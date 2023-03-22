ຫຼັງຈາກການໂຕ້ຖຽງຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມໂມໂຫຈາກສາທາລະນະທີ່ກະຈາຍໄປສູ່ຖະໜົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ແມ່ນໄດ້ຊະນະການຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານສຳລັບຕອນນີ້, ເພື່ອຂື້ນອາຍຸການອອກບຳນານຂອງ ຝຣັ່ງ ຈາກ 62 ປີເປັນ 64 ປີ. ແຕ່ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?
ຫຼັງຈາກການຜ່າຍແພ້ໃນຍັດຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈສອງຄັ້ງ ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ມາກຣົງ ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ, ເຊິ່ງຂາດໄປພຽງຄະແນນສຽງດຽວນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ກຳມະບານໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະຂໍອຸທອນການປະຕິຮູບເບ້ຍບຳນານຂອງທ່ານ ມາຣົງ ດ້ວຍວິທີອື່ນ, ລວມມີການນັດຢຸດງານທີ່ດຳເນີນຢູ່ ແລະ ການປະທ້ວງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດຢຸດຊະງັກ.
“ມັນເປັນການຄັດຄ້ານຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ການປະຕິຮູບນັ້ນ, ອີງຕາມການຂ່າວນັກລັດຖະສາດ ຝຣັ່ງ ແລະ ນັກຂຽນ ທ່ານນາງ ນິໂຄລ ບາຊາຣັງ ທີ່ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍເບ້ຍບຳນານ ທີ່ຖືກຜັກດັນດ້ວຍການໃຊ້ມາດຕະການລັດຖະທຳມະນູນພິເສດ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ຄວາມໂມໂຫແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າມັນຈະໄປຮອດໃສ.”
ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ແລະ ເມືອງອື່ນໆລຸນຫຼັງການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໝັ້ນໃຈ, ບວກໃສ່ກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຫຼາຍວັນ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມຫຼາຍສິບຄົນ ແລະ ໄດ້ມອດໄຟທີ່ເຜົາໄໝ້ຢູ່ກອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ມີໃຜເກັບ. ກຳມະກອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການນັດຢຸດງານດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບນັ້ນ, ແຕ່ວ່າຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍກວ່າ 9 ພັນໂຕນແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ເໜົ່າເປື່ອຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ.