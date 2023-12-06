ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຫ້າມວີຊາໃໝ່ຕໍ່ “ບຸກຄົນຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທຳລາຍສັນຕິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳ ຈໍແດນ ຫຼືເຂດ ເວັສແບັ້ງ,” ເຊິ່ງເປັນການດຳເນີນການຕາມຄຳຕິໜິວິຈານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີໃສ່ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ໂດຍຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຫົວຮຸນແຮງຊາວ ອິສຣາແອລ ໃນພາກພື້ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ປະກາດວ່າລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ “ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຕໍ່ລັດຖະບານ ອິສຣາແອລ ໃຫ້ເຮັດຫຼາຍ ກວ່າເກົ່າເພື່ອນຳເອົາພວກຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຫົວຮຸນແຮງມາລົງໂທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດ ເວັສແບັ້ງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກນັ້ນ, ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້. ອາທິດແລ້ວນີ້ໃນ ອິສຣາແອລ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະດຳເນີນການໂດຍໃຊ້ອຳນາດຂອງພວກເຮົາເອງ.”
ຫ້ອງການເພື່ອການປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ, ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນໃນເຂດ ເວັສແບັ້ງ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍພວກໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານດັ່ງກ່າວ. ຫ້ອງການຂອງ ສປຊ ນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກການໂຈມຕີ 314 ຄັ້ງໂດຍພວກຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ທັງສອງຝ່າຍ. ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການໂຈມຕີນັ້ນລວມມີການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍອາວຸດປືນ, ລວມມີການຍິງ, ແລະ ການໂຈມຕີເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ, ພວກຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ຫຼື ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນ ໂດຍກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າລັດຖະບານ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງກົດດັນທັງຜູ້ນຳ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການໂຈມຕີໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າມາດຕະການຫ້າມນີ້ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ “ຫຼາຍສິບ” ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.