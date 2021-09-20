ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ຂອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຖືືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັກສາອິດທິພົນຂອງຕົນໄວ້

ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ກັບຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງມາເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ ຍັງໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນບ່ອນນຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ນັ້ນກໍຄື ຢູ່ປະເທດລາວ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂອງປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ທ່ານຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງໃດ ທີ່ຈະຮັກສາທ່າທີ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຊ້ານານແລະອິດທິພົນຂອງຕົນ ທ່າມກາງທີ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ຄວາມສຳພັນກັບລາວແມ່ນຖືວ່າ ເປັນນຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ມີບູລິມະສິດ ສຳຄັນສຸດສຳລັບຫວຽດນາມ ແລະເວລາ ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວເມື່ອວັນທີ 9 ສິງຫາຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານ ທີ່ປະເທດທັງສອງ ໄດ້ໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເທື່ອທຳອິດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ໄດ້ມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ
ແລະກໍເປັນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເທື່ອທຳອິດໃນຖານະປະທານປະເທດຂອງຫວຽດນາມ.
ທ່ານຟຸກແມ່ນປະມຸກຂອງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ນັບແຕ່ໄດ້ມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 11 ຂອງພັກ ເມື່ອກາງເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຟຸກ ມີຂຶ້ນ 6 ອາທິດຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະປະທານປະເທດ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ທ່ານຫງວຽນ ກັອກ ຢຸງ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດທັງສອງ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງສຸດຕໍ່ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະການພັດທະນາໃນຄວາມສຳພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນຄວາມເປັນເອກກະພາບພິເສດແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງຫວຽດນາມກັບລາວ ແລະຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນອັນພິເສດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ສືບທອດມາລະຫວ່າງກັນແລະກັນ ແບບອ້າຍນ້ອງ.”
ອີງຕາມທ່ານເລ ຮອງ ຮຽບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງສະຖາບັນ ISEAS-Yusof Ishak ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສິງກະໂປແລ້ວ ການເລືອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວເປັນປະເທດທຳອິດຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງແລ້ວແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນທີ່ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ຕໍ່ຄວາມສຳພັນກັບລາວ ແລະຄວາມປາຖະໜາຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າທີ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຊ້ານານແລະ ອິດທິພົນຂອງຕົນຢູ່ໃນປະເທດລາວໄວ້.
ທ່ານຮຽບກ່າວວ່າ “ສຳລັບຫວຽດນາມແລ້ວ ຄວາມສຳພັນກັບລາວ ແລະກຳປູເຈຍ ແມ່ນມີບົດ ບາດອັນສຳຄັນໃນທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການປ້ອງກັນປະເທດ. ການສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສຳພັນອັນດີງາມ ກັບປະເທດສອງ ຕະຫຼອດທັງການຮັກສາອິດທິພົນ ໃນລະດັບສູງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນບູລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດອັນສູງສຸດຂອງຫວຽດນາມ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນໄລຍະ 10 ປິຜ່ານມາ ເປົ້າໝາຍອັນນີ້ໄດ້ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກຈີນເພີ້ມທະວີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດທັງສອງ.
ທ່ານຮຽບ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີກວ່າ ມີເງິນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະລົງທຶນໃນຄວາມສຳພັນກັບລາວ ແລະກຳປູເຈຍ “ໂດຍສະເພາະ ໃນໂຄງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ການກູ້ຢືມເງິນໃນໂຄງການສຳປະທານຕ່າງໆ ແລະການລົງທຶນໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.”
ຄວາມໄຝ່ຝັນ ໃນການຂະຫຍາຍດິນແດນ ຂອງຈີນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວແບບຮຸກຮານ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ອີງຕາມ ທ່ານຫອງ ຫວຽດ ນັກປະຖະກະຖາດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນໂຮຈິມິນ. ຄວາມຊົງຈຳຍັງມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງຈີນ ຕໍ່ພວກຂະເໝນແດງທີ່ປົກຄອງກຳປູເຈຍໃນຊຸມປີ 1970 ນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ ດ້ວຍການບຸກເຂົ້າໄປຊ່ວຍຂອງຫວຽດນາມ.
ທ່ານຫວຽດ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂ່າວລືທີ່ເວົ້າວ່າ ຈີນໄດ້ສ້າງຖານທັບລັບ ທາງທະຫານຢູ່ທີ່ຣຽມ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງກຳປູເຈຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າຂ່າວນັ້ນຫາກເປັນຄວາມຈິງ “ມັນຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຫວຽດນາມເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຈີນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຖານທັບທາງທະຫານຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນໆຂອງໂລກ.”
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