ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຈຳນວນອົບພະຍົບທີ່ສະຫະລັດ
ຈະຮັບເອົາ ສຳລັບສົກປີ 2018 ຈະມີຢູ່ 45,000 ຄົນ ໂດຍຮ້ອງວ່າເປັນ “ໂຄງການອົບ
ພະຍົບເທື່ອທຳອິດ ຂອງອາເມຣິກາ” ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ເປັນ
ລະດັບທີ່ໃຫ້ຄວາມປອດໄພແກ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ.”
ຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະ ລັດຢູ່
ໃນເສັ້ນທາງຮັບເອົາອົບພະຍົບໜ້ອຍລົງສຳລັບສົກປີ 2018 ຄືໜ້ອຍກວ່າ ໃນຮອບ 37
ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຄງການອົບພະຍົບໃນປັດຈຸບັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ໂຄງ ການຮັບເອົາອົບພະ
ຍົບເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ USRAP ທີ່ມີມາຈົນເທົ່າທຸກມື້ນີ້.
ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກໄດ້ປືກ
ສາກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ແລະທີມງານດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງປະ ທານາທິບໍດີ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ນີ້ “ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອຮັບເພີ້ມເອົາການກວດສອບ
ເພີ້ມຕື່ມ” ທີ່ໄດ້ອອກແບບ “ເພື່ອໃຫ້ມີການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ໃນດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ ຂອງພວກທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພສາ
ທາລະນະ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ.”
ການປະກາດຍັງກ່າວວ່າ “ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ນີ້ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ຮັບເອົາພວກ
ອົບພະຍົບ ໃຫ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢ່າງຖາວອນ ຫລາຍກວ່າປະເທດໃດໆ ແລະພວກ
ເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທີ່ສຸດ ຮວມທັງພວກຜູ້ທີ່ຖືກປະ
ຫັດປະຫານ ຍ້ອນເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແນວຄິດທາງການເມືອງ ສັນຊາດ ສາສະໜາ ຫລືເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມສັງຄົມໃດສັງຄົມນຶ່ງ.”
ທຳນຽບຂາວຍັງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ຍັງ “ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ຈະສຸມຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ ໃສ່ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງປະມານ 270,000 ຄົນ ທີ່
ໄດ້ຂໍລີ້ໄພ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການກວດສອບຢ່າງເໝາະສົມ ແລະໄດ້ມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນັ້ນ.
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