ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ຍັງມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບວ່າທຳນຽບ
ຫ້າແຈ ຈະເສັດສິ້ນແຜນການຕັດກຳລັງທະຫານສະຫະລັດລົງ 10 ເປີເຊັນ ຫຼືບໍ່ ດັ່ງທີ່
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ປະກາດໄປ ໃນປີກາຍນີ້.
ໃນເດືອນພະຈິກແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະຕັດກຳລັງທະຫານ
ສະຫະລັດ ລະຫວ່າງ 700 ຫາ 7,200 ທີ່ປະຈຳການ ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາລົງ ພາຍໃນ
ປີ 2020. ການຕັດກຳລັງລົງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ແມ່ນຈະມີການນຳໃຊ້ ກຳລັງປະຕິບັດ
ງານພິເສດ “ຢ່າງດີທີ່ສຸດ” ທີ່ອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນອະນາຄົດເພື່ອ ທຳການສູ້
ລົບຕ້ານຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດເກືອບປານໆກັນ ເຊັ່ນຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
ນາຍພົນທະຫານມາຣີນ ໂທມັສ ວາລດ໌ຮາວເຊີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ
ໃນອາຟຣິກາທີ່ເອີ້ນວ່າ AFRICOM ນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃນວັນ ພະຫັດ
ວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາລົງແລ້ວປະມານ 300
ຄົນ. ແຕ່ປາກົດວ່າ ພວກຜູ້ບັນຊາການ ໄດ້ພາກັນທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບແຜນການ ທີ່ຈະ
ຕັດກຳລັງທະຫານລົງຕື່ມອີກ 400 ຄົນຈາກທະວີບດັ່ງກ່າວ.
ນາຍພົນວາລດ໌ຮາວເຊີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການຕັດກຳລັງ
ຂັ້ນທີສອງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈກັນ.”
ການຕັດກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໄດ້ມີການວາງແຜນກັນ ທັງໆທີ່ຫຼາຍປະເທດໃນເຂດ
ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກພວມທຳການຕໍ່ສູ້ກັບການກໍ່ກະບົດໂດຍກຸ່ມທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງ
ອາລກາອີດາ.
ປະເທດໄນເຈີ ແລະມາລີ ພວມຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອາລກາ-
ອີດາ ແລະຊາດ ພວມຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຸ່ມໂບໂກຮາຣາມ ໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ເບີກີນາ ຟາໂຊ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການຊ້ອມລົບຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ນຳພາ
ໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບ “ບັນຫາສຸກເສີນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ
ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ຍ້ອນການໂຈມຕີເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະຄວາມ
ຮຸນແຮງລະຫວ່າງປະຊາຄົມ ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນ
ອັງຄານແລ້ວນີ້.
ທ່ານແອນດຣູ ຢັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ເບີກີນາ ຟາໂຊ ກ່າວ ໃນ
ການໃຫ້ສຳພາດ ຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ແມ່ນເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ພວກເຮົາກຳລັງທຳ
ການສູ້ລົບຢ່າງດຸເດືອດ ແລະການສູ້ລົບນີ້ ແມ່ນໜັກຂຶ້ນນັບມື້.”
ນາຍພົນວາລດ໌ຮາວເຊີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລັດຖະມຸນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ ຊາບວ່າ AFRICOM ແມ່ນພວມກະກຽມທີ່ຈະໃຫ້ຄຳຕອບໃນທາງລົບ ກ່ຽວ
ກັບແຜນການຕັດກຳລັງ ຖ້າມັນບໍ່ຢູ່ໃນ “ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ.”
ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ພວກ
ເຮົາແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງຫຼາຍ.
ແຕ່ຖ້າກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ ຫາກເຕີບໂຕຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບການຕັດສິນໃຈ
ເຫຼົ່ານີ້ອີກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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