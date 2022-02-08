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ແຜນຜະລິດໄຟຟ້າ ຈາກພະລັງງານລົມ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ

ແຟ້ມ-ກັງຫັນສ້າງໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ຊີເມັນ (Siemens) 2.37 ເມກາວັດ ແນມເຫັນທີ່ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ອັອກໂຄທິລໂລ (Ocotillo) ໃນລັດແຄລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020.

ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ໄດ້ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໃໝ່ສາມ​ບໍ​ລິ​ສັດເພື່ອ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ລົມ 1 ກິ​ກາ​ວັດ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ສ​ປ​ປ ​ລາວ ອີງ​ຕາມ​ລາຍງານ​ຂອງວາ​ລະ​ສານ​ຣີ​ນິວ​ເວ​ໂບ.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ແຄັບ​ແປ​ລ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄ​ງ​ລ່າງ (Keppel Infrastructure) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜ່ວຍ​ງານ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແຄັບ​ແປ​ລ​ຈຳ​ກັດຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປໄດ້​ປ​ະ​ກາດວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ ​ກັບບໍ​ລິ​ສັດ​ອິມ​ແພັກ​ເອ​ເລັກ​ຕອນ​ສະ​ຫຍາມ​ຈຳ​ກັດ (IES) ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດເອັນ​ວີ​ຊັ່ນ​ກ​ຣຸບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ສີ​ຂຽວ​ຂອງ​ຈີ​ນ ເພື່ອຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ສະ​ໜອງໄຟ​ຟ້າພະ​ລັງ​ລົມ​ ໃຫ້​ແກ່​ຂົງ​ເຂດ.

​ຮອງສາສະດາຈານອຽນ ແບດ (Ian Baird) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິສຄອນຊິນ-ແມດີສັນ (Wisconsin-Madison) ກ່າວຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ລາວກ່ຽວກັບເລື້ອງ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ລົມ​ນີ້ວ່າ.

“ກະ​ຄຶດ​ວ່າ ກະ​ເປັນ​ຜົນ​ດີ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ເນາະ ເພາະ​ວ່າເລື້ອງ​ນີ້​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜ້ອຍກວ່າທີ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນນີ້​ນະ ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ມັນ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຫຼາຍຕໍ່ປະ​ຊາ​ຊົນ ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ບັດ​ນີ້ ຄັນ​ວ່າ​ເຮັດ​ເລື້ອງ​ຟາມ​ລົມ​ນີ້​ໜາ ໜ້າ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜ້ອຍ​ລົງ.”

ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ ທັງ​ສາມ​ບໍ​ລິ​ສັດຈະ​ຮ່ວມ​ກັນລົງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສິດ​ຜູກ​ຂາດ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ IES 1,000 ​ເມ​ກາ​ວັດ ​ຊຶ່ງ​ເພີ້ມ​ຈາກ 600 ເມ​ກາ​ວັດ ​ຂອງ​ມູນ​ຊູນ​ວິນ​ຟາມ​ຢູ່​ລາວ.

ໂຄງ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ລົມ ທີ່ຈະ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ເຊກອງ ແລະ​ອັດ​ຕະ​ປື ທາງ​ພາກ​ໃຕ້
​ຂອງ​ ສ​ປ​ປ ລາວ ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ລົມ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊ່ຽນ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເລີ້ມ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມ​ ໃນ​ປີ 2025.

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