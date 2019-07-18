ທ່ານນາງວິມາລາ ພົງສະຫວັນ, ລູກຫລານອົບພະຍົບລາວ ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນລັດໂຣດໄອແລນ ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຂອງຕົນ ໂດຍການປະກອບສ່ວນ ສົ່ງເສີມຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະເຊື້ອສາຍຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກາະດອນມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໄປຮັບຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງການເມືອງຂອງສະຫະລັດ. ບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາເລື້ອງລາວທີ່ໜ້າພູມໃຈອັນນີ້ຂອງປະຊາຄົມລາວ ໃນສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສົ່ງເສີມລະບອບການປົກຄອງທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນສະຫະລັດກໍຄືການຮັກສາຄວາມກ້ຳເກິ່ງກັນລະຫວ່າງ 3 ຝ່າຍ ຊຶ່ງກໍຄື ຝ່າຍນິຕິບັນຍັດ, ຝ່າຍຕຸລາການ ແລະຝ່າຍບໍລິຫານ. ຝ່າຍນິຕິບັນຍັດຂອງສະຫະລັດແມ່ນລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຄື ສ້າງກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງສັງຄົມແລະມີສະມາຊິກຂອງຕົນຢູ່ໃນທັງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະລັດຖະບານກາງ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ຂອງລັດຖະສະພາ ຫລື ເຂົ້າໄປເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມ ຂອງຕົນຢູ່ໃນວົງການການເມືອງຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍສຳລັບ ກຸ່ມຊົນສ່ວນນ້ອຍເຊັ່ນ ຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີເຊື້ອເອເຊຍ. ສະນັ້ນ ທ່ານນາງວິມາລາ ພົງສະຫວັນ, ແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ມາຈາກລັດໂຣດໄອແລນ ຈຶ່ງໄດ້ອຸທິດຕົນເຮັດວຽກງານຈົນໄດ້ເຂົ້າໄປມີບົດບາດຢູ່ໃນສະຖາບັນສຶກສາກ່ຽວກັບລັດຖະສະພາຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຫລື APAICS, ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຢູ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ທີ່ແນໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍໃຫ້ໄດ້ ເຂົ້າໄປເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງການລັດຖະສະພາ ແລະ ຫ້ອງການລັດຖະບານຢູ່ທຸກລະດັບ.
ປັດຈຸບັນທ່ານນາງເປັນຫົວໜ້າດ້ານໂຄງການ ແລະການພົວພັນກັບປະຊາຄົມ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ໄດ້ເລົ່າເຖິງວຽກງານຂອງທ່ານນາງສູ່ຟັງວ່າ:
“ວຽກຂະນ້ອຍເຮັດດຽວນີ້ແມ່ນຊ່ວຍຄົນເຂົ້າໄປເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ ຄືຫາສຽງ ຄັນເຂົາເຈົ້າຢາກຫາສຽງແລ່ນ (ລົງແຂ່ງຂັນ) ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນລັດ ແລະກໍຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ.”
ເມື່ອຖາມເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານນາງຈຶ່ງຢາກມາເຮັດວຽກນີ້ທ່ານນາງ ຕອບວ່າ:
“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວວ່າ ຂະນ້ອຍເປັນໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ມີເຊື້ອສາຍເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃຫ້ເຂົ້າໄປເປັນຜູ້ນຳ. ຄວາມຟັກໄຝ່ຂອງຂະນ້ອຍກໍມີແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເປັນຄົນທີ່ຄືພວກເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຫ້ອງການລັດຖະສະພາ, ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການລັດຖະບານຕ່າງໆ. ຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າ ສຳລັບຕົນເອງແລ້ວ ຄວາມຄິດນີ້ ແມ່ນມາຈາກການທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງຊາວອົບພະຍົບທີ່ວ່າ ເວລາໄປໂຮງຮຽນຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີນາຍຄູເຊື້ອສາຍເອເຊຍ, ບໍ່ມີນາຍຄູແມ່ຍິງເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນບັນຫາ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງການຝຶກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປະເພດນັ້ນ ເພື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ສ່ວນຕົວຂອງຂ້ານ້ອຍເອງ ກໍລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ຫ້ອງການຂອງຄະນະກໍມະການຂອງໂຮງຮຽນເຊັ່ນກັນ ຕອນຂະນ້ອຍມີອາຍຸ 22 ປີ. ທັງນີ້ ຂະນ້ອຍຄິດວ່າ ກໍຍ້ອນບໍ່ມີໃຜເປັນຄະນະກຳມະການຂອງໂຮງຮຽນຢູ່ໃນເມືອງຂະນ້ອຍຕອນນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜສົນໃຈຍົກເອົາບັນຫາຂອງພວກເຮົາມາສົນທະນາກັນ, ບໍ່ມີໃຜທີ່ເຂົ້າໃຈພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ຂະນ້ອຍຄິດວ່າບໍ່ມີໃຜດອກທີ່ຈະເຮັດແນວນີ້. ສະນັ້ນ ຂະນ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນຫ້ອງການນັ້ນ. ໂດຍຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນັ້ນ ຂະນ້ອຍກໍສາມາດເປັນປາກ ເປັນສຽງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຄືພວກເຮົາ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຈະບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າໄດ້.”
ແຮງດົນໃຈອີກອັນນຶ່ງທີ່ຢາກເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເຊື້ອສາຍລາວຄົນນີ້ ສົນໃຈເຮັດວຽກໃນດ້ານນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນເມືອງວູນຊອກເກັດ, ລັດໂຣດໄອແລນທີ່ ທ່ານນາງອາໄສ ແລະເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ມາແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍນັ້ນ ມີອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຈົບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຂອງພວກນັກຮຽນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍສູງຫລາຍ ສະນັ້ນ ທ່ານນາງຈຶ່ງຢາກຫາທາງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຄົມທີ່ທ່ານນາງມາຈາກນັ້ນ. ແຮງຈູງໃຈອັນນັ້ນ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ວິມາລາບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ດ້ານລັດຖະສາດ ແລະປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານ ແລະການປົກຄອງໃນລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງການທີ່ໃຫຍ່ ແລະມີຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນອົງການ APAICS ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງຈະສືບຕໍ່ເຮັດພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ. ທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
“ແມ່ນແຕ່ຕະຫລອດຊີວິດແຫ່ງການເຮັດວຽກງານຂອງຂະນ້ອຍ ກໍມີແຕ່ເຮັດແນວໃດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມໃຫ້ຮູ້ຈັກພະລັງອຳນາດອັນນັ້ນ. ຂະນ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະລົງສະໝັກເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໄປປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການໃດນຶ່ງໃນຕອນອາຍຸ 22 ປີດອກ. ແຕ່ວ່າ ມັນກໍໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກວ່າມີຫລາຍຕຳແໜ່ງຢູ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄປມີສ່ວນປະກອບໄດ້. ຂະນ້ອຍມີແຕ່ຄິດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ວໍຊິງຕັນດີຊີໜີ້ ກໍມີບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນລະຫວ່າງຄ່າຈ້າງຂອງແມ່ຍິງກັບຜູ້ຊາຍຄົນຂາວ. ສະນັ້ນ ມີຫລາຍບັນຫາທີ່ປະຊາຄົມພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີປາກມີສຽງ ໃຫ້ມີຄົນເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງເຫລົ່ານີ້. ອັນນີ້ ເປັນແຮງທີ່ຈູງໃຈຂອງຂະນ້ອຍມາຕະຫລອດ.”
ເມື່ອຖາມຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການທີ່ທ່ານນາງນຳພາປະຕິບັດ ທ່ານນາງເລົ່າກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນຶ່ງຢູ່ລັດເມນິໂຊຕາສູ່ຟັງວ່າ:
"ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດກໍຄືເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກຜູ້ນຳໃນປະຊາຄົມ ໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢາກລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເຂົ້າໄປຮັບຕຳແໜ່ງໃນຫ້ອງການຂອງລັດຖະສະພາ. ການຝຶກອົບຮົມດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ຊຶ່ງລວມມີວິທີສ້າງຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ, ການຫາເງິນສະໜັບສະໜຸນ, ການຈັດຕັ້ງການຫາສຽງ, ວິທີບໍລິຫານພວກອາສາສະໝັກ, ການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ວິທີການທີ່ພວກເຮົາເຮັດກໍຄື ພວກເຮົາໂອ້ລົມກັບຜູ້ນຳໃນປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ເພື່ອລະດົມຄົນໃຫ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍມີເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເຂົ້າໄປກຳຕຳແໜ່ງໃນຫ້ອງການລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຜູ້ຕາງໜ້າຫລາຍຂຶ້ນ ແລະມີປະຊາທິປະໄຕຫລາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນບ່ອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນລັດເມນິໂຊຕາ.”
ເພື່ອຈະໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະເຊື້ອສາຍຂອງຊົນເຜົ່າຈາກ ເກາະຕ່າງໆໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານນີ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງນັ້ນ ທ່ານນາງວິມາລາເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ:
“ໃນປີນີ້ພວກເຮົາຈະຈັດຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນເຂດຮ່ອມພູໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ລັດນີວເຈີຊີ, ເມືອງຊີອາໂຕຂອງລັດວໍຊິງຕັນ, ລັດເວຈີເນຍ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ທີ່ບໍ່ມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມແບບນີ້ຫລາຍປານໃດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບເຄື່ອງມື ຫລື ຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນຫ້ອງການໃດນຶ່ງຂອງລັດຖະສະພາໄດ້.”
ສະຫລຸບແລ້ວ ທ່ານນາງວິມາລາ ລູກຫລານອົບພະຍົບລາວ ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສະຫະລັດໄດ້ເຫັນສະພາບການທີ່ຂາດຄົນກຳຕຳແໜ່ງໃນຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະລະດັບສູນກາງ ທີ່ພາໃຫ້ປະຊາຄົມເຊື້ອສາຍເອເຊຍຢູ່ໃນເຂດທີ່ທ່ານນາງອາໄສຢູ່ພົບຫລາຍບັນຫາ. ສະນັ້ນ ທ່ານນາງຈຶ່ງໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຂອງຕົນໂດຍການປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະເຊື້ອສາຍຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໄປຮັບຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງການເມືອງຂອງສະຫະລັດ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຫລັກເກນສຳຄັນ 5 ຢ່າງ ໃນການລົງສະໝັກ ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງວິມາລາ (ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກວິມາລາ)
ອ່ານບົດສະຫລຸບເລື້ອງນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Lao Young Women Found Her Passion for Asian-American Representation in Elected Office Fulfilled while Working in Washington DC
Lao-American young woman Vimala Phongsavanh, Director of Program and Community Engagement in Asian Pacific American Institute for Congressional Students (APAICS), a non-partisan non-profit organization based in Washington, D.C. have been playing a big role in democracy promotion efforts in Asian-American and Pacific Islanders’ communities. As a minority woman growing up in a refugee family, she has been motivated to contribute in this endeavor by the lack of representation of Asian-Americans in school and public offices in Woonsocket, Rode Island, where she lived and faced the highest drop-out rate of Asian-American young men and young women. Before coming to work at the national non-profit organization dedicated to promoting Asian Pacific American participation and representation at all levels of political process, from community service to elected officer, Vimala ran for elected office in her university when she was as young as twenty-two. She said, “I ran for an office myself when I was twenty two year old. I work at School Committee in my city at the time. And I said know no one really is going to talk about our issues, no one really understand so, acknowledging that no one else is going to do this so I decided to run for the office. In that position I was able to be a voice for students who are like us, otherwise no one would understand their issues.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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