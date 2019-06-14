ບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເດີນຂະບວນໃຫຍ່ຢູ່ຕາມຖະໜົນຕ່າງໆຂອງ ຮົງກົງ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ສົ່ງຕົວຜູ້ກະທຳຜິດຂ້າມແດນ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຖືກສົ່ງຕົວໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ, ພັກຂອງທ່ານນາງແລະ ລັດຖະມົນຕີ ຂອງສອງກະຊວງໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ກໍໄດ້ອອກສຽງສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຮງ ຕໍ່ພວກເດີນຂະບວນເຫລົ່ານັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຫລີກລ້ຽງທີ່ຈະເຂົ້າຂ້າງໃຜ ໃນເລື້ອງການເມືອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ເຫດຜົນຈຳເປັນຂອງການປະທ້ວງ ທີ່ຮ້ອງໂຮຄັດຄ້ານການຂະຫຍາຍການປົກຄອງຂອງຈີນ ນັ້ນ. ປັກກິ່ງໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຮົງກົງໃນປີ 1997 ແລະຫວັງວ່າ ມື້ໃດມື້ນຶ່ງ ກໍຈະປົກຄອງໄຕ້ຫວັນແບບດຽວກັນ, ຊຶ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ "ປະເທດດຽວ, ສອງລະບົບ" ນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນໄທເປ ໄດ້ກະໂດດເຂົ້າໄປໃນການຜິດຖຽງຂອງຮົງກົງ ກໍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກຕົນເຫັນພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປວງຊົນ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄວ້ໃຈຈີນ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນໄລຍະກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ນີ້, ອີງຕາມຄຳເຫນຂອງພວກວິໄຈເຫດການ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄົນໄຕ້ຫວັນ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົ້າເຈົ້າຈະຢູ່ໃນຄ້າຍການເມືອງທີ່ມີສຽງສ່ວນຫລາຍ ຫລືສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ລ້ວນແຕ່ນັບມື້ ນັບຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການກະທຳຂອງລັດຖະບານຈີນ ທີ່ອາດຈະຫັນມາໃສ່ໄຕ້ຫວັນ," ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄມເຄິລ ຊາຍ (Michael Tsai), ປະທານສະຖາບັນສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ແລະຍຸດທະສາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນ.
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