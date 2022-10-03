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ວັນຈັນ, 03 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ສົງ​ຄາມ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແນວ​ໃດ​ສຳ​ລັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຂອງທະ​ວີບ ເອ​ເຊຍ

ແມ່​ຍິງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ທົ່ງ​ນາ​ກັງ​ຫັນ​ລົມ​ໃນ​ເມືອງ ອາ​ນານ​ຕາ​ເປີ, ແຂວງ ອັນ​ດ​ຣາ ປ​ຣາ​ແດັ​ສ, ອິນ​ເດຍ, 14 ກັນ​ຍາ 2022.

ການ​ລຽນ​ແຖວ​ຢູ່ນ​ອກ​ປ້ຳ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ ແມ່ນ​ໄດ້​ສັ້ນ​ລົງ, ແຕ່ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP.

ທ່ານ ອາ​ຊານ​ກາ ຊຳ​ປາດ, ອາ​ຍຸ 43 ປີ​ທີ່​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໂຮງ​ງານ​ຫ່ງ​ນຶ່ງ, ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຕື່ມ​ຕົວ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລ​າ. ລາວ​ຈະ​ກວດ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ຄວາມ, ຍ່າງ​ກາຍ​ປ້ຳ​ນ້ຳ​ມັນ, ແລະ ກວດ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວຫຼື​ບໍ່. ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ອາດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ໃສ​ໄດ້​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍມື້.

ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເບື່ອ​ກັບ​ສິ່ງນີ້ຫຼາຍ.”

ຄວາມ​ອຶດ​ອັດ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ທີ່​ມີປະ​ຊາ​ກອນ 22 ລ້ານ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ ຍ້ອນ​ມີ​ໜີ້​ສິນ​ຢ່າງ​ໜັກ, ການ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ, ແລະ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ. ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່​ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ແຕ່​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ຍ້ອນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ແລະ ການ​ລົບ​ກວດ​ຕະ​ຫຼາດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໂລກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ.

ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ອາຍ​ແກັ​ສ​ຂອງ ຢູ​ໂຣບ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເອ​ເຊຍ​ນັ້ນ, ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ລາ​ຄ​າ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຟອ​ສ​ຊິ​ລ ແລະ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້ທ່ານ ທິມ ບັກ​ລີ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ນັກ​ວິ​ໄຈ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ ການ​ເງິນ, ອ້າງວ່າ​ ເປັນ “ພາ​ວະ​ເງິນ​ເຟີ້ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ” ແລະ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໃຊ້​ຄຳ​ສັບ​ນັ້ນ​ດັ່ງ​ກັບການ​ກ່າວ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ.”

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ, ບາງ​ຄັ້ງຫຼາຍກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ​ຄື ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ ຍີ່​ປຸ່ນ​ນັ້ນ, ນີ້​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ. ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ​ຂອງ ຈີນ ແລະ ອິນ​ເດຍ ນັ້ນ​ມັນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຖ່ານ​ຫີນ​ທີ່​ເປື້ອນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ. ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບ​ການ​ເງິນ​ຕຶງ​ຄຽດ​ຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ, ສົງ​ຄາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່ບໍ່​ສົມ​ສ່ວນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ກາ​ນິ​ກາ ຈໍ​ລາ (Kanika Chawla), ຈາກ​ໜ່ວຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ວິ​ທີ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໜ້າ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້: ເຊິ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ ຫຼື ຕັດ​ສິນໃຈ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຟອ​ສ​ຊິ​ລ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

ທ່ານ​ນາງ​ຈໍ​ລາ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ມີ​ຮອດ​ທາງ​ແຍກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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