ທຳນຽບຂາວ ຕ້ອງຕິ ຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ດຳລັດ ຫ້າມເດີນທາງ

ທຳນຽບຂາວໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ແບບໂກດແຄ້ນ ທີ່ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະ
ບານກາງໄດ້ທຳການຂັດຂວາງຕໍ່ດຳລັດສະບັບຫລ້າສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ
ທຣຳ ທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ 7 ປະເທດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະ
ລັດ ເລີ້ມໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
“ມື້ນີ້ຄຳສັ່ງຂອງສານປະຈຳເຂດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໜ້າຕ້ອງຕິ ໄດ້ຕັດຮອນຄວາມ
ພະຍາຍາມ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະປົກປ້ອງ ໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນມີຄວາມ
ປອດໄພແລະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພລະດັບຕ່ຳສຸດເພື່ອເຂົ້າມາໃນ
ສະຫະລັດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ອອກໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ ຜູ້ພິພາກສາ Derrick Watson ໄດ້ຕັດສິນບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບການຈຳກັດຮັດແຄບ ຕໍ່ພວກເດີນທາງຈາກ 6 ປະເທດ ທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ
ກ່າວວ່າ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຢ່າງພຽງພໍ ຕາມມາດຕະຖານ ຄວາມປອດໄພຂອງສະ
ຫະລັດນັ້ນ.
ດຳລັດ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ຈະຫ້າມໃນລະດັບໃດລະດັບນຶ່ງ ຕໍ່ຜູ້ເດີນ
ທາງທີ່ມາຈາກປະເທດແຊດ ອີຣ່ານ ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊີເຣຍ ແລະເຢເມນ.
ຄຳສັ່ງງົດເວັ້ນຊົ່ວຄາວຂອງຜູ້ພິພາກສາ Watson ບໍ່ໄດ້ລົບກວນໃນການຈຳກັດຮັດ
ແຄບຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອແລະເວເນຊູເອລາ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳຈະທຳການປົກປ້ອງຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ການອອກ ດຳລັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າຄຳປະກາດທີ່ ຈຳກັດຮັດແຄບກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການທົບ
ທວນດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳເອີ້ນການຕັດສິນນີ້ວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເວົ້າວ່າ ຕົນຈະຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳ
ຕັດສິນນີ້ ໃນວິທີທີ່ວ່ອງໄວເປັນພິເສດ.
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