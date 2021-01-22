ໂດຍການຄວບຄຸມ ທັງທຳນຽບຂາວ ແລະລັດຖະສະພາ ພັກເດໂມແຄຣັດ ມີເວລາສອງປີ ທີ່ຈະທຳການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່

ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມທັງທຳນຽບຂາວ ແລະລັດຖະສະພາ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ດ້ວຍການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິ ບໍດີ ຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຫຼັງຈາກທີ່ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ທຳພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ 3 ທ່ານ.
ສະມາຊິກສະພາສູງໃໝ່ 3 ທ່ານນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ມີຜູ້ຈຳນວນສະມາຊິກຈາກພັກເດໂມແຄຣັດແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ເທົ່າກັນ 50 ຕໍ່ 50, ໂດຍທ່ານນາງແຮຣິສ ຈະເປັນປະທານຕັດສິນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສະເໝີກັນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໂດຍມີທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານໄບເດັນ ເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ໂດຍມີໂອກາດ ທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບທັງສອງສະ ພາທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ເພື່ອຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍປ່ຽນແປງ ທີ່ສຳຄັນທັງຫຼາຍ.
ຜົນຂອງການຫັນປ່ຽນອຳນາດທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ລັດຖະສະພານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູມເມີ ຈາກລັດນິວຢອກ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນ ທ່ານມິດຈ໌ ເມັກຄອນແນລ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ. ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເຄັນທັກກີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳລະດັບສູງ ມາໄດ້ 6 ປີ ແລ້ວນັ້ນ ຖືວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ມີທັກຊະສູງໃນການກີດກັນຮ່າງກົດໝາຍຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການສະເໜີຊື່ເຂົ້າຕຳແໜ່ງທັງຫຼາຍໃນລະບົບຕຸລາການແລະລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຮັບຮອງຂອງສະພາສູງນັ້ນ.
ໂດຍທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳສະພາສູງ ແລະການເປັນປະທານຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າທີ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຫາທາງອອກຮ່າງກົດໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ໂຄ ສະນາຫາສຽງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະອອກມາດຕະການກ່ຽວກັບການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງເຊື້ອຊາດ ແະສາຍສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະສະໜັບສະໜຸນທຸກເລື້ອງທັງຫຼາຍຂອງທ່ານໄດ້ຫຼືບໍ່ແລະພັກຣີພັບບລີກັນຈະສາມາດກີດກັນຮ່າງກົດໝາຍບາງຢ່າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ 60 ຄະແນນສຽງເພື່ອຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍໃນສະພາສູງໄດ້.
ທ່ານຊູມເມີ ໄດ້ຍອມຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ທ່ານຊູມເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະພາສູງ ຈະຮັບມືກັບຊ່ວງເວລາທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນວ່າ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງນຶ່ງໃນລຸ້ນນີ້ ແລະວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ. ແລະຕົນຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການສູ້ຊົນເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ, ຄວາມຍຸຕິທຳທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ແລະສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ.”