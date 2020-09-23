ເປັນຫຍັງຈີນ ໃນທັນທີທັນໃດ ຈຶ່ງຢາກຈະເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະພຶດ ໃນ ເຂດທະເລຈີນໃຕ້

ນັກວິຊາການດ້ານການເມືອງກ່າວວ່າ ຈີນມີຈຸດປະສົງຕ້ານຢັນກັບສະຫະລັດຄືນໂດຍການເປີດການເຈລະຈາກັບ 10 ປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະພຶດ ທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນທະເລເອເຊຍທີ່ແອອັດ ແລະມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ, ທ່ານ ຫວາງ ຢີ (Wang Yi) ໄດ້ຮຽກໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາວ່າ ໃຫ້ສະມາຄົມບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ມີສະມາຊິກ 10 ປະເທດນັ້ນ ເປີດການເຈລະຈາກັບປະເທດຂອງຕົນຄືນອີກ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ກົດແຫ່ງການປະພຶດໃນທະເລຈີນໃຕ້, ອີງຕາມຂ່າວສານ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານຈີນ. ທ່ານຫວາງ (Wang) ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນເດືອນນີ້ວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາຄວນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ກົດແຫ່ງການປະພຶດດັ່ງກ່າວແລ້ວ “ໄວກວ່ານີ້”, ອີງຕາມໂທ ລະພາບສູນກາງຂອງຈີນທີ່ລາຍງານຜ່ານທາງອິນເຕີແນັດ.
ການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະມົນຕີຈີນແມ່ນມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີການກ່າວຫາຈາກລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Michael Pompeo) ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ທີ່ບອກວ່າ ການກ່າວອ້າງເອົາກໍາມະສິດຂອງຈີນໃນທະເລແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະວໍຊິງຕັນຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຖືກກົດດັນຈາກປັກກິ່ງ. ຈີນອ້າງເອົາກໍາມະສິດ 90% ຂອງເຂດທະເລນັ້ນວ່າເປັນຂອງຕົນເອງ.
ປັກກິ່ງຍາດແຍ່ງເອົາກຳມະສິດ ໃນເຂດທະເລທີ່ມີເນື້ອທີ່ 3.5 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ ກັບສະມາຊິກກຸ່ມອາຊຽນຄື ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມແລະຟີລິບປິນ.
ນັກວິຊາການເຊື່ອວ່າ ການເມີນເສີຍຕໍ່ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະ ພຶດທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ຍັງເຮັດບໍ່ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ບັນດາຝ່າຍເຈລະຈາ ໄດ້ບັນລຸໂຄງຮ່າງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປີ 2002 ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຈີນຕົກຢູ່ໃນຂ້າງບໍ່ດີຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດດີໃຈ. ການເຈລະຈາໄດ້ຢຸດລົງໃນປີ 2019.