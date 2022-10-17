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ວັນຈັນ, 17 ຕຸລາ 2022
ລາວ

ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ປັບຫຼຸດ​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ​ລົງ​ຈາກ 3.8 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 2.5 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2022

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ທຳ​ການ​ຄ້າ​ຂາຍ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕູ້ ATM.

ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ປັບຫຼຸດ​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ​ລົງ​ຈາກ 3.8 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 2.5 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2022 ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ ແລະ ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ປັບຫຼຸດ​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ​ລົງ​ຈາກ 3.8 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 2.5 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2022.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ໄດ້​ປັບຫຼຸດ​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ເອ​ເຊນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 5 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ 2022 ລົງ​ມາ​ເປັນ 3.2 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2022 ນີ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົ​ງ​ຈາກ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ອັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ ແລະ ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ທີ່​ຜັນ​ຜວນ​ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ນັ້ນ ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຄ່າ​ເງິນ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ຢ່າງ​ໜັກ​ອີກ​ດ້ວຍ ແລະ ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາ​ວະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ຍ່ອມ​ຈະ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລະ​ດັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ (GDP) ຢ່າງຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ດັ່ງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ສ​ປ​ປ​ ລາວ ທີ່​ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ GDP ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2022 ນີ້​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ພຽງ 2.5 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ​ຄາດ​ໝາຍ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 3.8 ເປີ​ເຊັນ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ​ປີ 2021 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ຈາກ​ເດືອ​ນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ນັ້ນ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນພາກ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ​ເລີ່ມ​ຟື້ນ​ຕົວ ແລະ ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີກ​ຄັ້ງຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຂດ​ລາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເປັນ​ເວ​ລາກວ່າ 2 ປີ​ເພາະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລີກ​ຈ້າງ​ງານ​ໃນ​ພາກ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ ສ່ວນ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວກໍ​ປິດ​ກິດ​ຈະ​ການ​ເຖິງ 30 ເປີ​ເຊັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ສວນ​ສະ​ຫວັນ ວິ​ຍະ​ເກດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ຕໍ່​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2020 ຈຳ​ນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ເຖິງ 91.5 ເປີ​ເຊັນ ແລະ ຂາດ​ລາຍ​ຮັບຫຼາຍກວ່າ 86 ເປີ​ເຊັນ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2019 ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ປີ 2021 ສ​ປ​ປ ລາວ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ຕົວ​ເລກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ຍ້ອນ​ການ​ປິດ​ປະ​ເທດ ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ລາວ​ປະ​ມານ 30 ເປີ​ເຊັນ​ໄດ້​ປິດ​ກິດ​ຈະ​ການ.”

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເພີ່​ມ​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ GDP ໃນ​ປີ 2022 ຈາກ​ລະ​ດັບ 4.2 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 4.5 ເປີ​ເຊັນ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ GDP ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 205,285 ຕື້​ກີບ​ທີ່​ຄິດ​ສະ​ເລ່ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນລາວ​ທີ່​ລະ​ດັບ 2,674 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ໄດ້ 16.44 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ GDP ແລະ ຈະ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ບໍ່​ເກີນ 18.05 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ GDP ເພື່ອ​ຈະ​ຄຸມ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ບໍ່​ເກີນ 1.61 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ GDP ແລະ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄວ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 43,950 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 3,950 ຕື້​ກີບ, ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 6,750 ຕື້​ກີບ ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 33,250 ຕື້​ກີບ​ນັ້ນ​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ທັງ​ນີ້​ປັດ​ໄຈ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ​ກໍ​ຄື​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໃນ ລາວ ຂອງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ ດັ່ງ​ທີ່​ ດຣ. ປິ​ຕິ ສ​ຣີ​ແສງ​ນາມ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ​ຈຸ​ລາ​ລົງ​ກອນ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທີ່​ບາງກອກ ປະ​ເທດ ໄທ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີພັກການເມືອງພັກດຽວ ແລ້ວພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວນີ້ກໍມີການສ້າງຜູ້ນຳລຸ້ນຕໍ່ມາ ເຊັ່ນມີຂະບວນການໃນການທີ່ຈະຖ່າຍທອດວົງຄວາມຮູ້ສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍພາຍໃນພັກ ແລະ ທັງໝົດເພື່ອບໍລິການປະຊາຊົນ ເພາະໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີໃຜທຳລາຍພັກການເມືອໄດ້ຍົກເວັ້ນປະຊາຊົນ ເພາະກອງທັບກັບພັກການເມືອງມັນເປັນເນື້ອດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນສິ່ງດຽວທີ່ຈະທຳລາຍການເມືອງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍຄືປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ພໍໃຈໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ດັ່ງນັ້ນພັກມີພາລະກິດດຽວຄື ບໍລິການປະຊາຊົນ."

ດ​ຣ. ປິ​ຕິ ໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ ລາວ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ຮຸນ​ແຮງ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ​ຄື​ກັບ​ປະ​ເທດ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ ເພາະ​ວ່າ​ລາວ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນັ້ນ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ.

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