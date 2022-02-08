ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ມີການວາງແຜນຂອງພັນທະມິດໃໝ່ສາມບໍລິສັດເພື່ອພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງລົມ 1 ກິກາວັດ ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງວາລະສານຣີນິວເວໂບ.
ບໍລິສັດແຄັບແປລພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (Keppel Infrastructure) ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍງານນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດແຄັບແປລຈຳກັດຂອງສິງກະໂປໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບບໍລິສັດອິມແພັກເອເລັກຕອນສະຫຍາມຈຳກັດ (IES) ແລະບໍລິສັດເອັນວີຊັ່ນກຣຸບ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີສີຂຽວຂອງຈີນ ເພື່ອຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ສະໜອງໄຟຟ້າພະລັງລົມ ໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດ.
ຮອງສາສະດາຈານອຽນ ແບດ (Ian Baird) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິສຄອນຊິນ-ແມດີສັນ (Wisconsin-Madison) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວກ່ຽວກັບເລື້ອງໄຟຟ້າພະລັງລົມນີ້ວ່າ.
“ກະຄຶດວ່າ ກະເປັນຜົນດີສ່ວນນຶ່ງເນາະ ເພາະວ່າເລື້ອງນີ້ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໜ້ອຍກວ່າທີ່ສ້າງເຂື່ອນນີ້ນະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ມັນມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ບັດນີ້ ຄັນວ່າເຮັດເລື້ອງຟາມລົມນີ້ໜາ ໜ້າຈະມີຜົນກະທົບໜ້ອຍລົງ.”
ອີງຕາມການປະກາດ ທັງສາມບໍລິສັດຈະຮ່ວມກັນລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາສິດຜູກຂາດ ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍລິສັດ IES 1,000 ເມກາວັດ ຊຶ່ງເພີ້ມຈາກ 600 ເມກາວັດ ຂອງມູນຊູນວິນຟາມຢູ່ລາວ.
ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງລົມ ທີ່ຈະມີການສ້າງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນແຂວງເຊກອງ ແລະອັດຕະປື ທາງພາກໃຕ້
ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງລົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊ່ຽນ ແລະຄາດວ່າຈະເລີ້ມສົ່ງໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ