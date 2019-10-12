ອົງການວ່າດ້ວຍນ້ຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື້ອງນ້ຳ ແລະສຸຂານະໄມເວົ້າວ່າ ການຈັດການກ່ຽວກັບເລື້ອງນ້ຳ ອາດສາມາດຊ່ວຍສະກັດກັ້ນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຫລຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ພາໃຫ້ມີສະພາບໂລກຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນ ນັ້ນໃຫ້ຫລຸດລົງໄດ້. Lisa Schlein ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາຈາກນະຄອນເຈນິວາ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ປະມານ 90 ເປີເຊັນຂອງໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໆ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳທັງນັ້ນ. ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ລົມພາຍຸ, ກະແສຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະເຫດການອັນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຫລາຍສິບພັນຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຜົນເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງເຖິງຫລາຍຕື້ໂດລາ.
ໂຄສົກປະຈຳອົງການວ່າດ້ວຍນ້ຳ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UN-Water ທ່ານນາງ ດານຽນ ບອສທຣອມ ຄຸຟເຟ (Daniella Bostrom Couffe) ກ່າວວ່າ ການຈັດການເລື້ອງນ້ຳສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້. ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງກໍໄດ້ບອກວີໂອເອວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ.
ທ່ານນາງ ຄຸຟເຟິ (COUFFE) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ນ້ຳແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການເມືອງຫລາຍປານໃດ ເພາະວ່າ ມັນເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຖືເບົາ. ແລະແນ່ນອນ ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຢາກຈະເຫັນວ່າມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ທັງຈາກປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະຈາກພວກທີ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງກ່ຽວກັບບັນຫານີ້.”
ບົດລາຍງານຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້ ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຍຸດທະສາດຈຳນວນນຶ່ງໃນການຈັດການກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະນ້ຳ ແບບມີການປະສານງານກັນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດອັນນຶ່ງ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສີຂຽວ, ເລັງໃສ່ການຟື້ນຟູດິນທາມຕ່າງໆ ຂອງໂລກທີ່ສູນຫາຍໄປແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ຄຸຟເຟິ (COUFFE) ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ປະມານສອງສ່ວນສາມ ຂອງດິນທາມ ໄດ້ຖືກຫັບຫາຍໄປ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນປະເດັນຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມມີ ວຽກງານກະສິກຳ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ແລະການຂຸດບໍ່ນ້ຳມັນ. ທ່ານນາງເວົ້າອີກວ່າ ສິ່ງນັ້ນໆແມ່ນສົ່ງຜົນ ໃຫ້ມີການປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນອອກມາໃນປະລິມານທີ່ຫລວງຫລາຍພາຍມາກ.
ທ່ານນາງ ຄຸຟເຟິ (COUFFE) ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
"ດິນທາມແຫ່ງຕ່າງໆ ແມ່ນກວາມເອົາປະມານ 3 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍໂລກ. ແຕ່ວ່າ ມັນກໍຮັກສາອາຍແກັສຄາບອນໄວ້ໄດ້ /ເທົ່າກັນກັບສອງເທື່ອຂອງປະລິມານ ຄາບອນ ທີ່ປ່າໄມ້ທັງຫລາຍຢູ່ໃນໂລກຮວມເຂົ້າກັນ ຮັກສາໄວ້. ສະນັ້ນ ໂດຍການຟື້ນຟູດິນທາມເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ກັບຄືນມາ, ນັ້ນ ມັນເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍໃນການສະກັດກັ້ນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.”
ອົງການ UN-Water ລາຍງານວ່າການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ສາມາດຖືກຫລຸດລົງໄດ້ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ການສະໜອງນ້ຳມີລັກສະນະຍືນຍົງເພີ້ມຂຶ້ນ. ອົງການນີ້ເວົ້າອີກວ່າ ມີ 123 ປະເທດທີ່ກຳລັງປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາແບບນີ້ຢູ່ໂດຍການໃຊ້ຊັ້ນດິນທີ່ຮັກສານຳໄວ້, ແລະສາຍນ້ຳ, ແລະອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາອນໂລກປະມານ 40 ເປີເຊັນນັ້ນ ຮ່ວມກັນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຈາກການກປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ອົງການນີ້ ຍັງສະເໜີວ່າ ປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຮັບມືກັບ ສະພາບການໃໝ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດຢ່າງມີໃສ່ເປົ້າໝາຍແນໃສ່ ແລະການລົງທຶນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກປະເທດທີ່ຮັ່ງມີກວ່າ ທີ່ຜະລິດອາຍຄາບອນອອກ ໃນປະລິມານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ພາໃຫ້ມີການກປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ.