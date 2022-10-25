ອົງການ WHO ກ່າວວ່າ ໂລກຂອງພວກເຮົາ ໃກ້ຈະບັນລຸການປາສະຈາກພະຍາດໂປລິໂອແລ້ວ

ເນື່ອງໃນວັນໂປລິໂອໂລກ, ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນສຳລັບໂລກທີ່ ປາສະຈາກພະຍາດໂປລິໂອ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຫຼາຍໆປະເທດໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນ ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃໝ່ 5 ປີ ສໍາລັບການກວາດລ້າງພະຍາດເປ້ຍລ່ອຍນີ້ ແລະໂຍນມັນຖິ້ມລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງປະຫວັດສາດ. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານ ໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີການຄາດຄະເນວ່າ ເດັກນ້ອຍປະມານ 350,000 ຄົນເປັນອໍາມະພາດຍ້ອນ ພະຍາດໂປລິໂອ ເມື່ອອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເປີດການ ດໍາເນີນງານກໍາຈັດພະຍາດໂປລິໂອຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຄັ້ງທໍາອິດ ເມື່ອປີ 1988. ປັດຈຸບັນນີ້, ທົ່ວໂລກ ພະຍາດໂປລິໂອເປັນໂຣກລະບາດພຽງແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດ ປາກິສຖານ ແລະ ປະເທດອັຟການິສຖານເທົ່ານັ້ນ. ປັດຈຸບັນໃນປີນີ້, ມີພຽງ 29 ກໍລະນີເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໂລກ ຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີພະຍາດໂປລິໂອ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າຮອດຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.
ອົງການ WHO ເນັ້ນວ່າ ຊ່ວງໄລຍະສຸດທ້າຍນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ເຕືອນບັນດາປະເທດຕ່າງໆວ່າ ບໍ່ໃຫ້ປະລະການປ້ອງກັນຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າລົງໄວເກີນໄປ. ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ WHO ທ່ານ ເຕໂດຣສ ອາດານອມ ເກຣເບເຢຊຸສ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ກ່າວວ່າ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ 29 ກໍລະນີທີ່ຖືກບັນທຶກນັ້ນລວມມີຈຳນວນນ້ອຍໆຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສາຍພັນທີ່ ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກປະເທດປາກິສຖານ.
ທ່ານເຕໂດຣສ ກ່າວວ່າ:
“ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໃບຮັບຮອງການປາສະຈາກພະຍາດໂປລິໂອທີ່ຮຸນແຮງຂອງອົງການ WHO ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຟຣິກາກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ພະຍາດໂປລິໂອຍັງຄົງມີການໝຸນວຽນຢູ່ທົ່ວ ທຸກບ່ອນ, ມັນກໍຍັງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຢູ່. ຢ່າງໃດ ກໍຕາມ, ຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດພິເສດ ເພື່ອຍຸຕິພະຍາດ ໂປລິໂອສໍາລັບສິ່ງທີ່ດີກວ່າໃນເວລານີ້.”
ອົງການ WHO ເຕືອນວ່າ ພະຍາດໂປລິໂອ ຍັງສາມາດແຜ່ລະບາດລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການໝູນວຽນຂອງໄວຣັສໂປລິໂອທີ່ກຳເນີດມາຈາກຢາວັກ ຊີນ. ສາຍພັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບ ຢາຕ້ານພະຍາດເປ້ຍລ່ອຍພຽງພໍ. ລາຍງານໄດ້ລະບຸວ່າ ສາຍພັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຄົງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວພາກສ່ວນຕ່າງໆຢູ່ໃນອາຟຣິກາ, ເອເຊຍ ແລະຢູໂຣບ, ເຊິ່ງມີການລະບາດໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ອິສຣາແອລ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ UNICEF ທ່ານນາງແຄັດເທີຣີນ ຣັສແຊລ (Catherine Russell) ກ່າວວ່າ ຍຸດທະສາດແບບໃໝ່ໃນການລົບລ້າງພະ ຍາດໂປລິໂອ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາກ້າວໄປ ເຖິງເສັ້ນໄຊ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວລວມມີ ກົນລະຍຸດເພື່ອ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກການລະບາດຂອງສາຍພັນຕ່າງໆ, ແລະຢຸດການແຜ່ ລະບາດຂອງພວກມັນໄປສູ່ປະເທດອື່ນໆ.
ທ່ານນາງ ຣັສແຊລ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຍັງໄດ້ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ເພື່ອເລັ່ງລັດການຮັບມືຂອງ ພວກເຮົາຕໍ່ການລະບາດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້. ດໍາເນີນການໃນທັນທີທັນໃດເພື່ອໃຫ້ ໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກມັນຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່ານີ້. ແລະ ພວກເຮົາຍັງຄົງປະຕິບັດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບໂຄງການ ຕ່າງໆທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະພູມຄຸ້ມກັນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງພະຍາດໂປລິໂອ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວມາກ່ອນ. ຍຸດທະສາດໃໝ່ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຍຸຕິພະຍາດໂປລິໂອໃນທຸກຮູບແບບ. ມັນຍັງຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນອະນາ ຄົດອີກດ້ວຍ.”
ຖ້າເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຫາກບັນລຸຜົນສໍາເລັດ, ພະຍາດໂປລິໂອກໍຈະກາຍເປັນ ພຽງພະຍາດທີສອງຫຼັງຈາກພະຍາດໝາກສຸກໝາກໄສ ທີ່ຖືກລຶບລ້າງອອກຈາກ ໜ້າຂອງໜ່ວຍໂລກນີ້. ໜ່ວຍງານທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມັນຈະໃຊ້ທຶນຮອດ ສີ່ພັນແປດຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອບັນລຸ ເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດດັ່ງກ່າວນີ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນຈະມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ການລຶບລ້າງຂອງພະຍາດໂປລິໂອ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ປະຢັດເງິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 33 ຕື້ໂດລາ.