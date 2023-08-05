ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນທຸກຄົນ ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດຄວາມໄວສູງ. Julie Taboh, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການລົງທຶນຫລາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາເພື່ອຂະຫຍາຍການບໍລິການທີ່ວ່ານີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນ ອາເມຣິກາເຊື່ອມຕໍ່ ຫລືມີອິນເຕີແນັດ ໄດ້.”
ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ວ່າ ຈະໃຫ້ທຶນຫຼາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໃນອາເມຣິກາ ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດຄວາມໄວສູງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ພາຍໃນປີ 2030.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນກ່າວດັ່ງນີ້: "ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນອິນເຕີແນັດຄວາມໄວສູງແບບບໍ່ເຄີຍມີມາ ກ່ອນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນທຸກມື້ນີ້ນຳປະໂຫຍດ ມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຄືກັນກັບໄຟຟ້າ, ຫລືນ້ໍາ, ຫຼືການບໍລິການພື້ນຖານ ດ້ານອື່ນໆ."
ໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີລາຄາຍ່ອມເຍົາ ຫຼື ACP ໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2021, ຊຶ່ງ ເອົາເງິນໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອສູງເຖິງ 30 ໂດລາ ຕໍ່ ເດືອນ, ຫຼືສູງເຖິງ 75 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ມີເງື່ອນ ໄຂເໝາະສົມ ເພື່ອຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອິນເຕີແນັດ. ໂຄງການນີ້ຍັງສະໜອງເງິນ ໃຫ້ເປັນສ່ວນຫຼຸດຄັ້ງດຽວ ສຳລັບຊື້ແລັບທັອບ, ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ, ຫຼື ແທັບ ເບລັດຫລາຍເຖິງ 100 ໂດລາ.
ຄະນະລັດຖະບານ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍກວ່າ 300 ອົງການຈັດຕັ້ງ ຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນໄດ້.
ທ່ານນາງກີມ ຄີແນນ (Kim Keenan) ເປັນຫົວຫນ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານນະ ໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນຄວາມກ້າວຫນ້າດ້ານດິຈິຕອລ, ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍນີ້, ເຂົ້າໃຈວ່າມັນສາມາດໃຊ້ການໄດ້. ການທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເລືອກເອົາອາຫານ ແລະ ອິນເຕີແນັດດີນັ້ນ ແມ່ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ”.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມກັງວົນວ່າ ACP ອາດຈະບໍ່ມີເງິນໃຫ້ ໃນປີ ຫນ້ານີ້.
ທ່ານນາງຄີແນນ ຈາກສະຖາບັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານດິຈິຕອລກ່າວຜ່ານ SKYPE ອີກວ່າ:
"ແລະແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ບອກທຸກຄົນຢູ່ທຸກແຫ່ງ, ແລະໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຜູ້ແທນຂອງ ພວກເຮົາ ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງ ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ."
ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າເຖິງອິນ ເຕີແນັດຄວາມໄວສູງ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດຟຸມເຟືອຍ ຫລື ຄວາມຫລູຫລາອີກຕໍ່ໄປ ແລ້ວ - ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບພົນລະເມືອງ ເພື່ອຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
U.S. President Joe Biden says he wants every American to have access to high-speed internet. VOA’s Julie Taboh has our story about the United States' more than $40 billion-dollar investment to expand the service.
President Joe Biden: “We’re going to be able to connect every person in America.
U.S. President Joe Biden recently committed more than $40 billion to make sure that everyone in America has access to reliable high-speed internet by 2030.
President Joe Biden:
“It's the biggest investment in high-speed internet ever, because for today's economy to work for everyone, internet access is just as important as electricity was, or water, or other basic services.”
The Affordable Connectivity Program, or ACP, launched in 2021, already provides eligible households up to $30 a month, or up to $75 a month on qualifying tribal lands, to offset internet bills. It also offers a one-time discount of up to $100 on a laptop, desktop computer, or tablet.
The administration is working with more than 300 community organizations across the country to help achieve its goal.
Kim Keenan is the chief policy officer of the Digital Progress Institute, a nonprofit organization that’s helping to spread the word.
She spoke with VOA via Skype.
Kim Keenan, Digital Progress Institute via SKYPE:
"Our goal is to make sure that people understand this policy, understand that it works. Giving people the opportunity to not have to choose between food and broadband is so powerful.”
There are concerns, however, that the ACP may run out of funding next year.
Kim Keenan, Digital Progress Institute via SKYPE:
“And rather than let that happen, we need to make sure we tell everyone everywhere, and especially our representatives at every hearing, that this is something that has to go forward."
The Biden-Harris administration says access to high-speed internet is no longer a luxury — it is a necessity for citizens to fully participate in today’s society.