂລກ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຕໍ່ຜູ້​ດຳ​ລົງຊີ​ວິດຢູ່​ກັບເຊື້ອເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ​ແລະ ເພື່ອ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ຜູ້ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປຍ້ອນ​ໂຣກ​ເອດສ໌. ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ໄດ້​ກ້າວ​ໜ້າມາ​ໄດ້ຫຼາຍແລ້ວສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV), ແຕ່​ການ​ປົວ​ໃຫ້ຫາຍ​ດີ​ຍັງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກຢູ່. Laurel Bowman ຜູ້​ສື່​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານຂອງພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນຈະ​ນຳມ​າ​ສະ​ເໜີທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ແຫ່ງ​ໂຣກ​ເອດ​ຂອງ​ໂລກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນທົ່ວໂລກ, ມີປະມານ 38 ລ້ານຄົນ ທີ່ຕິດເຊື້ອເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV). ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຊື້ອ​ໄວຣັ​ສດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸໃນ​ປີ 1984 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຫຼາຍ​ກວ່າ 36 ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດໄປ​ຍ້ອນ​ເຊື້ອເອັ​ສ​ໄອ​ວີຫລື​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບໂຣກ​ເອດ​ສ໌.

ແຕ່ລະປີ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ - ວັນໂຣກເອດສ໌​ຂອງໂລກ -ຫຼາຍຄົນໄດ້ຫວນ​ຄືນໄປເບິ່ງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກທີ່ທໍາໃຫ້​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດອັນ​ນຶ່ງ.

ດຣ. ຊ​ເລີ ອໍ​ກິນ (Chloe Orkin) ໄດ້ສຶກສາເບິ່ງໂຣກເອດສ໌ມາດົນນານແລ້ວ ແລະເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄວີນ ແມ​ຣີ (Queen Mary) ແຫ່ງ ນະ​ຄອນ​ຫລວງລອນດອນຂອ​ງ​ອັງ​ກິດ.

ດຣ. ອໍ​ກິນ ​ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
“ສະຖານະການໃນທົ່ວໂລກແມ່ນສະຖານະການ ທີ່ກ່ຽວກັບຜູ້ມີ ແລະຜູ້ບໍ່ມີ. ສຳ ລັບຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ການປິ່ນປົວຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າ ຫຼືການປິ່ນປົວຍັງຫລ້າ ຫລັງຢູ່, ການປິ່ນປົວທີ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຼາຍຢ່າງ, ຄົນກໍ່ຈະບໍ່ປົວໄດ້ດີປານໃດ. ແລະໂດຍປາດສະຈາກການປິ່ນປົວ, HIV ກໍຍັງຄົງເປັນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່."

​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV ບໍ່​ໃຫ້ນຳ​ເອົາເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນີ້ໄປ​ຕິດ​ຕໍ່​ໃສ່​ຜູ້​ອື່ນ​ໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເວົ້າອີກ ວ່າໃນທົ່ວໂລກ, ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບເຊື້ອເອສໄອ​ວີ ແມ່ນແມ່ຍິງ, ແລະແມ່ຍິງ 1 ລ້ານ 3 ແສນ​ຄົນ ທີ່ຕິດເຊື້ອເອສໄອ​ວີ ແມ່ນຈະ ຖືພາ. ການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິຜົນສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສໄປ ຫາລູກຢູ່ໃນທ້ອງໄດ້.

ດຣ. ອໍ​ຄີນ ຂອງອັງກິດ ໄດ້ນຳພາການ​ດຳ​ເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອພັດທະນາການປິ່ນປົວ HIV ທີ່ມີປະສິດທິພາບຍາວນານເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າການປິ່ນປົວ ເຊັ່ນ: ການສັກຢາຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດທຸກໆ ສອງເດືອນ, ແມ່ນມີໄວ້​ໃຫ້​ຄົນ​ໃຊ້​ແລ້ວ.

ດຣ. ອໍ​ຄີນ​ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ:
"ຢູ່ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນີ້, ມັນສາມາດທີ່ຈະເປັນການປິ່ນປົວທີ່ໃຊ້ເວລາຫົກມື້ ຕໍ່ປີ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເອັສໄອວີ, ແລະມັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກັບການປິ່ນປົວ 365 ມື້ຕໍ່ປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງແທ້ຈິງ."

ບັນ​ດານັກຄົ້ນຄວ້າສະຫະລັດ ກຳລັງຊອກຫາວິທີການປິ່ນປົວໂດຍການສຶກສາ ເບິ່ງຄົນປ່ວຍ​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV ທີ່ລະບົບພູມຕ້ານທານ​ທີ່​ສູ້​ກັບເຊື້ອ HIV ໄດ້ໂດຍ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາ.

ໃນນະຄອນບອ​ສ​ຕັນ​, ລັດ​ແມ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສນັ້ນ ດຣ. ບ​ຣຸ​ສ ວອກ​ເກີ (Bruce Walker) ເປັນນັກ​ການ​ແພດ ແລະ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທີ່​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າກ່ຽວ​ກັບ ຄົນປ່ວຍ​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV ມາ​ໄດ້ 4 ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ.

ດຣ. ວອກ​ເກີ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນເຣກອນ (Ragon) ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ປາກົດວ່າ ບາງຄົນສາມາດຮັກສາເຊື້ອ HIV ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້ ໂດຍ ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຕົນເອງ, ແລະມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເລີ້ມ​ຫັນໄປ ໃນທິດທາງ ທີ່ຈະພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈວ່າ ​ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວ​ໃດ."

ນາງລໍ​ຣີນ ວີ​ລ​ເລນ​ເບີກ (Loreen Willenberg) ເປັນຄົນປ່ວຍ​ຜູ້​ນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ນາງໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີ HIV ໃນປີ 1992 ແຕ່ບໍ່ເຄີຍມີອາການ ຫຍັງ​ເລີຍ.

ນາງວີ​ລ​ເລນ​ເບີກ (Willenberg), ຄົນປ່ວຍທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
“ໃນ 29 ປີກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຕ້ອງການໃຊ້ຢາປິ່ນປົວເຊື້ອ HIV ເລີຍ. ຂ້ອຍຮູ້ ສຶກວ່າເປັນແຕ່ບຸນ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຂອບໃຈຫລາຍໆ.”

ດຣ. ວອກ​ເກີ (Walker) ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເພິ່ນຢູ່ສະຖາບັນເຣກອນ (Ragon) ຄິດວ່າ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ອາດຈະຖືກປິ່ນປົວໄດ້ໃນ​ມື້​ນຶ່ງ.

ດຣ. ວອກ​ເກີ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ສະນັ້ນ, ບາງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ມາເປັນ ເວລາຫລາຍປີ, ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາກໍຄື ຝຶກລະບົບພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພັດທະນາການປະຕິບັດງານໄດ້ດີພິເສດທີ່ພວກເຮົາ ເຫັນຢູ່ໃນບາງບຸກຄົນທີ່ຫາຍາກນີ້ ດີທີ່ສຸດ ໃນຕົວຈິງກໍແມ່ນໃຫ້ສາມາດປິ່ນປົວ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫາຍດີຈາກການຕິດເຊື້ອ HIV ຂອງຕົນໄດ້ ຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ ກໍສາມາດຮັກສາເຊື້ອໄວຣັສໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໄດ້ ເພື່ອວ່າ ມັນຈະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃດໆ ແກ່ຄົນນັ້ນໄດ້ ແລະມັນຈະບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄປຫາຄົນອື່ນໄດ້ຍ້ອນວ່າ ມັນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າເຊັ່ນນັ້ນ."

ແຕ່ວັນແຫ່ງໂຣກເອດສ໌ຂອງ​ໂລກເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ເຊື້ອ HIV ຍັງບໍ່ໄດ້ຫັບຫາຍໄປເທື່ອ. ໂດຍທີ່​ເງິນ​ທຶນ ແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມ ໃສ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການກວດຫາເຊື້ອ HIV ​ໄດ້ ຫຼຸດລົງ ແລະການທົດລອງຖືກຢຸດ​ສະ​ງັກ​ - ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະ​ພາບພັດທະນາການທີ່ ເຮັດ​ໃຫ້ພວກ​ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານ HIV ແລະຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ມີ​ຄວາມເປັນຫ່ວງ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້:

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