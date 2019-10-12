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ການ​ຈັດ​ການ​ເລື້ອງ​ນ້ຳ ໃຫ້​ດີ ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ໃຫ້​ຊ້າ​ລົງ​ໄດ້

ຝູງ​ນົກ​ກະ​ສາ ບິນ​ເຫວີ່ນ​ເພື່ອ​ດັກຈັບ​ປາຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດິນ​ທາມ ຢູ່ນອກ​ເມືອງກາວ​ຮາ​ຕີ (Gauhati) ຂອງ​ອິນ​ເດຍ, ວັນ​ທີ 20 ທັນ​ວາ, 2018

ອົງ​ການ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ນ້ຳຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນ້ຳ ແລະ​ສຸ​ຂາ​ນະ​ໄມເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນ້ຳ ອາດສາ​ມາດຊ່ວຍ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ ແລະ​ຫລຸດ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ພາບໂລກຮ້ອນ​ເອົ້າ​ຂຶ້ນ ນັ້ນໃຫ້​ຫລຸດ​ລົງໄດ້. Lisa Schlein ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນິ​ວາ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ການ​ນ້ຳ​ ທີ່​ດີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດລາຍ​ງານ​ວ່າ ປະມານ 90 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ໃຫຍ່ໆ​ ທັງ​ໝົດລ້ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ນ້ຳ​ທັງ​ນັ້ນ. ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ລົມພາ​ຍຸ, ກະ​ແສ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ໄພ​ແຫ້​ງ​ແລ້ງ, ແລະ​ເຫດ​ການ​ອັນ​ອື່ນໆ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບນ້ຳ ແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຫລາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ສູງ​ເຖິງ​ຫລາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ.

ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຫລື UN-Water ທ່ານ​ນາງ ດາ​ນຽນ ບ​ອ​ສ​ທ​ຣອມ ຄຸ​ຟ​ເຟ (Daniella Bostrom Couffe) ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ການ​ເລື້ອງ​ນ້ຳ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດໄດ້. ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ບອກວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ມັກ​ຈະ​ຖືກມອງ​ຂ້າມ.

ທ່ານ​ນາງ ຄຸ​ຟ​ເ​ຟິ (COUFFE) ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:
"​ນ້ຳ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ທາງດ້ານການ​ເມືອງ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ເພາະ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຖື​ເບົາ​. ແລະແນ່ນອນ ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນກໍຢາກ​ຈະ​ເຫັນວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ທັງ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນທົ່ວ​ໄປ ແລະ​ຈາກພວກ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫານີ້.”

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້ ໄດ້​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງໃນ​ການ​ຈັດ​ການ​ກັບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ​ນ້ຳ ​ແບບມີ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ. ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ອັນ​ນຶ່ງ ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ພື້ນ​ຖານໂຄງລ່າງສີຂຽວ, ເລັງໃສ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ດິນ​ທາມຕ່າງໆ ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ສູນ​ຫາຍ​ໄປແລ້ວນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ ຄຸ​ຟ​ເຟິ (COUFFE) ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ ປະ​ມານສອງສ່ວນ​ສາມ ຂອງ​ດິນ​ທາມ ໄດ້​ຖືກ​ຫັບ​ຫາຍ​ໄປ. ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ປະ​ເດັນ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມ​ມີ ວຽກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ, ຮ່ອງ​ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ, ແລະ​ການ​ຂຸດບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ. ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ສິ່ງນັ້ນໆແມ່ນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກັ​ສຄາ​ບອນ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ທີ່ຫລວງ​ຫລາຍ​ພາຍ​ມາກ.

ທ່ານ​ນາງ ຄຸ​ຟ​ເຟິ (COUFFE) ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ:
"ດິນ​ທາມ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ ແມ່ນກວາມ​ເອົາ​ປະ​ມານ 3 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ. ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ຮັກ​ສາ​ອາຍແກັ​ສ​ຄາ​ບອນ​ໄວ້​ໄດ້ /ເທົ່າ​ກັນກັບສອງ​ເທື່ອ​ຂອງ​ປະ​ລິ​ມານ ຄາ​ບອນ ​ທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ທັງ​ຫລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກຮວມ​ເຂົ້າ​ກັນ ຮັກ​ສາ​ໄວ້. ສະ​ນັ້ນ ໂດຍ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ດິນ​ທາມເຫລົ່າ​ນີ້ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ, ນັ້ນ ​ມັນເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຫລາຍ​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກການ​ປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ.”

​ອົງ​ການ UN-Water ລາຍ​ງານວ່າການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກັສທີ່ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ສາ​ມາດ​ຖືກ​ຫລຸດ​ລົງ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍືນ​ຍົງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ອົງ​ການນີ້​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ມີ 123 ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ແບບນີ້​ຢູ່ໂດຍ​ການໃຊ້​ຊັ້ນ​ດິນ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ນຳ​ໄວ້, ແລະ​ສາຍ​ນ້ຳ, ແລະ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາອນ​ໂລກ​ປະ​ມານ 40 ເປີ​ເຊັນ​ນັ້ນ ຮ່ວມ​ກັນ.

ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ໜ້ອຍກວ່າແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນລະ​ດັບ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມຈາກ​ການກ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ. ອົງ​ການນີ້ ຍັງ​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ ສະ​ພາບ​ການໃໝ່ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ໂດຍ​ຜ່ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ມີ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍແນ​ໃສ່ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮັ່ງ​ມີກວ່າ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ອາຍ​ຄາ​ບອນ​ອອກ ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ພາ​ໃຫ້​ມີການກ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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