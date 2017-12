ໄຟໄໝ້ປ່າ ລັດຄາລິຟໍຣເນຍ ກາຍເປັນໄຟໄໝ້ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ໄຟ​ປ່າ​ຢູ່​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍຣ​ເນຍ ​ທີ່​ລຸກ​ລາມ​ໄໝ້​ໃນ​ພື້ນທີ່ຫລາຍ​ກວ່າຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນເ​ຮັກ​

ຕານັ້ນ ບັດ​ນີ້​ໄດ້ກາຍ​ເປັນ​ໄຟ​ປ່າ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຢູ່ໃນ​ລັດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 1932 ​ເປັນຕົ້ນມາ.

​ໄຟ​ທີ່ເອີ້ນ​ວ່າ ໄຟປ່າໂທ​ມັສນັ້ນ ​ໄດ້ລຸກ​ໄໝ້​ເຂດ​ພື້ນທີ່ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລີ​

ຟລໍເນຍ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 4 ​ເດືອນ​ທັນວາ​ເປັນຕົ້ນມາ ​ແລະກໍ​ໄດ້ລາມ​ໄໝ້ໃນເນື້ອທີ່​

ກວ້າເຖິງ 110, 641 ເຮັກຕາ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ດັບ​ເພີງ​ຫລາຍ​ກວ່າ 2,800 ຄົນ ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ

ງານ​ຕ້ານກັບເຫດໄຟ​ໄໝ້ດັ່ງກ່າວ. ຄົນ​ດັບ​ເພີງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດຢູ່​ລະຫວ່າງ​ມີ​ການ

​ຕ້ານຢັນ​ໄຟຢູ່​ນັ້ນ ແລະ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກໍໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ 65 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ໄຟທີ່​ໄໝ້ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ້​ໄດ້​ແລ້ວ ແລະ​

ການລຸກ​ໄໝ້​ອັນ​ໃດ​ໃໝ່​ຢູ່​ເຂ​ດ​ພື້ນທີ່​ໃໝ່ ກໍຈະດໍ​ເນີນ​ງານທີ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມການ​ເຜົາ​

ໄໝ້ໄວ້​ໄດ້.

ໄຟ​ປ່າໂທ​ມັສ ​ໄດ້​ທຳລາຍເຄຫາ​ສະຖານ 1,063 ຫລັງ ​ແລະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ກວ່າ 177 ລ້ານ​ໂດ​

ລາ ນັບ​ແຕ່​ມັນ​ໄດ້ເກີດລຸ​ໄໝ້​ເປັນຕົ້ນມາ.

ກ່ອນໄຟ​ປ່າ​ໂທ​ມັສນັ້ນ ກໍ​ມີ​ໄຟ​ປ່າ​ຊີ​ດາທີ່​ເປັນ​ໄຟ​ປ່າທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍຣ​ເນຍ ທີ່​

ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2003 ທີ່​ໄດ້ລາມ​ໄໝ້​ໃນ​ເນື້ອທີ່ກວ້າງ​ເຖິງ 110,576 ​ເຮັກຕາ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງ​ກ່າວ​ວ່າ ອາດ​ມີ​ໄຟໄໝ້ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ປີ 1932 ນັ້ນອີກ ​ແຕ່​ວ່າ​ບັນ

ທຶກ​ເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດ​ເຊື່ອ​ຖືໄດ້ຫລາຍ​ເທົ່າ​ກັບການບັນທຶກ​ໃນປັດຈຸບັນ.



The California wildfire that has blazed through more than a hundred thousand hectares is now the largest wildfire in the state since 1932.



The so-called Thomas Fire has been burning in southern California since December 4 and has scorched 110, 641 hectares.



Fire officials say more than 2,800 fire personnel continue to battle the blaze. One fire fighter lost his life in the battle, and one civilian also died.



Officials say the fire is 65 percent contained and any new burned acreage will be due to controlled-burning operations.



Thomas Fire has destroyed 1,063 structures and cost more than $177 million since its onset.



Before Thomas Fire, California's largest wildfire was the 2003 Cedar Fire that burned through 110,576 hectares.



Fire officials say there may have been larger fires before 1932, but those records are not as reliable as current ones.