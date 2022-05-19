ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນອອກເດີນທາງຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນ ເວລາ 6 ວັນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສາຍ ສຳພັນກັບຜູ້ນຳຂອງສອງປະເທດ ພ້ອມດຽວ ກັນນັ້ນ ກໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຜິດຕໍ່ຈີນວ່າ: ການບຸກລຸກທີ່ປະສົບບັນຫາຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ຄວນເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງຢຸດຕິການສົ່ງສຽງຂົ່ມຂູ່ຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP)
ທ່ານໄບເດັນອອກເດີນທາງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະມີກຳນົດຈະພົບປະກັບປະທາ ນາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ (Yoon Suk Yeol) ທີ່ຫາກໍ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຟູມີໂອະ ກິສຊິດະ (Fumio Kishida). ການເຈລະຈາຂອງພວກເພິ່ນ ຈະເວົ້າເຖິງເລື້ອງການຄ້າ, ເພີ່ມທະ ວີຄວາມແໜ້ນໜຽວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະຫນອງສິນຄ້າໃນທົ່ວໂລກ, ຄວາມ ກັງວົນກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເຫນືອ ແລະການລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນປະເທດນັ້ນ.
ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນ ຍັງຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັນທະມິດຍຸດທະສາດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມກຸ່ມຄວດ (Quad) ຊຶ່ງລວມມີອອສເຕຣເລຍ, ອິນເດຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທ່ານໄບເດັນນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ສ້າງແນວໜ້າທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງ ແໜ້ນແຟ້ນໃນດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍຕ້ອງຮັບຜົນຕາມມາໃນການບຸກລຸກຢູເຄຣນ. ພັນທະມິດນັ້ນ ລວມມີເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ເປັນຢ່າງດີ ຈາກທ່ານຢຸນໃນງານລ້ຽງອາ ຫານຄ່ຳຂອງລັດຖະບານ ແລະມີການສົນທະນາຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບ ທ່ານກິສຊີດະກໍຕາມ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກໍຮູ້ວ່າ ຄວາມສຳພັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະກາຍເປັນປະເທດທີ່ຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຈີນ.
“ພວກເຮົາຄິດວ່າ ການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຍຸດທະສາດອິນໂດ-ປາຊີຟິກຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະຈາກນັ້ນມັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສັນອັນມີຊີວິດຊີວາ ທີ່ສະຫະລັດສາມາດນຳພາໂລກເສລີ ໃນການຕອບໂຕ້ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ກຳນົດແຜນການສໍາລັບການນໍາພາຂອງອາເມຣິກາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຫຼັກການແລະມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນພາກພື້ນທີ່ຈະກໍານົດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອະນາຄົດຂອງສັດຕະວັດທີ 21,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທໍານຽບຂາວ, ທ່ານເຈກ ຊູລີວານ (Jake Sullivan).
ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮີບດ່ວນ ກ່ຽວ ກັບເລື້ອງຈີນໃນບັນດາພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ມັນເປັນວິກິດການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຕົນເອງ - ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາ ຄັນເພື່ອຈະສະແດງໃຫ້ຈີນເຫັນວ່າ ບໍ່ຄວນພະຍາຍາມຍຶດເອົາ ດິນແດນທີ່ມີ ການໂຕ້ແຍ້ງກັນໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດການທາງທະຫານ.
ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານໄບເດັນ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ປະເຊີນກັບບັນຫາລົມແຮງພາຍໃນປະເທດ: ການຂາດແຄນນົມຝຸ່ນສຳລັບເດັກ, ໄພ
ເງິນເຟີ້ທີ່ຈຳກັດງົບປະມານ, ຈໍານວນການຕິດເຊື້ອໂຄ-19 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ຄວາມບໍ່ສາມາດອົດທົນໄດ້ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາຄ້າຍເດໂມແຄຣັດຕ່າງໆ ທີ່ຂັດ ຂວາງຄໍາຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດສະຫະລັດທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ສິດໃນການແທ້ງລູກຖອຍຫລັງກັບໄປ.
ບັນຫາທີ່ຍາກສຳລັບທ່ານໄບເດັນປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍແມ່ນເປັນເລື້ອງບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະແກ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.