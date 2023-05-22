ໃນການມ້ວນທ້າຍກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມວັນກັບບັນດາພັນທະມິດຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ນຳໜ້າໝູ່ ຫຼື G-7 ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ການຮັບປະກັນຕໍ່ ຈີນ ອີກຄັ້ງວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຕາເວັນຕົກ ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງໄດ້, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ກຸ່ມ G-7 ໄດ້ເພີ່ມການກົດດັນເພື່ອທຳການຕ້ານຢັນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ ກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນ ຮິໂຣຊິມະ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າມັນມີຫຍັງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າມັນຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້” ລະຫວ່າງຕາເວັນຕົກກັບ ປັກກິ່ງ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ G-7 ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມອື່ນໆໃນພາກພື້ນ ແມ່ນພ້ອມກັນທີ່ຈະຕ້ານຢັນຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງ ປັກກິ່ງ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການບຸກລຸກ ໄຕ້ຫວັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນມີຄວາມສາມັກຄີກັນກວ່າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປັນໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.”
“ພວກເຮົາທຸກຄົນເຫັນພ້ອມກັນວ່າພວກເຮົາຈະຮັກສານະໂຍບາຍຈີນດຽວ,” ເຊິ່ງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ, ໂດຍອ້າງເຖິງນະໂຍບາຍພາຍໃຕ້ອັນທີ່ ສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ວ່າ ປັກກິ່ງ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ ຈີນ, ແລະ ຮັບຮູ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງ ປັກກິ່ງ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມີອຳນາດອະທິປະໄຕຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ ໂດຍປາສະຈາກ ການຮັບຮອງເອົານັ້ນ, ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ວໍຊິງຕັນ ພິຈາລະນາສະຖານະພາບຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜ “ສາມາດປະກາດໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດ, ຢຸດເທົ່ານັ້ນ, ມັນຕ້ອງມີຜົນອອກມາອັນໃໝ່ທີ່ຖືກຕົກລົງກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.” ເຊິ່ງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ອ້າງເຖິງສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງ ໄຕ້ຫວັນ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ “ບໍ່ຄາດວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ຈະປະກາດເອກກະລາດໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະນັ້ນ,” ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຕືອນ ຈີນ ຕໍ່ການບຸກລຸກເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວທີ່ ປັກກິ່ງ ພິຈະລະນາວ່າເປັນແຂວງທີ່ຖືກແຍກອອກໄປ.
ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ “ມັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງໃນບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖ້າ ຈີນ ດຳເນີນການຝ່າຍດຽວ, ມັນຈະມີການຕອບໂຕ້. ມັນຈະມີການຕອບໂຕ້.”