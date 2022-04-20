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ວັນພຸດ, 20 ເມສາ 2022
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​ເປັນ​ຫຍັງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ຈຶ່ງ​ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ໜາມ​ລົບໃໝ່​ສຸດ ທາ​ງ​ດ້ານ​ພູມ​ສາດ​ການ​ເມືອງ ລະ​ຫວ່າງ ສ​ຫລ ກັບ​ຈີນ?

ຮູບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່ນອກ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຈີນ ໃນ​ເມືອງ​ໂຮ​ເນຍ​ຣາ ປະ​ເທດ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ເມ​ສາ 2022.

ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຮູ້​ແລ້ວກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ວ່າ ຈີນ​ໄດ້ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ກັບ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢ້ານ​ວ່າ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ ຈະ​ເປີດໂອ​ກາດໃຫ້​ຈີນ​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ດອນ​ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຍ້ອນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ເໜີ​ທີ່ເປັນ​ເງົາໆ​ແບບ​ບໍ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ຈີນຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ແບບ​ຄຸມ​ເຄືອ​ກັ​ບ​ປະ​ເທດ​ນ້ອຍໆ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ມົງ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັ​ບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ​ມາ​ບັດ​ນີ້​ຊ້ຳ​ພັດ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ.”

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ຫວັງ ເຫວິນ​ບິນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໄດ້ມີ​ການ​ເຊັນ​ກັນ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ຫວັງ ຢີ່ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ທ່ານ​ເຈ​ຣີ​ເມຍ ມາ​ເນ​ເລ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ “ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈີນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ໂດຍ​ລຳ​ພັງ​ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຊາບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າມ​າ​ຈາກ​ຈີນ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ. ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ນາມ ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ພາ​ຄີ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ແລະ​ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ໃນ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ອັນ​ເຂັ້​ມ​ແຂງ​ກັບ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ​ໄດ້​ກ່າ​ຫາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ​ວ່າ “ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ” ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ ແມ່ນແນ່ນອນ​ຈະ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.”

ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບເຂດ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ທ່ານ​ເຄີດ ແຄັມ​ແບ​ລ (Kurt Campbell) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກິດ​ຈະ​ການ​ເອ​ເຊຍ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ທ່ານ​ແດ​ນຽ​ລ ກ​ຣີ​ເຕັນ​ບ​ລິງ (Daniel Kritenbrink) ໄດ້​ນຳ​ພາ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ອົງ​ການ​ຢູ​ເສດ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ​ຟິ​ຈິ ປາ​ປົວ​ນິວ​ກີ​ນີ ແລະ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ “​ຄວາມ​ສຳ​ພັນທີ່​ມີ​ມາ​ແບບ​ຍາວ​ນານ​ກັບ​ຂົງ​ເຂດ” ແລະ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ໃນ​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ “ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ​ສູ່​ໝູ່​ເກາະ​ໝູ່ດອນ​ໃນ​ເຂດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ແລະ ແລະ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.”

ເລື້ອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ລະ​ຫວ່າງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ແລ​ະ​ຈີນ ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອັນ​ນຶ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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